Лишь 40% жителей Латвии регулярно проходят чекапы. Кто чаще всего игнорирует визиты к врачу?
Профилактические обследования помогают заметить проблемы со здоровьем еще до появления серьезных симптомов, однако регулярно их проходят только 40% жителей Латвии. Об этом свидетельствуют свежие данные исследования "Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss".
Самыми дисциплинированными оказались женщины. Регулярные профилактические обследования проходят 48% опрошенных женщин, тогда как среди мужчин - только 32%.
Разница есть и между возрастными группами. Молодые люди чаще откладывают проверки "на потом": среди жителей в возрасте от 18 до 24 лет регулярно обследуются всего 20%. После 55 лет ситуация заметно меняется - в группе от 55 до 64 лет этот показатель достигает 47%, а среди людей от 65 до 75 лет - 49%.
Есть связь и с уровнем образования. Среди жителей с высшим образованием профилактические проверки регулярно проходят 51%, а среди людей с основным образованием - лишь 23%.
Одна из главных проблем профилактики в том, что многие заболевания долгое время практически никак себя не проявляют. Человек может чувствовать себя нормально и не подозревать, что давление уже повышено, уровень сахара или холестерина вышел за пределы нормы, а в организме развивается заболевание.
"Профилактические обследования необходимы даже тогда, когда нет выраженных жалоб. Многие серьезные заболевания, в том числе повышенное артериальное давление, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и отдельные онкологические процессы, на начальных стадиях могут протекать без заметных симптомов", - объясняет фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
По ее словам, чем раньше проблема обнаружена, тем больше возможностей начать лечение вовремя и избежать осложнений.
Исследование выявило еще одну интересную закономерность. Среди людей, которые сами считают свой образ жизни здоровым, регулярно обследуются 44%. А среди тех, кто признает, что живет не слишком здорово, этот показатель составляет только 31%.
Профилактика не обязательно означает сложные и дорогие обследования. В первую очередь речь идет о базовых вещах - анализах, контроле артериального давления, уровня холестерина и глюкозы. Кроме того, в Латвии доступны оплачиваемые государством программы скрининга, которые позволяют выявлять некоторые онкологические заболевания на ранней стадии.
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"Своевременная диагностика значительно улучшает результаты лечения. Кроме того, на ранней стадии лечение обычно обходится значительно дешевле", - отмечает Алина Флейшмане.
По словам фармацевта, профилактические обследования особенно важны после 40 лет, когда риск многих хронических заболеваний начинает постепенно увеличиваться.
Однако это не означает, что молодым можно вовсе забыть о проверках. Даже при хорошем самочувствии семейный врач может рекомендовать обследования с учетом возраста, наследственности, образа жизни и других факторов риска.
Исследование "Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss" проводится уже девять лет совместно с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. В последнем опросе приняли участие 1003 жителя Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.