"Мое предчувствие оказалось точным": латвийский целитель рассказал о своих необычных способностях

Все чаще я сталкиваюсь с проблемами психического здоровья, часто бывает депрессия. 40 лет назад все было иначе. Тогда была стабильность - зарплата в определенную дату, низкие расходы на жилье. Теперь в людях живет стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет завтра. Взволнованные люди часто спрашивают меня: "Будет ли война и у нас?" По возможности нужно стараться избегать тревожных новостей. Мы ведь ничего не можем изменить. Люди путают одно слово. Они говорят: "У меня проблемы!" Я всегда поправляю: "У вас нет проблем, у вас есть вопросы, которые нужно решить". Например, если есть долги, возможно, вы что-то делали неправильно.