"Мое предчувствие оказалось точным": латвийский целитель рассказал о своих необычных способностях
К народному целителю Роланду Тилтиньшу люди обращаются за помощью уже 36 лет. Он утверждает, что способен почувствовать серьезные проблемы со здоровьем еще до того, как их обнаруживают врачи.
Если врачи не могут помочь, нередко в качестве последней надежды люди обращаются к целителю. Уже 36 лет в этом убеждается народный целитель Роланд Тилтиньш. О себе он говорит: "Я не сверхчеловек, но богат развитыми биоэнергетическими способностями".
Что стало отправной точкой для того, чтобы начать заниматься целительством?
У меня всю жизнь была повышенная интуиция. Дальний родственник обнаружил, что у меня сильное биополе. По его совету я начал развивать сенсорную чувствительность. Очень рано я научился выявлять у людей проблемы со здоровьем, хотя медицинская аппаратура еще ничего не показывала. Если удается обнаружить что-то злокачественное на самом начальном этапе, больше шансов быстрее восстановить здоровье.
Это означает, что вы должны анатомически понимать весь организм?
Да, именно так. Изучая научную медицинскую литературу, я освоил анатомию и физиологию. Нет смысла говорить человеку: у вас что-то не в порядке с сердцем. Нужно выяснить настоящую причину. Это может быть разное - аритмия, миокардит, тахикардия, стенокардия и так далее. Человек - самый сложный механизм из всех существующих в мире. Мы столько всего исследовали - космос, компьютеры, но человека до конца понять невозможно. Это настолько уникальное создание - он может ходить, думать, создавать.
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Вспоминаю один случай. Я пришел в реанимацию неврологического отделения к одному больному. Взволнованный врач спрашивает: "Вы ведь не будете заниматься никакой магией?" Оказывается, до меня приходил какой-то шаман, который сжигал ткани и еще колдовал. Я с удивлением ответил врачу: "Нет, просто посмотрю пациента!"
Выхожу и говорю: "В левом полушарии головного мозга разорвался капилляр, в результате чего образовалась менингиома. Трепанация не требуется, ее можно удалить через отверстие в черепе". Врач поспешил показать мне и рентгеновские снимки. Я сказал: "Я ведь в этом ничего не понимаю!" "Как? Вы же врач!" - воскликнул доктор. Я объяснил: "Нет, по образованию я юрист". Врач с удивлением продолжил: "Как вы смогли поставить диагноз? Мы не могли сделать этого две недели".
Смог, потому что накопил большой опыт.
Это означает, что каждый день вам приходится нести большую ответственность за здоровье другого человека.
Да, я это осознаю, поэтому работаю с большой ответственностью. Был случай - ко мне пришла беременная женщина, и я сказал: "Я обведу одну точку фломастером. Покажите эту точку медикам".
Так беременная и сделала. Во время ультразвукового исследования у ребенка обнаружились осложнения. Головной мозг не развился, он был выдавлен наружу, как гроздь винограда. К сожалению, пришлось вызвать преждевременные роды.
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Иногда приходится отрицать диагноз, поставленный врачами. Анализы показали женщине, что у нее родится ребенок с синдромом Дауна. Я почувствовал, что это будет не так. Мое предчувствие оказалось точным - родился совершенно здоровый ребенок.
Что изменилось за эти годы? С какими проблемами люди сейчас обращаются к вам чаще всего?
Все чаще я сталкиваюсь с проблемами психического здоровья, часто бывает депрессия. 40 лет назад все было иначе. Тогда была стабильность - зарплата в определенную дату, низкие расходы на жилье. Теперь в людях живет стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет завтра. Взволнованные люди часто спрашивают меня: "Будет ли война и у нас?" По возможности нужно стараться избегать тревожных новостей. Мы ведь ничего не можем изменить. Люди путают одно слово. Они говорят: "У меня проблемы!" Я всегда поправляю: "У вас нет проблем, у вас есть вопросы, которые нужно решить". Например, если есть долги, возможно, вы что-то делали неправильно.
Сложно бывает с подростками. Часто случаются попытки самоубийства. Особенно чувствительный возраст - от 14 до 16 лет. Причины разные: переживания на любовном фронте, перегрузка в учебе, комплексы неполноценности. Очень часто в таких мыслях виноваты и родители.
Но ненормально, когда семья живет в двухэтажном доме, а родители не знают, вернулся ли ребенок домой. Они настолько увлекаются зарабатыванием денег, что дети отходят на второй план. Чтобы не отдаляться друг от друга, каждому ребенку нужно ежедневно уделять 20 минут на разговор. Он должен проходить лицом к лицу, когда родители все свое внимание уделяют только ребенку. Можно обсуждать все - начиная со школьной жизни и заканчивая вопросами интимного характера. Темы нужно выбирать с учетом возраста ребенка. Например, моей дочери уже столько лет, что она подросток, но она рассказывает большие секреты, потому что доверяет мне и знает, что я никому их не расскажу.
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Прекрасно, когда родители строят с детьми дружеские отношения. Но достаточно ли этого? Может быть, ребенку также нужна защита от окружающей среды?
Да, конечно. Сам я не являюсь фанатично религиозным человеком. В два года меня крестили, крестили и всех моих восьмерых детей. Для каждого ребенка это очень важно, потому что вокруг него создается защитное поле. От зла защищает серебряный крестик. Почему серебряный? Это священный металл, ведь только серебряная пуля в сказках смогла убить дьявола.
Золото - драгоценный и сатанинский металл, из-за него всегда возникали ненависть и проливалась кровь. Не обязательно надевать крестик на цепочке на шею, его можно положить в кошелек или карман. Ребенок и мать - одно целое. Твой ребенок - это ты сама, отец находится дальше. Если крестик у мамы в кармане, а ребенок рядом, он защитит и его. Если ребенок один идет в общество, ему обязательно следует дать с собой крестик.
Любая женщина, которая беременна, может стать объектом зависти. Почему это происходит? Многие женщины очень хотят ребенка, но по разным причинам не могут его дождаться. Возникает зависть и негативные мысли, которые создают сильную негативную энергию. Беременная даже не подозревает, почему в ее жизни появляются различные неприятности или ухудшается самочувствие.
В проклятия я не верю. Но считаю, что существуют сглаз, дети сатаны и энергетические вампиры. Раньше беременность скрывали. Когда ребенок рождался, до крещения его не показывали посторонним людям. Сегодня все иначе - собираются родственники, друзья и знакомые. Я считаю, что вместе с ними ребенок получает и различную энергию, не всегда положительную. В первый месяц малыша должны видеть только самые близкие - мама, папа, братья и сестры. Остальные гости могут подождать до более позднего времени.
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Природа - богатый витаминами мир. Что мы можем получить от нее для здоровья?
Насколько возможно, летом мы с женой собираем травы для лечебных чаев. Специально ездим к другу в Энгуре, потому что знаем, что там чистое поле без химикатов и растет первоцвет. Я сушу его и дарю также другим. Делаю и банные веники. Пожилые люди думают: "Ой, я уже не могу ходить в горячую баню". Не нужно долго париться, можно выбрать более низкую температуру. Каждый человек время от времени должен физически и духовно очищать себя.
Если у ребенка кашель, нет лучшего лекарства, чем теплая ванна, в которой есть березовые листья, сосновые почки и ромашка. Ребенок как следует прогревается в ней, затем его заворачивают в одеяла, укладывают в постель, и вскоре он выздоравливает. Помню, как лечил травму на ноге. Я приложил кору черемухи, она вытянула все плохое, и рана зажила.
Пожилых людей, а также тех, кто ведет сидячий образ жизни, часто мучают запоры. Можно ли их предотвратить?
Лучший способ - правильным питанием регулировать работу кишечника. Кишечный тракт человека выглядит как механизм старых часов - шестеренка к шестеренке, пружинка к пружинке. Если одна пружинка испортилась, часы начинают показывать неправильное время. Поэтому нужно суметь найти правильную пружинку, капнуть каплю масла, чтобы все дальше продолжало работать. Как это сделать? Чаще есть продукты, богатые клетчаткой. Я не понимаю образ жизни вегетарианцев. Они далеко не такие здоровые. Я знаю одного человека, который не курил, не пил, занимался восточными единоборствами. Однако он не дожил до 50-летия, умер от рака.
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Сам я ем мясо. Колбасу не ем, потому что неизвестно, что там внутри. Также не ем в заведениях общественного питания, потому что не знаю происхождения продуктов. Мясо покупаю только в двух проверенных местах на рынке. Если есть возможность, нужно покупать экологически чистые продукты. Что может быть лучше, чем найти сныть, крапиву и приготовить витаминные салаты.