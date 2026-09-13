Температура 37 °C держится неделями: врач объяснила, когда это норма, а когда пора обследоваться

По словам врача, возможны и психосоматические причины повышения температуры. "Иногда это может быть и психосоматика, потому что у таких пациентов тоже может повышаться температура. Но чтобы я сказала, что это именно так, должен пройти очень длинный этап исключения других вещей", - подчеркнула врач. Именно поэтому Марголе считает главным принципом своей работы не спешить объяснять длительную температуру психологическими причинами, пока не проведено необходимое обследование. "Я хочу быть уверенной, что внутри все работает хорошо", - резюмировала она.