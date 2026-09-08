В больнице Страдиня призвали латвийцев сделать небольшое усилие, чтобы снизить риск инсульта
В День физиотерапии специалисты больницы Страдиня напомнили: для здоровья необязательно заниматься спортом - важны даже обычные прогулки и меньшее время, проведенное сидя.
Всего 30 минут физической активности пять раз в неделю могут снизить риск инсульта на 25%. Об этом специалисты Клинической университетской больницы им. Страдиня напомнили в преддверии Всемирного дня физиотерапии, который отмечается 8 сентября.
В больнице подчеркивают, что регулярная физическая активность, соответствующая состоянию здоровья человека, важна не только для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, но и для восстановления физических возможностей и качества жизни после болезни.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти в мире. Ежегодно из-за них теряют жизнь около 20,5 млн человек, что составляет примерно 30% всех смертей. Большая часть этих случаев связана с инфарктами и инсультами.
При этом многие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний можно контролировать. Физическая активность помогает улучшить физическую форму, контролировать вес, снизить артериальное давление и уровень холестерина, а также улучшить самочувствие и сон.
Руководитель Центра реабилитационной медицины больницы Анда Нулле отмечает, что физиотерапия нужна не только после травм или операций. Она также играет важную роль в профилактике и реабилитации хронических заболеваний. По словам специалиста, регулярная физическая активность помогает уменьшить несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. После инсульта или другого серьезного нарушения здоровья физиотерапия помогает постепенно восстановить силу, выносливость и самостоятельность, а также вернуть человеку уверенность в себе.
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Особенно важна физиотерапия после инсульта. У пациентов могут возникнуть проблемы с движением, равновесием, ходьбой и функциями рук, а также снизиться сила и выносливость. Цель реабилитации - максимально восстановить способность выполнять повседневные действия, сохранить самостоятельность и трудоспособность.
Физиотерапевт помогает улучшить движения и силу, тренирует равновесие и ходьбу, снижает риск падений и постепенно увеличивает физическую нагрузку.
Физиотерапия имеет значение и для профилактики повторного инсульта. Регулярная физическая активность помогает снизить артериальное давление, улучшить контроль уровня холестерина и сахара в крови и уменьшить другие факторы риска.
При этом движение - это не обязательно спорт. В больнице подчеркивают, что частью здорового образа жизни являются также прогулки, повседневная физическая активность и сокращение времени, проведенного сидя.
Взрослым рекомендуется от 150 до 300 минут аэробной физической активности в неделю, дополняя ее упражнениями для укрепления мышц.