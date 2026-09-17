Когда обычных очков уже недостаточно? 7 вопросов о зрении молодых людей

В оптиках Fielmann можно проверить зрение и вместе со специалистом подобрать очковые линзы с учётом зрения и повседневных потребностей молодого человека. Если важны и комфорт при интенсивной работе вблизи, и удобная адаптация к меняющемуся освещению, спросите специалистов Fielmann о линзах Eyezen™ с технологией Transitions® — двух решениях в одной паре очков.