Руки и ноги постоянно холодные - что это может говорить о состоянии организма

Одной из наиболее частых причин анемии является нехватка железа. Но начинать прием препаратов железа самостоятельно не следует - избыток этого вещества тоже может навредить. Для проверки обычно назначают общий анализ крови, а при необходимости определяют уровень ферритина и другие показатели обмена железа.