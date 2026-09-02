"В 50 лет они пошли на курсы по вину и начали много пить": специалист по зависимостям о проблеме алкоголя в Латвии

Теоретически можно все, но это не будет долгосрочным решением. Человек будет несчастен. Он просто не будет пить и не будет понимать, как жить эту жизнь. Одно дело - находиться в среде, где не употребляют, и совсем другое - жить в Латвии. Это огромная разница. Если человек просто решит: "Все, я больше не буду пить", уедет в Индию, вступит в какое-нибудь сообщество - там он не будет пить. Но если человек самостоятельно прекращает пить в Латвии - как ему жить? Здесь необходима просветительская работа на государственном уровне.