Опаснее, чем кажется: очень горячий чай и кофе могут грозить опасным заболеванием
Любите пить обжигающий чай или кофе сразу после приготовления? Ученые предупреждают: напитки с температурой 65 градусов и выше могут быть связаны с повышенным риском онкологии.
Исследователи из Оксфордского университета изучили связь между температурой горячих напитков и риском развития рака пищевода. В масштабном исследовании приняли участие почти миллион человек, что делает его одним из крупнейших исследований подобного рода. Участники, которые пили чай или кофе, характеризовавшиеся как "очень горячие", сталкивались примерно с трехкратным повышением риска развития рака пищевода по сравнению с теми, кто употреблял более теплые напитки. По мнению ученых, причиной может быть повреждение клеток слизистой оболочки пищевода под воздействием высокой температуры. При этом исследователи подчеркивают, что абсолютный риск развития заболевания остается низким, сообщает ВВС.
В опубликованном в International Journal of Cancer исследовании напитки температурой 65 градусов Цельсия и выше относятся к категории "очень горячих". Кроме того, повышенный риск был связан с употреблением шести и более горячих напитков в день.
Добавление молока способно немного снизить температуру чая или кофе, однако при регулярном употреблении напиток все равно может оставаться достаточно горячим, чтобы представлять потенциальный риск.
Сразу после заваривания кипятком температура чая может достигать примерно 100 градусов. После того как напиток наливают в чашку, она обычно снижается до 90-95 градусов. Поэтому ученые советуют не начинать пить чай или кофе сразу после приготовления, а подождать несколько минут.
В Cancer Research UK отмечают, что определить универсальное время ожидания невозможно, поскольку температура напитка зависит от многих факторов. Организация советует ориентироваться прежде всего на собственные ощущения - начинать пить напиток тогда, когда он становится комфортным, а не пока остается обжигающим.
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Одна из авторов исследования Керен Папьер отметила, что похожая связь ранее наблюдалась в исследованиях, посвященных употреблению очень горячего мате в Южной Америке. При этом ученые пока не могут назвать точную температуру, после которой риск начинает заметно повышаться. Отдельное исследование с участием 118 молодых людей показало, что большинство участников считали кофе слишком горячим только при температуре около 70 градусов и выше. По данным производителя бумажных стаканчиков MTPak Coffee, для кофе на вынос оптимальной считается температура от 49 до 60 градусов. Если же клиент просит приготовить напиток очень горячим, температура может превышать 82 градуса.
Таким образом, исследователи советуют не отказываться от чая или кофе, а прежде всего избегать употребления напитков, которые остаются обжигающе горячими.