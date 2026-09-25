Опаснее, чем кажется: очень горячий чай и кофе могут грозить опасным заболеванием

Одна из авторов исследования Керен Папьер отметила, что похожая связь ранее наблюдалась в исследованиях, посвященных употреблению очень горячего мате в Южной Америке. При этом ученые пока не могут назвать точную температуру, после которой риск начинает заметно повышаться. Отдельное исследование с участием 118 молодых людей показало, что большинство участников считали кофе слишком горячим только при температуре около 70 градусов и выше. По данным производителя бумажных стаканчиков MTPak Coffee, для кофе на вынос оптимальной считается температура от 49 до 60 градусов. Если же клиент просит приготовить напиток очень горячим, температура может превышать 82 градуса.