Телефон приходится держать всё дальше? Как меняется зрение и что можно сделать
Сначала изменения почти незаметны. После рабочего дня за компьютером глаза устают быстрее, меню в ресторане при приглушённом освещении становится сложнее читать, а телефон мы начинаем держать немного дальше от глаз. Зрение меняется на протяжении всей жизни, а современные очковые линзы можно подобрать гораздо точнее, чем ориентируясь только на количество диоптрий.
Уставшие глаза после рабочего дня
Для многих основная нагрузка на зрение начинается сразу после включения компьютера. Мы часами смотрим на одном расстоянии, переключаем внимание между монитором и телефоном и, сосредоточившись на работе, моргаем реже. В результате могут появляться сухость глаз, затуманивание зрения или головная боль. Такой дискомфорт часто пытаются объяснить синим светом, излучаемым экранами, однако Американская академия офтальмологии отмечает: имеющиеся на сегодняшний день данные не подтверждают, что синий свет обычных цифровых устройств является причиной цифрового зрительного утомления или повреждает глаза.
Гораздо большее значение имеют длительная фокусировка на близком расстоянии, недостаточные перерывы и более редкое моргание. Для людей, чья работа связана с интенсивной зрительной нагрузкой вблизи, одним из возможных решений являются линзы Eyezen®. Их дизайн предусматривает дополнительную оптическую поддержку для фокусировки на близком расстоянии, помогая снизить зрительную нагрузку в повседневной жизни.
Почему после 40 даже буквы на экране телефона вдруг становятся слишком мелкими?
Примерно после 40 лет глазам постепенно становится сложнее чётко видеть предметы вблизи. Первым признаком зачастую становится не ощущение, что «зрение ухудшилось». Скорее появляется желание отодвинуть книгу или телефон подальше, мелкий шрифт при слабом освещении становится труднее читать, а после продолжительного чтения глаза быстрее устают. Пресбиопия — не заболевание, а нормальное возрастное изменение зрения.
Один из вариантов — отдельные очки для разных задач, однако для многих более удобным решением являются прогрессивные очковые линзы, например Varilux®. В одних очках они объединяют зоны коррекции для дали, среднего расстояния и близи, поэтому нет необходимости постоянно менять несколько пар очков.
Видим ли мы за рулём вечером так же хорошо, как днём?
Ещё одна ситуация, в которой изменения зрения нередко замечают особенно быстро, — вождение в тёмное время суток.
Осенью и зимой зрительной системе приходится одновременно справляться с более слабым освещением, бликами от мокрой дороги и фарами встречных автомобилей. Если дорожные знаки стало сложнее различать или источники света начинают расплываться, стоит проверить зрение.
Для дополнительного комфорта во время дневного вождения можно выбрать специальные очковые линзы.
Transitions XTRActive® — это фотохромные линзы, которые реагируют также на видимый свет и поэтому способны затемняться даже за лобовым стеклом автомобиля. В свою очередь, Drivewear®сочетают адаптивное затемнение с поляризацией, помогая уменьшить блики и повысить зрительный комфорт при вождении в дневное время. Drivewear® не предназначены для вождения ночью.
Очки всё больше подбирают под человека, а не только по рецепту
Современная коррекция зрения начинается с вопроса: как человек использует своё зрение в повседневной жизни?
Для одного важнее всего комфорт в течение восьмичасового рабочего дня за компьютером, для другого — возможность в одних очках читать, работать и смотреть вдаль, а для третьего — безопасное и комфортное вождение. Именно поэтому даже людям с одинаковыми диоптриями могут подходить разные решения для коррекции зрения. И не стоит откладывать проверку зрения только потому, что кажется: «я ведь ещё хорошо вижу». Постепенные изменения глаза и мозг способны достаточно хорошо компенсировать, поэтому сам человек не всегда замечает их сразу.
Проверка зрения доступна в оптиках «Fielmann». Во время проверки специалист оценит состояние зрения и поможет подобрать наиболее подходящее решение для коррекции с учётом ваших повседневных потребностей. Записаться на визит можно заранее ЗДЕСЬ или по телефону клиентской информации +371 22 313 929.
Хорошие очки должны не только помогать видеть чётче. Они должны помогать видеть комфортно именно в той жизни, которой мы живём.