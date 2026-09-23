Ребенок постоянно болеет и почти не бывает без насморка: врач объясняет, когда это перестает быть нормой
Насморк, простуды и воспаления ушей у дошкольников случаются часто, поэтому родители нередко считают, что этот период нужно просто пережить. Однако постоянная заложенность носа, дыхание через рот, регулярный храп или повторяющиеся отиты могут указывать на проблему, требующую более внимательного обследования.
Отоларинголог клиники LORENT Илзе Иване объясняет, когда такие симптомы уже не стоит списывать на обычные детские болезни и в каких случаях необходимо лечение.
"Нужно просто переболеть" или все-таки обратиться к врачу?
Дошкольники еще только учатся соблюдать гигиену при кашле и чихании, а их иммунная система постепенно развивается, формируя защиту от различных вирусов и бактерий. Тесный контакт с другими детьми в садике, братьями и сестрами дома способствует распространению вирусов. Поэтому частые болезни у маленьких детей не являются чем-то необычным: заболевания верхних дыхательных путей могут возникать в среднем 7-10 раз в год. Важно то, как ребенок чувствует себя между болезнями. "Растущему ребенку важно нормально дышать носом. Маленькие дети действительно болеют чаще, но не все нужно считать нормой. Постоянно заложенный нос, храп, повторяющийся насморк, воспаление среднего уха почти при каждом насморке - такие сигналы не стоит оставлять без внимания, нужно обратиться к врачу. Повторяющиеся и затяжные воспаления среднего уха могут влиять на слух, а нарушенный сон - на самочувствие в течение дня. Малыши могут становиться гиперактивными, им бывает сложнее сосредоточиться, а дети постарше становятся уставшими и апатичными", - подчеркивает Илзе Иване.
Проконсультироваться с отоларингологом стоит, если:
- насморк или заложенность носа сохраняются несколько недель;
- одна болезнь сменяет другую, и между ними ребенок не успевает полностью выздороветь;
- острый средний отит повторяется три раза и более за полгода;
- в среднем ухе длительное время сохраняется жидкость;
- почти каждый насморк заканчивается воспалением среднего уха;
- ребенок длительное время дышит через рот;
- ребенок регулярно храпит или шумно дышит во сне, даже когда насморка нет;
- ребенок слишком громко включает телевизор или, как кажется, не реагирует на окружающие звуки;
- развитие речи и языка не соответствует возрасту ребенка.
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Всегда ли нужно лечить аденоиды и увеличенные небные миндалины?
Увеличенная носоглоточная миндалина, или аденоиды, может надолго затруднять носовое дыхание, вызывать храп и повторяющиеся проблемы с ушами. Однако сам по себе размер миндалин не является решающим: они могут быть увеличены, но не вызывать никаких жалоб. В таком случае лечение не требуется. Илзе Иване подчеркивает, что оценивать нужно совокупность симптомов.
Лечение может понадобиться, если увеличенные миндалины вызывают:
- апноэ сна, то есть остановки дыхания во сне;
- частые воспаления миндалин - аденоидиты или ангины;
- повторяющиеся воспаления среднего уха;
- длительное снижение слуха;
- выраженные нарушения сна и дыхания.
Когда ребенку необходима операция?
Решение об операции принимают, только если ожидается, что хирургическое вмешательство принесет ребенку больше пользы, чем лекарства или наблюдение: поможет легче дышать, лучше слышать и реже болеть. Полностью защитить от болезней в будущем операция не сможет, но может существенно улучшить качество жизни.
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"Операция точно не является первым решением. Мы рассматриваем ее, когда других методов лечения недостаточно и проблема существенно влияет на качество жизни ребенка. Не бывает одинаковых пациентов и одного метода лечения, который подходит абсолютно всем! У двух детей могут быть похожие симптомы, но у одного они легко проходят, а у другого мешают слуху, сну и развитию. Поэтому отоларингологи лечат не диагноз, а ребенка и всегда выбирают наиболее щадящий способ решения проблемы", - рассказывает Илзе Иване.
Перед операцией не бывает глупых вопросов
На консультации отоларинголог выясняет жалобы, изучает историю болезней ребенка и предыдущее лечение, осматривает уши, нос и горло. В зависимости от ситуации могут понадобиться дополнительные обследования. Если операция оказывается наиболее подходящим решением, начинается подготовка: анализы крови и консультация анестезиолога.
"С детьми обычно нетрудно обо всем договориться: что плохого в том, чтобы прийти к нам, поспать, проснуться, сразу получить мороженое, а потом еще целую неделю есть его дома! А вот родители зачастую переживают гораздо сильнее. Поэтому важно задавать врачу любые вопросы об операции ребенка. Глупых вопросов не бывает, а каждый ответ поможет принять взвешенное решение и почувствовать себя спокойнее", - напоминает отоларинголог.
Родители могут помочь ребенку подготовиться к операции, спокойно объясняя предстоящее понятными для его возраста словами и не увлекаясь пугающими подробностями.
Чтобы чувствовать себя увереннее, стоит задать врачу следующие вопросы:
- Почему нужна операция?
- Почему ее необходимо провести именно сейчас?
- Какую пользу она должна принести ребенку?
- Есть ли альтернативные методы лечения?
- Каковы риски осложнений?
- Как будут проходить операция и восстановление?
- Когда ребенок сможет вернуться в школу или детский сад?
- Какие ограничения придется соблюдать в период восстановления?
"Чем лучше родители понимают, что их ждет, тем спокойнее они будут и тем легче им будет подготовить ребенка", - говорит отоларинголог.