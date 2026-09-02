"В 50 лет они пошли на курсы по вину и начали много пить": специалист по зависимостям о проблеме алкоголя в Латвии
Психотерапевт и специалист по зависимостям Гунита Гудоне уже семь лет помогает жителям Латвии, которые не знают, как остановиться и прекратить употреблять алкоголь. Для каждого так называемая "последняя капля" выглядит по-разному.
Ошибочно считать, что за помощью обращаются только те, кто уже практически все потерял. Клиенты специалиста по зависимостям Гуниты Гудоне, как она уверенно говорит, вовсе не "слабаки": "Все они сильные, энергичные личности. И тракторист, и медик, и воспитательница детского сада. Все!"
Дети знают, почему мама пьет
Какая зависимость самая разрушительная, если говорить не об организме, а о жизни человека?
Существуют химические и нехимические зависимости. Например, зависимость от порнографии, азартных игр, гаджетов. При всех них в мозге происходят химические изменения.
Если говорить о самой разрушительной зависимости в мире именно с точки зрения психики, прежде всего на ум приходят зависимости сексуального характера, которые искажают личность. Человек становится абсолютно не собой, словно подопытная мышь, которая дрожит и ждет еды. Внутри такой человек чувствует себя ужасно. Это навязчивое состояние. Человек не способен контролировать свои импульсы, особенно в современном мире, где так много стимуляторов. Все это разрушает и деградирует личность. То же самое касается наркомании. Люди очень много лгут, человек перестает быть самим собой. Он живет в иллюзии. Конечно, существуют и многие другие формы зависимости.
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Зависимость - это болезнь, выбор или сочетание того и другого?
Вначале это выбор. Нулевая стадия, первая рюмка, затем уже первая стадия. Желание вписаться в компанию, выделиться среди одноклассников - на этом этапе биохимия еще не нарушена, это происходит позже. Поэтому сначала все зависит от твоего выбора. Мы каждый день делаем выбор.
Но когда речь идет о зависимости, сначала это выбор, а дальше уже биохимия. На нулевой стадии еще можно остановиться и не идти дальше, потому что биохимических нарушений в мозге еще нет. Но потом мы уже становимся зависимыми. Это происходит незаметно.
Можно ли считать латвийскую "культуру употребления алкоголя" коллективной нормализацией зависимости?
Если мы можем легально пойти и купить алкоголь, значит, это считается нормой. Вчера я заходила в Maxima после восьми вечера - бесконечные полки заполнены алкоголем. Все это можно было бы убрать. Я подумала, как было бы здорово, если бы там фермеры продавали свежие продукты, как приятно было бы заходить в магазин. А сейчас заходишь словно в морг - одни бутылки.
Кто-нибудь спрашивал людей, хотят ли они такой магазин? Кого-нибудь из нас спрашивали? Конечно, нет. Кто это делает? Пусть это будет пищей для размышлений - кто формирует все это и ставит нас перед свершившимся фактом. В магазине этанол доступен на уровне глаз маленького ребенка. Он может прикоснуться к бутылке, взять ее. Да, купить не может, но играть с ней может. И это не укладывается в голове.
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Могут ли родители, которые регулярно пьют в присутствии детей, сами становиться примером для следующего поколения зависимых?
Не всегда. Современное употребление не заразно. Очень часто мамы пьют из-за усталости. У латвийских женщин огромная нагрузка - психологическая, физическая, эмоциональная, духовная. Эти женщины не справляются со всем, что на них свалилось, и ищут помощь в алкоголе. Сколько раз я слышала: "Прихожу домой, хочется отдохнуть, но нельзя, надо еще заниматься с ребенком, еще что-то сделать". Такой нагрузки на женщину, как сейчас, раньше никогда не было. Плюс телефоны, которые отнимают наши ресурсы и силы. Если человек недисциплинирован и не способен установить для себя жесткие рамки, ему очень трудно.
Мама пьет, становится мягкой, ласковой, дети это чувствуют и видят, что алкоголь ей помогает. Дети очень умные, они все понимают мгновенно. Они даже знают, почему мама пьет. Они могли бы об этом сказать, но молчат. Дети не говорят, они просто переживают и страдают.
Если ребенок будет употреблять алкоголь во взрослом возрасте, означает ли это, что причиной была пьющая мама? Нет. Но многое зависит от семьи. Дети будут пить во взрослом возрасте потому, что употребление было нормализовано.
У меня не было ни одного дня, когда я не видела человека, покупающего алкоголь. Не было ни одного дня, когда я не видела в обществе людей, которые употребляют. С восьми утра до вечера. Где мы живем? Существует коллективное сознание, все, что попадает в наше сознание, формирует нас. А что нас формирует? То, что находится на улицах, в кафе и магазинах.
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Совсем другое дело - жить в Латвии
Может ли человек с зависимостью просто "взять себя в руки", как часто говорят окружающие?
Теоретически можно все, но это не будет долгосрочным решением. Человек будет несчастен. Он просто не будет пить и не будет понимать, как жить эту жизнь. Одно дело - находиться в среде, где не употребляют, и совсем другое - жить в Латвии. Это огромная разница. Если человек просто решит: "Все, я больше не буду пить", уедет в Индию, вступит в какое-нибудь сообщество - там он не будет пить. Но если человек самостоятельно прекращает пить в Латвии - как ему жить? Здесь необходима просветительская работа на государственном уровне.
В любой тяжелой ситуации человеку нужен другой человек. При тяжелых заболеваниях человек не может справиться один. Ему трудно. Нужны люди рядом, которые прошли через то же самое и вдохновляют. Нужны и профессионалы. Зависимость - тяжелая болезнь. Очень тяжелая. Ее сравнивают с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями.
Сколько раз в месяц нужно употреблять алкоголь, чтобы человека можно было назвать зависимым?
Человек может пить раз в год - неделю или три недели подряд - и при этом иметь конкретный тип алкоголизма и быть зависимым. Поэтому нельзя определить зависимость по количеству дней в месяц. Конечно, если употребление носит систематический характер, это зависимость. Дальше уже определяют тип и стадию. Но по количеству дней употребления в месяц мы не устанавливаем, есть ли у человека зависимость.
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Делают ли реклама алкоголя и его доступность государство ответственным за зависимости людей?
Сто процентов. Однозначно. Я уже фантазировала о том, что, если бы меня допустили к так называемому "рулю", я была бы рада помочь и подсказать, чего категорически нельзя делать. Очень многого вообще не должно быть. В том числе рекламных кампаний, направленных на защиту общества, невозможно добиться результата, пока, заходя в любой магазин, мы видим полки с алкоголем. Даже YouTube рекламирует азартные игры, порнографию и алкоголь.
Повторюсь - общество формируется тем, где оно находится. Общество находится в гаджетах, на улицах, в магазинах, на культурных мероприятиях. Пройдитесь и посмотрите, что там происходит. Попробуйте провести один день в обществе и прожить его так, чтобы не увидеть ни одного человека, который употребляет. Это невозможно. Они повсюду. Если не в кафе, то на улице или в парке. Где угодно. Даже в поезде кто-нибудь достанет пакет и будет пить.
Алкоголь - только на далеком острове
Нужно ли еще сильнее ограничить продажу алкоголя, даже если людям это не нравится? Следует ли запретить рекламу алкоголя? Например, в Норвегии она запрещена.
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Ничего не изменится. Зависимый человек купит алкоголь заранее. Он думает об этом. Он умеет планировать. Время ситуацию не изменит. Алкоголя вообще не должно быть. Пусть он продается в каком-нибудь отдельном городе, за 50 километров. На острове, куда можно поехать, купить и там же выпить. Пожалуйста!
Реклама очень сильно влияет на психику человека. В определенный момент начинает звучать французская музыка, человек после работы усталый заезжает в магазин и уже чувствует себя словно на Французской Ривьере - все это манипуляция. Конечно, важно запретить рекламу алкоголя, но не только ее - проблема гораздо глубже.
Должна ли семья зависимого человека спасать его или иногда лучше перестать помогать? Может ли кто-то со стороны "спасти" зависимого человека?
Здесь нет однозначного ответа "да" или "нет". Я могу сказать одно всей Латвии - все зависит от отношений. Если в семье хорошие отношения, жена слышит мужа, а муж слышит жену. Но если отношения ужасные и все кричат и ругаются, конечно, там никого спасти не получится.
Но у меня были случаи, когда даже бывшие мужья и бывшие жены помогали, и человек прекращал употреблять и долгое время находился в ремиссии. Все зависит от того, как мы разговариваем. От того, какими мы являемся людьми.
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Действительно ли виноват "слабый характер"?
Является ли полное воздержание единственным надежным путем для человека, который когда-то был зависим от алкоголя?
Это манипулятивный вопрос. Конечно, человек с зависимостью вообще не может пить. Никогда. Потому что, как только он снова начнет употреблять, он вернется в ту же стадию, из которой вышел.
Мы четко понимаем, что пить вообще нельзя. Но я не хочу говорить, что это единственный безопасный путь. Это две разные темы. Нельзя их объединять. Единственный безопасный путь - осознанно выйти из зависимости под наблюдением профессионалов. А затем соблюдать все рекомендации. Если человек это делает, это и есть безопасный путь. Конечно, параллельно необходимо воздержание. Это само собой разумеется, точно так же, как вы дышите. Вы об этом не думаете. Но человеку необходимо осознанно выйти из зависимости.
В какой степени зависимость вызывает окружение человека, а не его "слабый характер"?
Окружение дает мне ощущение, что плохое - это хорошее. И если это внушается день за днем, мне начинает казаться, что это нормально. Тогда это становится таким же естественным, как пить молоко.
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Что касается характера - зависимые люди мне вообще кажутся очень сильными. Среди моих клиентов не было "слабаков". Все очень энергичные, сильные, яркие личности. Все. И трактористы, и медсестры, и воспитательницы детского сада, и медики.
Зависимость не связана с характером. В подростковом возрасте многое зависит от семейных ценностей. Если в семье есть сильные ценности и традиции, ребенок, даже находясь в определенной социальной среде, понимает, что этого делать нельзя. Вот это связано с характером. Но дальше уже нет.
Может ли человек быть функциональным алкоголиком? Что вообще означает "функциональный алкоголик"?
Большая часть общества, которая утром идет на работу и при этом употребляет алкоголь, - функциональные алкоголики. Алкогольная зависимость. Слово "алкоголик" уже устарело.
Домохозяйка тоже может быть функциональным алкоголиком. На четвертой стадии человек уже не функционирует. Но практически все, кто сейчас употребляет, являются функциональными алкоголиками. Те, кто дошел до конца третьей стадии и начала четвертой, уже лежат и ползком добираются до магазина.
Когда зависимость нельзя вылечить?
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Не слишком ли мы сосредоточены в лечении зависимости на веществе, а не на причине, по которой человек его употребляет?
Это хороший вопрос. И замечательно, что я могу об этом говорить. Когда человек приходит ко мне, он часто думает, что мы будем говорить о содержании алкоголя, о спирте. Мы очень мало об этом говорим. Уже в начале второй недели я понимаю, с чем нам придется работать. Но дело не в том, что я указываю: "Так, теперь ты будешь делать вот это!" Нет, человек сам к этому приходит.
У одного очень низкая самооценка - настолько, что все на нем ездят, и бутылка становится единственным способом хоть что-то сказать. Другой считает себя выше всех, и именно это становится его проблемой. Третий постоянно обижается. Форм и причин очень много.
В каких случаях люди чаще всего обращаются за вашей помощью? Только когда уже потеряли семью, работу или здоровье?
Нет, тех, кто потерял все, немного. Такие случаи были, но в основном это пациенты на третьей стадии, находящиеся на грани отчаяния. Например, человек в состоянии опьянения отрезает себе палец триммером. Женщина в состоянии опьянения - современная потребительница - испугалась.
Все зависимые понимают, что существует проблема. Но их психика работает иначе, чем у человека, который не употребляет. У них ошибочное мышление. В процессе работы люди сами это осознают.
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Можно ли когда-нибудь полностью вылечить зависимость или человек всю оставшуюся жизнь просто учится с ней жить?
Зависимость нельзя вылечить. Это на всю жизнь. Если уже наступила первая стадия. Нулевая стадия - это подростковый возраст. У меня была одна пара, которая находилась на нулевой стадии, но в 50 лет они пошли на курсы по вину, начали много пить и за несколько лет дошли до третьей стадии. Но обычно это происходит с 15-16 лет и дальше.
Если в мозге произошли изменения, зависимость нельзя вылечить - нарушена работа серотониновой и дофаминовой систем. И с этим ничего нельзя сделать. Но человеку не нужно всю жизнь мучиться и мириться с этим. Если он сам прекращает употреблять или проходит кодирование, ему трудно. Но нарколог в сочетании с профессиональным специалистом по зависимостям может очень хорошо помочь.
Человек не должен мучиться. После реабилитации у меня есть группа, где люди делятся тем, как они живут. Четыре, пять, три года ремиссии - прекрасно. Да, есть определенные проблемы, у кого-то бессонница, тревожность, но нельзя сказать, что они живут и грызут ногти, потому что не могут сделать то или это. Нет, это не так.
Какой самый большой миф о зависимостях, в который иногда верят даже сами зависимые?
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Мифов много. Но есть один такой миф, иллюзия или психологический механизм: "Когда-нибудь я смогу легко перестать употреблять". После 50 лет или когда дети вырастут - "закрою этот магазин". Люди, которые сами зависимы, думают, что зависимость - это где-то в другом месте. Это так называемая интеллектуализация, психологическая защита.
Что еще важно знать о зависимости в Латвии?
Говоря об алкогольной зависимости в Латвии, мы часто анализируем социальные, экономические и культурные факторы, но незаслуженно забываем о нашей географической и климатической реальности. В Латвии почти полгода ощущается выраженная нехватка солнечного света, и это напрямую влияет на психоэмоциональное состояние общества и даже на привычки употребления.
И в заключение немного философский вопрос - что в жизни самое важное?
С философской точки зрения для каждого самое важное свое - здоровье, вера или семья. Но истинную ценность лучше всего показывают выводы человека в конце жизни. Никто в итоге не жалеет о недостаточно заработанных деньгах или незавершенной карьере. Чаще всего люди жалеют о двух вещах: о недостатке времени, проведенного с близкими, - из-за повседневной суеты теряются настоящее присутствие и отношения с семьей; и о непрожитой собственной жизни - слишком много сил было отдано ожиданиям других, а не тому, что действительно приносит счастье и спокойствие.