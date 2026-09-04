Начала болеть спина! Как вернуть свободу движений и забыть о боли?

Современная медицина и реабилитация предлагают решения, выходящие далеко за рамки обезболивающих препаратов. Курортно-реабилитационный центр (КРЦ) Jaunķemeri благодаря накопленному за десятилетия опыту и целебным природным ресурсам является местом, где пациенты восстанавливают свое здоровье послетравм, операций и перенесенных заболеваний, а также в профилактических целях, то есть когда они еще чувствуют себя хорошо и хотят сохранить это хорошее самочувствие как можно дольше. Именно поэтому здесь разработан курс реабилитации, включающий занятия под наблюдением физиотерапевта, расслабляющие процедуры для мышц и знания о более здоровом образе жизни - без болей в спине.