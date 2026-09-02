Почему люди перестают принимать душ каждый день: новый взгляд на гигиену

Если человек занимается спортом, много потеет, работает физически или живет в жарком климате, душ может быть необходим каждый день и даже чаще. А вот человеку, который большую часть дня проводит в помещении, мало потеет и не занимается интенсивными физическими нагрузками, ежедневное мытье всего тела может быть вовсе не обязательным.