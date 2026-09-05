У Людмилы рак легких обнаружили уже с метастазами, но дальнейшее лечение дает надежду

Людмила отказалась, объяснив, что лимфоузел не увеличивается, не растет и не меняется, а также не причиняет ей беспокойства. Сегодня женщина признает, что ее отказ отсрочил постановку диагноза, однако тогда ей было страшно - история с подозрением на меланому все еще была слишком свежа в памяти, и ей не хотелось снова проходить через подобные переживания.