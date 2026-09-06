Врач объяснила, почему латвийцам не стоит пить витамины "для иммунитета" осенью

При этом определенный эффект может быть в самом начале простуды. Как отмечает врач, небольшие исследования показывают, что прием витамина C в первые дни заболевания может несколько сократить продолжительность болезни. "Если вы в начальный период будете принимать витамин C, в небольшой дозе - до двух граммов в день, тогда действительно период болезни может быть короче", - сказала она. Однако и здесь, по словам врача, разница между теми, кто принимает витамин C, и теми, кто этого не делает, настолько невелика, что необходимость такого приема остается спорной.