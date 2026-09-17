47-летняя женщина проснулась с обычной болью в животе - оказалось, у нее рак яичников III стадии
Когда Кэти Брокхофф однажды утром проснулась с болью в животе, она не увидела в этом ничего особенно тревожного. Женщина решила, что столкнулась с обычным несварением, и приняла средство от изжоги. Однако боль не проходила и вскоре стала настолько сильной, что Кэти было больно даже лежать. Поездка в больницу закончилась диагнозом, которого она совершенно не ожидала.
Все началось с внезапной боли в животе
Кэти Брокхофф из города Корам в штате Нью-Йорк работала помощницей учителя и жила обычной жизнью. Весной 2023 года она проснулась утром с болью в животе. Первой мыслью было несварение. Кэти приняла несколько таблеток антацида и рассчитывала, что неприятные ощущения вскоре пройдут. Но становилось только хуже. Боль усилилась настолько, что женщине было трудно даже лежать. Тогда она поняла, что дело может быть серьезнее, и попросила мужа отвезти ее в больницу, пишет People.
После нескольких обследований врачи сделали УЗИ и обнаружили образование на яичнике. Вскоре Кэти сообщили диагноз - рак яичников III стадии.
"Это буквально возникло из ниоткуда", - рассказывала она позднее.
По словам женщины, даже спустя почти три года ей трудно привыкнуть к тому, что слова "рак яичников" относятся именно к ней.
Она даже не считала себя в группе риска
Диагноз оказался особенно неожиданным еще и потому, что Кэти не знала ни о каких очевидных предпосылках к заболеванию. В ее семье не было случаев рака яичников, а проведенное впоследствии генетическое тестирование не выявило известной наследственной предрасположенности.
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Лечившая ее гинеколог-онколог Антуанетт Сакарис отмечала, что возраст пациентки тоже обращает на себя внимание - Кэти была значительно моложе среднего возраста, в котором диагностируют этот вид рака.
После диагноза началось тяжелое лечение. Кэти перенесла многочасовую операцию. Врачи удалили опухоль, матку и яичники, а также часть кишечника, которую затронуло заболевание. Затем женщине назначили шесть курсов химиотерапии и таргетную терапию. Лечение продолжалось месяцами.
Сейчас Кэти чувствует себя хорошо. В октябре исполнится три года с момента, когда обследования впервые показали отсутствие признаков заболевания. Она вернулась к обычной жизни и радуется возможности видеть, как ее дочь учится в колледже и занимается спортом.
Почему рак яичников бывает сложно заметить
История Кэти привлекла внимание еще и потому, что рак яичников способен долго не вызывать характерных симптомов.
Среди возможных признаков специалисты называют вздутие живота, боль или давление в животе и области таза, быстрое насыщение во время еды, частые позывы к мочеиспусканию, а также проблемы с пищеварением - например, газы или запоры. Эти симптомы гораздо чаще связаны с другими, менее опасными состояниями, поэтому сами по себе они не означают наличие рака.
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Насторожить должно прежде всего изменение привычного состояния - когда симптомы появляются регулярно, становятся сильнее или долго не проходят. Американское онкологическое общество советует обратиться к врачу, если такие проявления возникают чаще примерно 12 раз в месяц.
При III стадии рак яичников уже распространился за пределы малого таза в брюшную полость и/или ближайшие лимфатические узлы.
"Мы постоянно находим причины отложить это"
Теперь Брокхофф рассказывает свою историю, чтобы убедить других женщин внимательнее относиться к изменениям в своем самочувствии.
Она признается, что работа, дети и повседневные обязанности легко заставляют человека отодвигать собственное здоровье на второй план.
"Мы не всегда останавливаемся и думаем: у меня уже четыре дня болит живот", - говорит Кэти.
По ее словам, люди постоянно находят объяснения неприятным ощущениям или откладывают визит к врачу, потому что заняты чем-то другим.