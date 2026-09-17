Когда обычных очков уже недостаточно? 7 вопросов о зрении молодых людей
Сегодня зрению молодого человека приходится справляться с гораздо большим количеством задач, чем просто чётко видеть доску или дорожный знак. В течение дня взгляд постоянно переключается между разными расстояниями, часами фокусируется вблизи и адаптируется к меняющемуся освещению. В результате даже при правильно скорректированном зрении к концу дня могут появляться усталость и напряжение глаз или головная боль.
Технологии очковых линз также меняются вместе с нашим образом жизни. Линзы Eyezen™ созданы для снижения зрительной нагрузки, особенно при длительной работе вблизи, а технология Transitions® позволяет линзам автоматически адаптироваться к изменению освещения. При этом обе технологии можно объединить в одной паре очков.
1. Зрение чёткое, но к вечеру глаза устают. Почему?
Потому что острота зрения — лишь один из факторов, определяющих зрительный комфорт. Чтобы чётко видеть предметы вблизи, глаз использует аккомодацию — естественный механизм фокусировки, в котором участвуют цилиарная мышца и хрусталик глаза. Чем дольше взгляд сфокусирован на близком расстоянии, тем дольше работает этот механизм.
Если такая нагрузка продолжается несколько часов, может возникнуть цифровое зрительное утомление, или цифровая астенопия. Среди наиболее распространённых симптомов — напряжение глаз, головная боль, временное затуманивание зрения, ощущение сухости или раздражения.
В опубликованном в 2023 году систематическом обзоре, включавшем десять исследований с участием 2365 молодых людей, использование экранов более четырёх-пяти часов в день было связано с более выраженными симптомами цифрового зрительного утомления.
Поэтому молодому человеку важно не только видеть чётко, но и сохранять зрительный комфорт на протяжении всего дня.
2. Что могут сделать очковые линзы, чтобы снизить нагрузку на глаза?
Именно здесь проявляется одно из главных отличий классических однофокальных линз от Eyezen™.
Eyezen™ — это усовершенствованные однофокальные очковые линзы, оптический дизайн которых разработан с учётом интенсивной зрительной работы вблизи. В нижней части линзы предусмотрена зона дополнительной оптической поддержки, которая помогает снизить аккомодационное усилие при взгляде на близком расстоянии.
Проще говоря, когда взгляд направлен вниз и сфокусирован вблизи, линза помогает глазам справляться с частью зрительной нагрузки, связанной с фокусировкой.
Именно поэтому Eyezen™ — это не просто линзы с необходимыми диоптриями. Их конструкция разработана также для дополнительного зрительного комфорта в повседневной жизни.
3. Насколько заметной может быть разница в повседневной жизни?
Эффект оценивался не только теоретически. В клиническом исследовании с участием людей в возрасте от 20 до 34 лет, проводивших за компьютером более четырёх часов в день, после четырёх недель использования линз Eyezen™ было отмечено статистически значимое снижение симптомов зрительного утомления.
Более 90% участников исследования также положительно оценили зрительный комфорт при использовании цифровых устройств.
В повседневной жизни это особенно важно в ситуациях, когда зрению приходится длительно работать вблизи — во время чтения, письма, учёбы, работы с документами или цифровыми устройствами. Задача Eyezen™ не в том, чтобы изменить привычки молодого человека, а в том, чтобы помочь глазам лучше справляться с современной зрительной нагрузкой.
4. Означает ли Eyezen™, что молодому человеку уже нужны «прогрессивные очки»?
Нет. Eyezen™ — это не прогрессивные линзы и не очки для чтения.
Это однофокальные очковые линзы с дополнительной оптической поддержкой в нижней зоне. Они предназначены для повседневного использования — для зрения вдаль, передвижения, учёбы, чтения и работы вблизи.
Именно поэтому Eyezen™ могут быть подходящим решением и для молодых людей: конструкция этих линз связана не с пресбиопией или возрастными изменениями зрения, а с характерной для современной жизни зрительной нагрузкой.
5. Одни очки и в помещении, и на улице — это действительно работает?
Transitions® — это фотохромные очковые линзы, молекулы которых реагируют на свет. В помещении линзы остаются прозрачными, на улице автоматически затемняются, а после возвращения в помещение вновь становятся прозрачными.
Линзы последнего поколения Transitions® GEN S™ блокируют 100% UVA- и UVB-излучения. В лабораторных тестах производителя серые линзы GEN S™ при определённых условиях достигают затемнения третьей категории солнцезащитных линз примерно за 25 секунд и вновь становятся прозрачными менее чем за две минуты. Фактическая скорость реакции может различаться в зависимости от температуры, материала и выбранного цвета линз, а также других условий.
На практике главное преимущество очень простое: при смене обстановки не приходится каждый раз менять обычные очки с коррекцией зрения на солнцезащитные.
6. Почему сочетание Eyezen™ и Transitions® особенно удобно для молодых людей?
Потому что каждая из этих технологий выполняет свою задачу.
Eyezen™ обеспечивают оптический комфорт и помогают снизить нагрузку при работе вблизи. Transitions® реагируют на интенсивность окружающего света, затемняются на улице и обеспечивают полноценную защиту от UVA- и UVB-излучения.
Объединив обе технологии в одних линзах, можно получить очки, которые не предназначены лишь для одной конкретной ситуации. Они адаптированы и к тому, куда мы смотрим, и к тому, при каком освещении находимся.
Для молодого человека это особенно практичная комбинация: одна пара очков объединяет коррекцию зрения, дополнительную поддержку при работе вблизи и автоматическую адаптацию к изменению освещения.
7. Стоит ли сегодня выбирать очки, ориентируясь только на диоптрии?
С рецепта начинается выбор очковых линз, но им он не должен ограничиваться.
У двух молодых людей с одинаковой коррекцией может быть совершенно разный образ жизни, а значит, и разные требования к очкам. Поэтому при выборе линз важно учитывать не только остроту зрения, но и рабочее расстояние, интенсивность зрительной нагрузки вблизи, продолжительность фокусировки и условия освещения, в которых используются очки.
Современные технологии очковых линз позволяют перейти от простой коррекции зрения к индивидуально подобранному решению, соответствующему реальным потребностям человека.
В оптиках Fielmann можно проверить зрение и вместе со специалистом подобрать очковые линзы с учётом зрения и повседневных потребностей молодого человека. Если важны и комфорт при интенсивной работе вблизи, и удобная адаптация к меняющемуся освещению, спросите специалистов Fielmann о линзах Eyezen™ с технологией Transitions® — двух решениях в одной паре очков.