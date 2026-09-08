Лишь 40% жителей Латвии регулярно проходят чекапы. Кто чаще всего игнорирует визиты к врачу?

Разница есть и между возрастными группами. Молодые люди чаще откладывают проверки "на потом": среди жителей в возрасте от 18 до 24 лет регулярно обследуются всего 20%. После 55 лет ситуация заметно меняется - в группе от 55 до 64 лет этот показатель достигает 47%, а среди людей от 65 до 75 лет - 49%.