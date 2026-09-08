После еды живот будто стал на размер больше - причина может быть совсем не в переедании

Иногда дело не в газах, а в задержке жидкости. После очень соленой еды организм может удерживать больше воды, и человек чувствует себя отекшим и тяжелым. Особенно заметно это бывает после фастфуда, готовых соусов, колбас, соленых закусок и полуфабрикатов. В таких продуктах соли может быть значительно больше, чем кажется на вкус. Поэтому после особенно соленого ужина утром можно заметить не только отечность лица или пальцев, но и ощущение распирания в животе.