Миллионы людей могут не знать, что у них высокое давление: исследование выявило тревожный пробел

По оценкам авторов работы, у 37% взрослых было повышенное давление. При этом у 59% людей с гипертонией заболевание ранее не выявили и они не принимали препараты для снижения давления. Даже среди тех, кто уже наблюдался у семейного врача и получал лечение, примерно в половине случаев давление оставалось неконтролируемым. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Public Health.