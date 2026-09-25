Миллионы людей могут не знать, что у них высокое давление: исследование выявило тревожный пробел
В Англии более трети взрослых могут жить с повышенным давлением, причем многие даже не подозревают об этом. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, изучив данные примерно 1,4 миллиона человек.
По оценкам авторов работы, у 37% взрослых было повышенное давление. При этом у 59% людей с гипертонией заболевание ранее не выявили и они не принимали препараты для снижения давления. Даже среди тех, кто уже наблюдался у семейного врача и получал лечение, примерно в половине случаев давление оставалось неконтролируемым. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Public Health.
Высокое давление часто не вызывает заметных симптомов. Человек может чувствовать себя нормально, хотя гипертония постепенно повышает риск инсульта, инфаркта и других серьезных проблем со здоровьем. Поэтому узнать о ней можно только с помощью измерения давления, указывает Национальная служба здравоохранения Великобритании.
В исследовании гипертонией считали давление 140/90 мм ртутного столба и выше. Ученые также учитывали людей, которые уже принимали препараты от повышенного давления. Они отмечают, что прогресс в выявлении и контроле гипертонии в Англии замедлился, а после пандемии показатели могли ухудшиться из-за перебоев в работе медицинской помощи.
Авторы исследования считают, что выявлять и лечить повышенное давление нужно эффективнее. Важно не только поставить диагноз, но и следить, помогает ли назначенное лечение удерживать давление под контролем.