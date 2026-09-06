Врач объяснила, почему латвийцам не стоит пить витамины "для иммунитета" осенью
Осенью многие начинают пить витамины "для иммунитета", надеясь защититься от простуд. Однако семейный врач Dr. Vilkoites Vēdera klīnika Ксения Марголе предупреждает: большинство добавок не сделают здорового человека более защищенным, а некоторые могут даже навредить.
"Надо понимать, что пищевые добавки - это очень большой бизнес. Особенно после периода ковида, когда все поняли, что нужно что-то делать с иммунитетом", - заявила врач в программе "Ārsts atbild" на TV24. По ее словам, рынок пищевых добавок исчисляется миллиардами, а доходы от их продажи в некоторых сравнениях превышают показатели, связанные с вакцинацией.
При этом Марголе призывает не воспринимать витамины как универсальное средство профилактики заболеваний. По ее словам, иммунитет невозможно быстро "натренировать", как мышцу, непосредственно перед началом осеннего сезона.
Отдельно врач остановилась на популярном вопросе о профилактическом приеме витамина C. По ее словам, убедительных доказательств того, что длительный прием этого витамина позволяет здоровым людям реже болеть, нет.
"В больших исследованиях нет доказательств, что длительный прием витамина C действительно позволяет меньше болеть", - подчеркнула Марголе.
При этом определенный эффект может быть в самом начале простуды. Как отмечает врач, небольшие исследования показывают, что прием витамина C в первые дни заболевания может несколько сократить продолжительность болезни. "Если вы в начальный период будете принимать витамин C, в небольшой дозе - до двух граммов в день, тогда действительно период болезни может быть короче", - сказала она. Однако и здесь, по словам врача, разница между теми, кто принимает витамин C, и теми, кто этого не делает, настолько невелика, что необходимость такого приема остается спорной.
Кроме того, Марголе обращает внимание на то, что витамин C нельзя считать совершенно безобидным веществом. При его употреблении у некоторых людей могут возникать нежелательные реакции.
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При длительном употреблении добавок могут появиться и жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому вместо таблеток и порошков Марголе советует получать необходимые вещества из обычной пищи.
"Лучше съесть перец, о котором все думают, что витамин C нужно получать из цитрусовых. Паприка - отличный вариант, вы получите свою дозу витамина C. Или квашеная капуста", - объяснила врач.
По ее мнению, здоровому человеку без хронических заболеваний в большинстве случаев вообще не стоит искать "волшебную таблетку", которая поможет поддерживать организм в форме. "В моем понимании здоровье - это когда ты ничего не принимаешь, насколько это возможно, если мы говорим о человеке без хронических заболеваний", - подчеркнула Марголе.
Вместо пищевых добавок врач советует обратить внимание на гораздо более простые вещи - физическую активность, свежий воздух, полноценное питание и качественный сон.
Особое внимание Марголе уделяет режиму сна. Она рекомендует пользоваться обычным будильником, а не смартфоном, чтобы не держать телефон рядом перед засыпанием. По ее словам, свет от экранов может влиять на выработку мелатонина и мешать нормальному засыпанию. "Если человек еще и не ложится вовремя, если нарушены режим и сон, то на следующий день он не выспался и ищет какую-нибудь волшебную таблетку, которая поможет почувствовать себя бодрее. Но это так не работает", - сказала врач.
Поэтому подготовку организма к осени, считает Марголе, стоит начинать не с аптечной полки, а с базовых привычек. "Нужно начинать с основ. И осенью тоже", - резюмировала врач.