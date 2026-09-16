Какая рыба лучше всего подходит для вас? Диетолог раскрывает полезные виды - и неожиданные опасности

Скумбрия — жирная рыба, обитающая у побережий Европы, принадлежащая к тому же семейству скумбриевых, что и тунец. Эксперты утверждают, что это одна из самых полезных рыб. Ее главное преимущество — изобилие жирных кислот омега-3: их здесь больше, чем в любой другой рыбе, и почти в два раза больше, чем в среднем филе лосося.