В больнице Страдиня призвали латвийцев сделать небольшое усилие, чтобы снизить риск инсульта

Руководитель Центра реабилитационной медицины больницы Анда Нулле отмечает, что физиотерапия нужна не только после травм или операций. Она также играет важную роль в профилактике и реабилитации хронических заболеваний. По словам специалиста, регулярная физическая активность помогает уменьшить несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. После инсульта или другого серьезного нарушения здоровья физиотерапия помогает постепенно восстановить силу, выносливость и самостоятельность, а также вернуть человеку уверенность в себе.