Можно ли влюбиться в искусственный интеллект? Психологи утверждают, что это уже не фантастика

Искусственный интеллект может помочь упорядочить мысли перед сложным разговором и даже подготовиться к конфликту. В такой роли он может быть полезен. Проблема возникает в тот момент, когда разговор с ИИ перестает быть подготовкой к разговору с партнером и начинает его заменять. Кроме того, чат-бот в основном слышит только одну версию истории - версию одного человека. Поэтому существует риск, что кажущийся поддерживающим разговор не поможет взглянуть на конфликт с другой стороны, а, наоборот, укрепит уже существующее убеждение в собственной правоте.