Температура 37 °C держится неделями: врач объяснила, когда это норма, а когда пора обследоваться
Температура 37 °C может пугать и заставлять искать серьезную болезнь, но не всегда означает проблемы со здоровьем. Врач объяснила, почему сначала нужно проверить способ измерения, симптомы и результаты анализов.
Семейный врач Vēdera klīnika Ксения Марголе в программе "Ārsts atbild" рассказала, в каких случаях длительно сохраняющаяся повышенная температура требует обследования, а когда может быть индивидуальной нормой.
По словам врача, прежде чем искать причину повышенной температуры, необходимо выяснить, как именно человек ее измеряет. Один и тот же показатель может отличаться в зависимости от места измерения - ректально, в подмышечной впадине или на лбу. Особое внимание врач советует обращать на электронные термометры, которыми измеряют температуру на лбу. Если человек сообщает о показателе около 37 °C, сначала стоит убедиться, что измерение действительно точное.
"Если люди говорят, что измеряют на лбу электронным термометром, возникает вопрос - действительно ли эти цифры такие", - сказала врач.
В своей практике Марголе нередко сталкивается с ситуациями, когда человек дома фиксирует повышенную температуру, но во время визита к врачу при повторном измерении обычным термометром показатель оказывается нормальным.
Следующий важный вопрос - есть ли у человека какие-либо другие симптомы. "Вопрос номер два - есть ли другие симптомы? Есть ли у человека что-то еще? Это верхние дыхательные пути? Может быть, мочевыводящие пути? Может быть, кожа? Есть ли какие-то признаки инфекции?" - пояснила Марголе.
Если температура действительно держится достаточно долго, врач уже проводит обследование. В своей практике Марголе назначает как минимум базовые анализы, которые помогают определить, присутствует ли в организме воспалительный процесс. "Потому что анализы очень хорошо нам это показывают", - рассказала семейный врач.
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Если других симптомов нет, а температура продолжает сохраняться, в некоторых случаях такой показатель можно считать индивидуальной особенностью организма.
По словам врача, возможны и психосоматические причины повышения температуры. "Иногда это может быть и психосоматика, потому что у таких пациентов тоже может повышаться температура. Но чтобы я сказала, что это именно так, должен пройти очень длинный этап исключения других вещей", - подчеркнула врач. Именно поэтому Марголе считает главным принципом своей работы не спешить объяснять длительную температуру психологическими причинами, пока не проведено необходимое обследование. "Я хочу быть уверенной, что внутри все работает хорошо", - резюмировала она.