Какая рыба лучше всего подходит для вас? Диетолог раскрывает полезные виды - и неожиданные опасности
Рыба уже давно является любимицей в мире диетологии. Лосось, треска и сибас, ценимые за то, что они сытные и при этом содержат мало жира, рекомендуются диетологами по всему миру. Но действительно ли одни виды лучше других? Да, по мнению диетологов.
В беседе с Daily Mail эксперты рассказали, что некоторые виды содержат значительно меньше жира и поэтому больше подходят тем, кто хочет сбросить вес. Другие же при регулярном употреблении могут даже навредить.
Некоторые виды, например скумбрия, содержат гораздо больше жизненно важных питательных веществ, которых многим из нас не хватает (таких как витамин B12), отмечает диетолог Софи Медлин. Так какую же рыбу выбрать для ужина?
Скумбрия (макрель)
На типичное филе: 214 калорий, 15,7 г белка, 16.8 г жира, 4.4 г насыщенных жиров, 0,15 г соли
Скумбрия — жирная рыба, обитающая у побережий Европы, принадлежащая к тому же семейству скумбриевых, что и тунец. Эксперты утверждают, что это одна из самых полезных рыб. Ее главное преимущество — изобилие жирных кислот омега-3: их здесь больше, чем в любой другой рыбе, и почти в два раза больше, чем в среднем филе лосося.
Комплексное исследование Гарвардского университета, опубликованное в начале 2000-х годов, показало, что употребление двух филе скумбрии в неделю может снизить риск смерти от сердечного приступа на 36 процентов.
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Софи Медлин указывает, что, как и лосось, скумбрия богата жирами. И в отличие от других рыб, значительную их часть — около трети — составляют насыщенные жиры, способные повреждать артерии. Однако это все еще меньше четверти дневной нормы для женщин и пятой части для мужчин, а значит, для большинства людей польза превышает жирность.
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Треска
На типичное филе: 112 калорий, 25,1 г белка, 1,3 г жира, 0,35 г соли
Донная рыба с белым слоистым мясом, которую часто выбирают для приготовления фиш-энд-чипс. Ее обычно импортируют из-за рубежа — в основном из Китая, Исландии и Норвегии.
Эксперты говорят, что треска — запеченная в духовке или на гриле, а не жаренная во фритюре — отличный выбор для тех, кто сидит на низкокалорийной диете и стремится худеть.
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«Треска — прекрасный источник нежирного белка», — говорит Медлин. В треске примерно в два раза больше сытного белка, чем в скумбрии, а это означает минимальный риск приступов голода после ужина.
Диетолог добавляет, что она также содержит уникально высокий уровень йода, который необходим для работы гормонов, контролирующих обмен веществ и регулирующих частоту сердечных сокращений. Он также критически важен для правильного развития мозга и нервной системы во время беременности и в раннем детстве.
«Главный недостаток трески в том, что она содержит гораздо меньше омега-3», — отмечает Медлин. «А большинству людей не хватает омега-3 в рационе». По данным Департамента питания Калифорнийского университета в Дэйвисе, в ней примерно в десять раз меньше омега-3, чем в аналогичной порции лосося.
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Сибас
На типичное филе: 149 калорий, 17,9 г белка, 8,4 г жира (почти все ненасыщенные), 0,11 г соли
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Сибас обитает в северо-восточной части Атлантического океана, Средиземном и Черном морях, хотя иногда его можно встретить и в пресноводных реках.
Если вы предпочитаете белую рыбу, сибас — отличный вариант благодаря высокому содержанию белка и внушительному количеству омега-3, говорит Софи Медлин.
«Здесь вы обычно получаете больше омега-3, чем в другой белой рыбе», — добавляет она.
Однако употребление сибаса несколько раз в неделю может быть связано с рисками. «Сибас часто содержит больше ртути, чем другая рыба, такая как лосось и треска», — предупреждает г-жа Медлин.
Ртуть попадает в воду из-за сжигания угля, добычи полезных ископаемых, промышленных процессов и отходов, а затем поглощается мелкими подводными организмами. Рыба поедает эти организмы, из-за чего ртуть накапливается в ее тканях. Некоторые рыбы — обычно более крупные и находящиеся выше в пищевой цепи — содержат больше ее следов, чем другие.
Это химическое вещество в определенных количествах токсично для человека, вызывая проблемы со зрением, координацией и памятью.
«Уровень ртути в сибасе обычно достаточно низок, чтобы его можно было есть, скажем, раз в неделю», — говорит Медлин.
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Лосось
На типичное филе: 197 калорий, 23,8 г белка, 11,3 г жира, 0,12 г соли
Как жирная рыба, лосось богат жирными кислотами омега-3, которые связывают с более низким риском хронических заболеваний и защитой клеток мозга от возрастных повреждений.
Интересно, что исследования показывают: польза от этих жиров поступает только тогда, когда они получены с пищей, а не через добавки. По словам Медлин, «лосось — отличный универсальный вариант». Он богат омега-3, белком, витаминами D, B12 и селеном
Однако лосось содержит примерно в десять раз больше жира, чем свежий тунец, хотя 80 процентов из них — ненасыщенного, более полезного типа. Это делает его более калорийным, чем нежирные варианты вроде сибаса и трески.
«Но учитывая дополнительные питательные вещества, которые он дает, он стоит этих лишних калорий», — говорит г-жа Медлин. Например, белок в этой рыбе содержит все девять незаменимых аминокислот, то есть наш организм может легко использовать его для получения энергии и строительства мышц.
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Тунец
На типичный «стейк»: 144 калории, 31,9 г белка, 1,6 г жира, 0,09 г соли
Тунец - крупная морская рыба, обитающая в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах; принадлежит к семейству скумбриевых.
Его мясо плотное и сытное, имеет мягкий пикантный вкус в приготовленном виде или богатый маслянистый вкус в сыром. Медлин оценивает его ниже других рыб, объясняя это тем, что «хотя это нежирный источник белка, богатый селеном и B12, загрязнение ртутью вызывает беспокойство».
«Крупные виды тунца, такие как желтоперый и атлантический синий, содержат особенно высокий уровень, поэтому нам нужно следить за тем, сколько мы потребляем регулярно».
Однако исследования показывают, что консервированный тунец содержит гораздо меньше ртути по сравнению со свежим.
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Медлин добавляет: «Хотя свежий тунец содержит немного омега-3, это намного, намного меньше, чем в скумбрии и лососе, хотя и немного больше, чем в треске».
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А что насчет креветок?
На порцию королевских креветок: 51 калория, 11 г белка, 0,3 г жира, 1,19 г соли
Технически это не рыба, а ракообразные. Креветки встречаются как в пресной, так и в морской воде, в зависимости от вида.
Хотя это очень низкокалорийный и нежирный выбор, они содержат больше всего соли из всех проанализированных вариантов. Небольшая порция составляет лишь шестую часть вашей дневной нормы соли, этот показатель может быстро вырасти, так как для насыщения часто приходится съедать большое количество креветок, говорят эксперты.
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«Но они содержат немного омега-3, хотя и гораздо меньше, чем жирная рыба», — говорит диетолог.
«Проблема с креветками в том, что их часто подают в панировке или жареными, что снижает часть пользы для здоровья, поэтому следите за тем, чтобы они были приготовлены на пару».
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