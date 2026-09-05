У Людмилы рак легких обнаружили уже с метастазами, но дальнейшее лечение дает надежду
Людмила - молодая и красивая женщина, мама девятилетнего сына. Кажется совершенно невероятным, что за ее энергичностью и сияющей внешностью скрывается диагноз - немелкоклеточный рак легкого, или аденокарцинома легкого.
Благодаря таргетной терапии, которую Людмила принимает ежедневно, болезнь уже два года хорошо контролируется, симптомы не проявляются. Женщина настроена оптимистично, воспринимает опухоль как хроническое заболевание и готова рассказывать о своем опыте, чтобы поддержать других - своевременно проходить обследования, доверять достижениям медицины и никогда не терять надежду.
Вначале не было почти никаких подозрений
Людмила, по ее словам, благодаря крепкому организму раньше практически никогда серьезно не болела. Она всегда старалась вести здоровый образ жизни. Только после родов у нее обнаружили аутоиммунный тиреоидит - хроническое воспаление щитовидной железы, поэтому ей приходилось регулярно посещать эндокринолога.
Легкие и дыхательные пути никогда не были "слабым местом" Людмилы - за всю жизнь она не помнит ни одного случая бронхита или воспаления легких. Поэтому мысли о каком-либо серьезном заболевании никогда не приходили ей в голову.
Первый серьезный испуг произошел несколько лет назад, когда одна из многочисленных родинок вызвала подозрение на меланому. Благодаря "зеленому коридору" образование на коже буквально в течение недели удалили. К счастью, анализы не подтвердили злокачественный диагноз, однако переживания и стресс были сильными. Испытанный тогда страх остался в подсознании.
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Но жизнь продолжалась - энергичная и общительная женщина в целом чувствовала себя и выглядела хорошо. Иногда она простужалась, но особого внимания этому не уделяла, поскольку никаких симптомов - кашля, слабости или усталости - не было.
Из-за нерегулярного менструального цикла Людмила обратилась к гинекологу. Врач назначил обследования, однако более серьезного вмешательства не требовалось, поэтому было принято решение наблюдать за изменениями в динамике.
Одновременно Людмила продолжала регулярно посещать эндокринолога. Во время ультразвукового исследования специалист обратила внимание на лимфатический узел на шее - асимметричный, хотя внешне незаметный, небольшой и безболезненный. Врач хотела провести более глубокое исследование и сделать гистологический анализ - что-то ее насторожило.
Людмила отказалась, объяснив, что лимфоузел не увеличивается, не растет и не меняется, а также не причиняет ей беспокойства. Сегодня женщина признает, что ее отказ отсрочил постановку диагноза, однако тогда ей было страшно - история с подозрением на меланому все еще была слишком свежа в памяти, и ей не хотелось снова проходить через подобные переживания.
Первый "красный сигнал" - компьютерная томография
Людмила по-прежнему чувствовала себя очень хорошо, однако регулярно сдавала анализы и проходила различные обследования. Продолжая углубленное обследование, она согласилась и на компьютерную томографию - без подозрений и спешки, терпеливо ожидая своей очереди в длинной очереди, поскольку конкретных оснований для беспокойства не было.
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Компьютерная томография с контрастным веществом все же "показала что-то в легких", однако, по оценке специалистов, визуально изменения не выглядели однозначно злокачественными. Людмила попала в Центр туберкулеза и заболеваний легких Рижской клинической университетской больницы имени Страдиня в Сауриеши, где прошла целый ряд дополнительных обследований, в том числе бронхоскопию.
Мучительная неопределенность продолжалась, поскольку ни одно из обследований четко и однозначно не подтверждало онкологический диагноз. Врачи говорили - будем наблюдать и искать причину.
Только после того, как лимфатический узел на шее все же удалили, сразу стало ясно - это метастазы.
Помогает современная таргетная терапия
На момент постановки диагноза метастазы уже распространились в мозг - место, где при раке легкого нередко возникают отдаленные метастазы. Людмила без промедления попала в надежные руки врачей больницы Страдиня. Там ее ждала "удача в несчастье" - у женщины обнаружили мутацию гена ALK. Она вызывает неконтролируемый рост клеток и связана с несколькими видами опухолей, в том числе раком легкого. Это открыло возможность современной таргетной терапии, которая эффективно и прицельно воздействует именно на такие генетические изменения.
"Мне очень повезло, что я получила современную таргетную терапию, что при моем диагнозе она мне показана и помогает. Я бесконечно за это благодарна. Слышать жалобы и недовольство латвийской медициной мне действительно удивительно. Я могу сказать только самое хорошее. Все проходит быстро и без проблем", - говорит пациентка.
Как отмечает онколог-химиотерапевт Клинической университетской больницы имени Страдиня Виктор Козировский, долгие годы в лечении рака легкого вообще не появлялось новых - инновационных и эффективных - препаратов. Иммунотерапия появилась в мире около десяти лет назад, в 2017 году, а таргетная терапия - десятилетием ранее. В Латвии компенсация таргетных препаратов началась только в 2018 году, а иммунотерапия для пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого стала финансироваться государством совсем недавно - только в 2025 году. Для небольшой группы пациентов она была доступна с 2020 года.
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Хотя в последние годы возможности лечения расширяются, для некоторых групп пациентов, в том числе с местно-распространенным заболеванием, доступность терапии по-прежнему ограничена.
До появления таргетной и иммунотерапии возможности лечения пациентов с распространенным раком легкого были значительно более ограниченными, а длительного контроля над заболеванием удавалось добиться гораздо реже.
Рак легкого в Латвии и сегодня остается одной из наиболее частых причин смертности от онкологических заболеваний, однако новые препараты действительно дают надежду.
"Благодаря иммунотерапии около 20% пациентов сегодня могут прожить десять лет - прогресс огромен и кажется невероятным. Пример Людмилы также показывает, как благодаря развитию науки и медицины с помощью таргетной терапии и персонализированного лечения можно добиться очень хороших и стабильных результатов. То есть правильная терапия для правильного пациента", - подчеркивает доктор Козировский.
"Конечно, одному пациенту иммунотерапия и таргетная терапия помогают лучше, другому - меньше. Исследования продолжаются, и, начиная лечение, мы не можем точно знать, каким будет результат. Мы можем только прогнозировать, а иногда лишь предполагать, как организм пациента отреагирует на препараты", - говорит врач.
Учится жить с болезнью и побочными эффектами терапии
Людмила признает, что онкологическое заболевание заставляет менять отношение к жизни и образ мышления, смотреть на все глубже. Она приняла болезнь и свой диагноз и настроена сотрудничать с заболеванием, а не бороться с ним.
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Конечно, все это произошло не легко и не сразу - были выплаканы все слезы, возникали многочисленные вопросы: что я делаю в жизни не так? Почему все это происходит именно со мной?
Во время лечения Людмила также столкнулась с рядом проблем со здоровьем и неприятными ощущениями, в том числе тошнотой, отеками и скоплением жидкости в перикардиальной полости, что влияло на самочувствие и физические возможности. Несмотря на это, Людмила подчеркивает - раз она начала лечение, отступать не собирается.
Скрининг легких может спасти многих
Людмила уверена - крепкое здоровье никому не гарантировано, риск заболеваний есть у каждого. Онкологические заболевания все чаще выявляют у более молодых людей, поэтому она рекомендует всем регулярно проходить медицинские обследования. Если любое заболевание, не только злокачественное, обнаружить вовремя, справиться с ним будет проще и успешнее.
Она призывает повышать медицинскую грамотность, прислушиваться к своему организму и обращать внимание на его сигналы.
"Нужно быть в контакте со своим организмом, слышать, что он говорит. Если появляются какие-либо симптомы, непонятные или неприятные ощущения, необходимо срочно пройти обследование и выяснить причину", - подчеркивает она.
Людмила рекомендует обязательно пользоваться всеми доступными государственными программами скрининга и надеется, что не за горами тот день, когда программа скрининга рака легких будет введена и в Латвии, как это уже успешно происходит в нескольких европейских странах.
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В ее случае скрининг не стал бы решением, поскольку Людмила не входит в группу, которой он рекомендован: она моложе 50 лет и не курит. Однако для многих других пациентов скрининг позволил бы выявлять опухоль на более ранней стадии, когда ее легче лечить.
"Цель скрининга рака легких - изменить соотношение стадий рака легких на момент постановки диагноза. Сейчас две трети случаев заболевания мы выявляем уже на метастатической стадии, когда оперировать опухоль невозможно. При скрининге с помощью низкодозной компьютерной томографии три четверти случаев рака легких выявлялись бы на ранней стадии, когда чаще возможно локальное лечение, включая операцию или радикальную лучевую терапию.
Сейчас из-за поздней диагностики при раке легкого хороших результатов удается добиваться главным образом благодаря таргетной или иммунотерапии, которая очень дорогая - например, курс лечения в течение двух лет может стоить около 100 000 евро. Конечно, человеческая жизнь стоит любых денег, однако скрининг означает не только своевременное выявление заболевания, более простое и успешное лечение, уменьшение страданий и переживаний пациента, но и более эффективное и рациональное использование государственных средств", - говорит онколог Козировский.
При этом врач подчеркивает, что программа скрининга должна идти вместе с программой поддержки отказа от курения, поскольку большинство случаев рака легкого связано с курением - независимо от того, курит ли пациент сейчас или длительное время курил в прошлом.
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Никотин вызывает серьезную зависимость. По словам врача, даже после получения онкологического диагноза из десяти пациентов курить бросают только один-два человека.