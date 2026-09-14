Нащупала уплотнение в груди, но боится идти к врачу: психотерапевт объясняет, почему страх - это нормально

При раке груди на первой или второй стадии женщина может прожить еще много лет, даже если не лечиться. При позднем обнаружении заболевания и отсутствии лечения смерть наступает значительно быстрее. Если же рак груди выявлен на первой или второй стадии и женщина получает лечение, она может прожить еще десятки лет, а причиной смерти в итоге нередко становится вовсе не онкологическое заболевание.