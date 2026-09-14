Нащупала уплотнение в груди, но боится идти к врачу: психотерапевт объясняет, почему страх - это нормально
Большинство образований, которые женщины обнаруживают у себя в груди, доброкачественные. Тем не менее каждое уплотнение необходимо проверить, поэтому откладывать визит к врачу не стоит. Но некоторые женщины предпочитают вообще ничего не предпринимать, пока болезнь не приводит их в паллиативное отделение.
Консультирует врач-психотерапевт отделения паллиативной помощи Рижской Восточной клинической университетской больницы Майя Карклиня.
"Само пройдет"
В нормальной ситуации женщина, обнаружив уплотнение в груди, записывается к семейному врачу, после чего проходит обследование груди. Позвонить врачу можно в тот же день, на следующий или через несколько дней. Но если визит откладывается снова и снова, стоит честно спросить себя: почему я это делаю?
Большинство ответит: "Мне страшно". Однако некоторые настолько сильно отрицают проблему, что даже не задаются этим вопросом. Они ничего не предпринимают, думая: "Само пройдет", "Это наверняка не рак".
Отрицание - защитная реакция мозга, которая помогает не принимать плохие новости. Оно может продолжаться очень долго. Женщина, отрицающая свое онкологическое заболевание, словно убеждает себя, что никакого уплотнения в груди нет, и старается вообще об этом не думать.
По словам специалиста, было бы важно, чтобы гинеколог во время приема обследовал грудь пациентки, однако сегодня это делают не все гинекологи. Семейный врач также должен хотя бы раз в год осматривать пациента, в том числе без одежды, но и такая практика постепенно уходит.
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"Расскажу реальный случай. Женщина знала, что у нее в груди есть уплотнение. Она откликнулась на приглашение пройти маммографию за государственный счет, но два года даже не интересовалась результатом. В итоге она попала в отделение паллиативной помощи", - рассказывает Майя Карклиня.
По ее словам, аргумент таких женщин обычно прост: "Я все равно умру от рака", а хирургическое лечение может привести к изменению внешности, химиотерапию тяжело переносить. Впрочем, врач отмечает, что женщин, которые полностью игнорируют свое состояние, становится все меньше - сегодня гораздо больше информации об успешном лечении онкологических заболеваний.
Страхов может быть гораздо больше, чем один
Главная причина, по которой женщины не обращаются за помощью, - страх. И бояться можно очень многого.
Прежде всего пугает само слово "онкология", которое до сих пор остается стигматизированным. Есть страх смерти. Казалось бы, именно он должен заставить человека как можно скорее обратиться к врачу. Но происходит наоборот.
При раке груди на первой или второй стадии женщина может прожить еще много лет, даже если не лечиться. При позднем обнаружении заболевания и отсутствии лечения смерть наступает значительно быстрее. Если же рак груди выявлен на первой или второй стадии и женщина получает лечение, она может прожить еще десятки лет, а причиной смерти в итоге нередко становится вовсе не онкологическое заболевание.
Многие боятся и страданий, связанных с лечением. Но, как подчеркивает психотерапевт, кто сказал, что без лечения страдания будут меньше?
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Еще один страх - инвалидность. Некоторые женщины боятся, что после лечения потеряют трудоспособность или изменится их тело. Однако отказ от лечения в случае серьезного заболевания может привести к гораздо более тяжелым последствиям.
Женщины также боятся, что от них уйдет партнер. Иногда такое действительно происходит. Страх потери груди тоже во многом связан с отношениями и представлением о собственной привлекательности. При этом реконструкция груди в Латвии проводится за государственный счет, хотя по медицинским причинам сделать ее сразу удается не всегда.
Когда диагноз уже поставлен и лечение началось, некоторые женщины боятся рассказать об этом даже самым близким. В результате они лишаются поддержки, которая в такой ситуации особенно необходима.
"Ты еще жива?"
Диагноз "рак" может принести с собой и чувство стыда. Кто-то считает, что онкологическое заболевание свидетельствует о недостаточной заботе человека о собственном здоровье.
Иногда появляется и чувство вины за образ жизни. Но рак диагностируют и у вегетарианцев, и у людей, которые регулярно занимаются спортом. Здоровый образ жизни не является гарантией того, что человек никогда не столкнется с онкологическим заболеванием.
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У верующих может возникнуть мысль, что болезнь стала наказанием. А в небольших городах и поселках добавляется еще один страх - что о диагнозе узнают окружающие. Люди порой бывают крайне бестактными.
"Реальный пример из жизни пациентки с раком. Приехав в деревенский магазин, она была вынуждена услышать риторический вопрос: "Ты еще жива?"", - рассказывает Майя Карклиня.
По ее словам, отказ что-либо предпринимать может становиться формой пассивной агрессии по отношению к самой себе, которая в случае рака способна закончиться смертью.
Женщина, которая сознательно решает ничего не делать, возможно, глубоко внутри хочет умереть. Причиной может быть депрессивное состояние или другое психологическое или эмоциональное расстройство, которого она сама не осознает.
Эмоциональный удар
Психотерапевт также говорит о связи между тяжелыми эмоциональными переживаниями и возникновением заболеваний. Развод, смерть близкого человека, переезд в другую страну могут стать серьезным стрессом для организма.
По словам Майи Карклини, нередко через 6-18 месяцев после сильного эмоционального потрясения у человека диагностируют рак. Сильный стресс снижает иммунитет, и заболевание может проявиться, хотя до этого организм справлялся с изменившимися клетками.