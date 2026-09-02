Почему люди перестают принимать душ каждый день: новый взгляд на гигиену
Еще недавно ежедневный душ считался практически обязательной частью личной гигиены. Утром - чтобы окончательно проснуться, вечером - чтобы смыть с себя грязь и усталость. Но сегодня все больше людей сознательно отказываются от привычки принимать душ каждый день. Одни делают это ради экономии воды, другие - из-за чувствительной кожи, третьи считают, что слишком частое мытье может нарушать естественный баланс кожи.
Так действительно ли человеку необходимо принимать душ ежедневно?
Кожа умеет защищать себя сама
На поверхности кожи находится естественная защитная пленка, состоящая из кожного сала, пота и других веществ. Она помогает поддерживать защитный барьер кожи и препятствует чрезмерной потере влаги.
Слишком частое мытье, особенно горячей водой и с использованием агрессивных средств, может этот барьер нарушать. В результате кожа становится сухой, появляется ощущение стянутости, шелушение и раздражение.
Особенно заметно это у людей с сухой или чувствительной кожей. Иногда после ежедневного душа человек начинает пользоваться большим количеством кремов и лосьонов, чтобы компенсировать последствия слишком интенсивного очищения.
Ежедневный душ нужен далеко не всем
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Не существует универсального правила, согласно которому каждый человек обязательно должен принимать полноценный душ каждый день. Необходимая частота зависит от образа жизни, физической активности, климата, состояния кожи и индивидуальных особенностей организма.
Если человек занимается спортом, много потеет, работает физически или живет в жарком климате, душ может быть необходим каждый день и даже чаще. А вот человеку, который большую часть дня проводит в помещении, мало потеет и не занимается интенсивными физическими нагрузками, ежедневное мытье всего тела может быть вовсе не обязательным.
При этом речь не идет о полном отказе от гигиены. Лицо, руки, подмышки и интимную область необходимо регулярно очищать, а после занятий спортом или сильного потоотделения - принимать душ.
Горячая вода может быть не лучшим выбором
Проблема может заключаться не только в частоте душа, но и в том, как именно человек моется. Очень горячая вода смывает с кожи значительную часть естественных липидов. Если после этого использовать еще и мыло или гель с агрессивными очищающими компонентами, сухость и раздражение могут усилиться.
Поэтому дерматологи обычно рекомендуют теплую, а не обжигающую воду. Долгое стояние под душем также не обязательно: для обычного мытья достаточно нескольких минут.
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А что с бактериями?
Один из главных аргументов в пользу ежедневного душа - желание избавиться от бактерий. Однако кожа человека никогда не бывает стерильной, и это нормально. На ней живет огромное количество микроорганизмов, формирующих так называемый микробиом кожи. Полностью удалить их невозможно и не нужно. Более того, чрезмерное очищение может изменять состав микробиома и состояние кожного барьера.
Это не означает, что бактерии нужно "оставлять в покое" при любых обстоятельствах. После тренировки, работы в загрязненной среде или сильного потоотделения очищение действительно необходимо.
Запах - не единственный показатель
Некоторые считают, что если от человека не исходит неприятного запаха, значит, ему необязательно принимать душ. Но запах тела зависит не только от количества пота. Его формируют в том числе микроорганизмы, которые расщепляют компоненты пота и кожного сала. Поэтому гигиена остается важной даже тогда, когда человек сам не замечает никакого запаха.
С другой стороны, необходимость ежедневно намывать все тело до ощущения "скрипа" также не имеет особого смысла.
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Отказ от ежедневного душа не означает отказ от чистоты
Современный подход к гигиене постепенно смещается от идеи "чем больше мыться, тем лучше" к более индивидуальному подходу. Можно принимать душ реже, но при этом тщательно соблюдать основные правила гигиены. В некоторые дни достаточно быстро помыть наиболее потеющие участки тела, а полноценный душ принимать после физической нагрузки или тогда, когда это действительно необходимо.
Важно учитывать и состояние кожи. Если после ежедневного душа она постоянно сухая, зудит или раздражается, стоит пересмотреть температуру воды, продолжительность процедуры и используемые средства.
Таким образом, вопрос не столько в том, нужно ли принимать душ каждый день, сколько в том, что необходимо именно вашему организму. Ежедневный душ для одного человека может быть комфортной и полезной привычкой, а для другого - причиной постоянной сухости и раздражения кожи. Главное - соблюдать разумный баланс между чистотой и сохранением естественной защиты кожи.