47-летняя женщина проснулась с обычной болью в животе - оказалось, у нее рак яичников III стадии

Кэти Брокхофф из города Корам в штате Нью-Йорк работала помощницей учителя и жила обычной жизнью. Весной 2023 года она проснулась утром с болью в животе. Первой мыслью было несварение. Кэти приняла несколько таблеток антацида и рассчитывала, что неприятные ощущения вскоре пройдут. Но становилось только хуже. Боль усилилась настолько, что женщине было трудно даже лежать. Тогда она поняла, что дело может быть серьезнее, и попросила мужа отвезти ее в больницу, пишет People.