Ребенок постоянно болеет и почти не бывает без насморка: врач объясняет, когда это перестает быть нормой

Дошкольники еще только учатся соблюдать гигиену при кашле и чихании, а их иммунная система постепенно развивается, формируя защиту от различных вирусов и бактерий. Тесный контакт с другими детьми в садике, братьями и сестрами дома способствует распространению вирусов. Поэтому частые болезни у маленьких детей не являются чем-то необычным: заболевания верхних дыхательных путей могут возникать в среднем 7-10 раз в год. Важно то, как ребенок чувствует себя между болезнями. "Растущему ребенку важно нормально дышать носом. Маленькие дети действительно болеют чаще, но не все нужно считать нормой. Постоянно заложенный нос, храп, повторяющийся насморк, воспаление среднего уха почти при каждом насморке - такие сигналы не стоит оставлять без внимания, нужно обратиться к врачу. Повторяющиеся и затяжные воспаления среднего уха могут влиять на слух, а нарушенный сон - на самочувствие в течение дня. Малыши могут становиться гиперактивными, им бывает сложнее сосредоточиться, а дети постарше становятся уставшими и апатичными", - подчеркивает Илзе Иване.