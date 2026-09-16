Можно ли влюбиться в искусственный интеллект? Психологи утверждают, что это уже не фантастика
ChatGPT все чаще становится для людей не просто помощником, а собеседником, которому доверяют страхи, тайны и проблемы в отношениях. Исследования показывают: иногда ИИ действительно может казаться эмоционально ближе человека.
Искусственный интеллект больше не является лишь инструментом, которому мы просим написать электронное письмо, найти информацию или спланировать путешествие. Все чаще люди доверяют ему свои страхи, проблемы в отношениях и секреты, а некоторые даже формируют с чат-ботами связь, похожую на дружбу или романтические отношения.
Исследования показывают - в некоторых ситуациях разговор с искусственным интеллектом действительно может создавать более сильное ощущение эмоциональной близости, чем разговор с человеком. Однако психологи предупреждают, что у такой близости есть и обратная сторона.
Psychology Today пишет, что привлекательность ИИ-компаньонов понять несложно. Они доступны в любое время суток, не устают, не перебивают разговор и способны отвечать на первый взгляд сочувственно. У человека может возникнуть ощущение, что его наконец действительно кто-то слушает. В то же время длительное и интенсивное использование таких инструментов может быть связано с эмоциональной зависимостью и меньшей вовлеченностью в отношения с другими людьми.
Иногда разговор с искусственным интеллектом создает большую близость, чем разговор с человеком
В научном журнале Communications Psychology в 2026 году было опубликовано исследование, дающее особенно интересный ответ на вопрос о том, способен ли искусственный интеллект конкурировать с человеком с точки зрения эмоциональной близости. В двух экспериментальных исследованиях приняли участие в общей сложности 492 человека, которые вели эмоционально личные разговоры. Для части участников собеседником был человек, а для другой части - большая языковая модель.
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Когда участники считали, что разговаривают с человеком, ответы, созданные искусственным интеллектом, вызывали даже более сильное ощущение близости, чем ответы настоящих людей.
Исследователи пришли к выводу, что одной из возможных причин была способность ИИ предоставлять в разговоре больше информации личного характера и тем самым создавать впечатление взаимной открытости.
Однако была одна важная деталь. Когда люди знали, что их собеседник - искусственный интеллект, эмоциональная близость снижалась. При этом она не исчезала полностью. В другом исследовании, опубликованном в Communications Psychology в 2026 году, обнаружился похожий парадокс - люди склонны очень высоко оценивать эмпатию, которую демонстрирует искусственный интеллект, однако, если у них была возможность выбора, для получения эмоциональной поддержки они по-прежнему предпочитали человека.
Почему с ChatGPT и другими инструментами иногда легче разговаривать, чем с партнером?
В отличие от человека, искусственный интеллект не приходит на разговор в плохом настроении, уставшим, обиженным или с желанием доказать свою правоту. Он может терпеливо отвечать столько, сколько хочет пользователь.
Именно предсказуемость и постоянное внимание могут стать одной из главных привлекательных сторон искусственного интеллекта. Psychology Today указывает еще на одно явление, которое может влиять на отношения между партнерами - люди начинают рассказывать искусственному интеллекту то, о чем уже не рассказывают своему партнеру.
Искусственный интеллект может помочь упорядочить мысли перед сложным разговором и даже подготовиться к конфликту. В такой роли он может быть полезен. Проблема возникает в тот момент, когда разговор с ИИ перестает быть подготовкой к разговору с партнером и начинает его заменять. Кроме того, чат-бот в основном слышит только одну версию истории - версию одного человека. Поэтому существует риск, что кажущийся поддерживающим разговор не поможет взглянуть на конфликт с другой стороны, а, наоборот, укрепит уже существующее убеждение в собственной правоте.
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Робот может стать другом - и даже романтическим партнером
Это уже не теоретический сценарий. В опросе Американской психологической ассоциации (APA) 2026 года, в котором приняли участие более 1200 лицензированных психологов, более трех четвертей сообщили, что их пациенты говорили на терапии об использовании искусственного интеллекта.
Психологи сообщали, что пациенты используют чат-боты не только для получения информации или эмоциональной поддержки. У 22% психологов были пациенты, которые использовали искусственный интеллект для дружбы, а у 13% - для интимных отношений.
В то же время многие специалисты наблюдали и положительный эффект. Среди психологов, чьи пациенты установили связь с чат-ботом в той или иной форме, 68% отметили, что после таких разговоров пациенты чувствовали себя более поддержанными или эмоционально принятыми.
Чем больше мы разговариваем с искусственным интеллектом, тем сложнее становится картина
Масштабное исследование эмоционального взаимодействия с ChatGPT также провели OpenAI совместно с MIT Media Lab. В одной из частей исследования были автоматически проанализированы почти 40 миллионов разговоров, а в контролируемом эксперименте почти 1000 человек использовали ChatGPT в течение четырех недель.
Результаты не позволяют просто утверждать, что эмоциональные разговоры с чат-ботом являются либо хорошими, либо плохими. Последствия были связаны как с характером разговоров, так и с интенсивностью использования и психологическими особенностями самого человека. Например, у людей, которые воспринимали искусственный интеллект как друга и были более склонны к привязанности в отношениях, чаще наблюдались неблагоприятные результаты. Более длительное ежедневное использование чат-ботов также было связано с худшими показателями самочувствия.
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Уменьшают ли чат-боты одиночество?
На этот вопрос также нет простого ответа. APA указывает, что ИИ-компаньоны могут заполнить пустоту и удовлетворить фундаментальную потребность человека в социальной связи.
Однако чрезмерное использование таких технологий может быть связано с большим одиночеством и ослаблением социальных навыков.
В опросе APA 55% психологов согласились с тем, что чат-боты способны уменьшать одиночество, однако одновременно 93% считали, что использование ИИ для обеспечения общения может негативно влиять на социальную вовлеченность человека.
В то же время в исследовании, опубликованном в 2026 году в журнале Nature Human Behaviour, было изучено взаимодействие людей с ИИ-компаньонами. Исследователи собрали данные 1131 взрослого пользователя Character.AI из США, в том числе проанализировав 4664 разговора, содержащих почти полмиллиона сообщений. Исследование подтверждает, что люди действительно формируют с ИИ-компаньонами связи, похожие на отношения, а связь этих отношений с психологическим благополучием гораздо сложнее простого разделения на "хорошо" или "плохо".
У человека есть преимущество, которое алгоритм не способен воспроизвести
Искусственный интеллект может написать идеальную фразу утешения. Он может помнить то, о чем человек рассказывал ранее, не осуждать его и быть доступным в тот момент, когда другие люди спят или заняты. Однако Psychology Today подчеркивает важное различие - имитация эмпатии не то же самое, что эмоциональный опыт другого человека.
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Кроме того, искусственный интеллект не может предложить физическое присутствие - объятие, прикосновение, взгляд в глаза и ощущение того, что другой человек выбрал быть рядом с нами, хотя у него есть возможность поступить иначе.
Именно эти несовершенство, непредсказуемость и взаимность являются частью того, что формирует настоящие человеческие отношения. Поэтому ответ на вопрос о том, становится ли искусственный интеллект эмоционально ближе человека, пока парадоксален - в некоторых разговорах он действительно может заставить человека почувствовать, что его больше слушают и понимают. Однако ощущение того, что кто-то нас понимает, еще не означает, что по другую сторону находится кто-то, кто сам переживает эту близость.