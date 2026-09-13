Руки и ноги постоянно холодные - что это может говорить о состоянии организма
Холодные ладони и стопы не всегда означают проблемы со здоровьем - иногда так организм просто сохраняет тепло. Но если конечности мерзнут даже в теплом помещении, меняют цвет, немеют или болят, это может быть сигналом, который не стоит игнорировать. Otkrito разбирается, с чем связано такое состояние и когда необходимо обратиться к врачу.
Почему руки и ноги замерзают первыми
Когда человеку холодно, мелкие кровеносные сосуды кожи сужаются. Так организм уменьшает потерю тепла и направляет больше крови к жизненно важным органам. Поэтому пальцы рук и ног могут остыть гораздо раньше, чем остальное тело.
Это нормальная реакция, особенно если человек долго сидит без движения, находится на улице, работает в прохладном помещении или носит тесную обувь. У некоторых людей сосуды от природы сильнее реагируют на снижение температуры.
Насторожиться стоит, если руки и ноги остаются холодными постоянно, мерзнут только с одной стороны или к холоду присоединяются другие симптомы.
Синдром Рейно
Одна из распространенных причин холодных пальцев - синдром Рейно. При этом состоянии мелкие сосуды слишком резко сужаются под воздействием холода, тревоги или стресса.
Во время приступа пальцы могут сначала побледнеть, затем посинеть, а после восстановления кровотока покраснеть. Иногда возникают онемение, покалывание, пульсация или боль. Приступ может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов.
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У многих людей синдром Рейно существует сам по себе и не приводит к серьезным последствиям. Однако иногда он сопровождает аутоиммунные заболевания, поэтому при впервые появившихся, выраженных или односторонних симптомах стоит поговорить с врачом.
Дефицит железа и анемия
При анемии организму сложнее доставлять достаточное количество кислорода к тканям. Человек может жаловаться не только на холодные руки и ноги, но и на постоянную усталость, слабость, головокружение, одышку при нагрузке, учащенное сердцебиение и бледность кожи.
Одной из наиболее частых причин анемии является нехватка железа. Но начинать прием препаратов железа самостоятельно не следует - избыток этого вещества тоже может навредить. Для проверки обычно назначают общий анализ крови, а при необходимости определяют уровень ферритина и другие показатели обмена железа.
Снижение функции щитовидной железы
Щитовидная железа влияет на обмен веществ и выработку тепла. При гипотиреозе эти процессы замедляются, поэтому человек может постоянно мерзнуть, даже если окружающим вполне тепло.
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Среди других возможных признаков - выраженная усталость, набор веса, сухость кожи, запоры, ухудшение концентрации, подавленное настроение, ломкость волос и мышечные боли. Симптомы обычно развиваются постепенно, поэтому их легко списать на стресс, возраст или переутомление. Для проверки функции щитовидной железы используют анализы крови, прежде всего на ТТГ и свободный Т4.
Нарушение кровообращения
Постоянно холодные стопы иногда связывают с заболеванием периферических артерий, при котором суженные сосуды хуже снабжают ноги кровью. Но холод обычно не является единственным симптомом.
Обратить внимание следует на боль или судороги в икрах при ходьбе, которые проходят после отдыха, заметную разницу температуры между двумя ногами, слабый пульс на стопе, изменение цвета кожи, выпадение волос на голенях и плохо заживающие ранки.
Риск сосудистых заболеваний выше у курящих людей, а также при диабете, повышенном холестерине и высоком артериальном давлении. Особенно тревожна ситуация, когда одна стопа или кисть внезапно становится значительно холоднее другой.
Диабет и повреждение нервов
При диабете высокий уровень глюкозы со временем может повреждать нервы и кровеносные сосуды. В результате стопы могут казаться холодными, даже если при прикосновении их температура остается нормальной.
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Повреждение нервов также может вызывать онемение, покалывание, жжение, снижение чувствительности или необычные болезненные ощущения. Если человек перестает хорошо чувствовать стопы, он может не заметить небольшую рану, ожог или натирание обувью. Поэтому при диабете особенно важно регулярно осматривать кожу ног и сообщать врачу о новых ощущениях.
Низкое давление, обезвоживание и недостаток питания
При пониженном артериальном давлении конечности иногда становятся холодными, особенно если одновременно наблюдаются слабость, головокружение, потемнение в глазах при вставании или предобморочное состояние.
Ощущение холода также может усиливаться при обезвоживании, строгих диетах, недостаточном питании или выраженном снижении массы тела. Организму не хватает энергии для поддержания нормальной температуры, а небольшое количество подкожной жировой ткани хуже сохраняет тепло.
Стресс, никотин и некоторые лекарства
При стрессе выделяются гормоны, которые сужают сосуды и подготавливают организм к реакции на опасность. Поэтому во время сильного волнения руки действительно могут становиться ледяными.
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Никотин также вызывает сужение сосудов и может усиливать проблемы с кровообращением. Подобный побочный эффект возможен и у некоторых лекарств, включая отдельные препараты от давления, мигрени и синдрома дефицита внимания. Например, бета-блокаторы способны вызывать похолодание кистей и стоп. Самостоятельно отменять назначенные препараты нельзя - этот вопрос следует обсудить с врачом.
Что можно сделать самостоятельно
Если холодные конечности не сопровождаются болью и другими тревожными признаками, можно начать с простых мер:
- носить теплые носки и перчатки, не сдавливающие кожу;
- регулярно вставать и двигаться при сидячей работе;
- отказаться от курения;
- уменьшить количество кофеина, если после него симптомы усиливаются;
- избегать резкого перепада температур;
- не согревать онемевшие пальцы очень горячей водой;
- следить за полноценным питанием и достаточным употреблением жидкости.
При подозрении на синдром Рейно полезно фотографировать изменение цвета пальцев. Такие снимки могут помочь врачу оценить характер приступов.
Когда нужно обратиться к врачу
Записаться к семейному врачу стоит, если руки или ноги мерзнут постоянно, проблема появилась недавно либо постепенно усиливается. Обследование особенно важно при боли, онемении, изменении цвета кожи, выраженной усталости, одышке, выпадении волос, необъяснимом изменении веса или плохо заживающих ранках.
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В зависимости от симптомов врач может проверить пульс и кровообращение в конечностях, измерить давление и назначить анализы крови - например, общий анализ крови, ферритин, показатели функции щитовидной железы и уровень глюкозы.
Срочная медицинская помощь необходима, если одна рука или нога внезапно стала холодной, бледной или синюшной, появилась сильная боль, резко снизилась чувствительность или стало трудно двигать конечностью. Такие признаки могут указывать на острое нарушение кровоснабжения.