Возраст меняет сон. Так что же считается нормальным после 60?
Фото: Otkrito
Возраст действительно меняет сон. Но он не должен превращать каждую ночь в борьбу за несколько часов отдыха.
Мнения специалистов

Возраст меняет сон. Так что же считается нормальным после 60?

Отдел здоровья

Otkrito.lv

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После 60 сон становится другим. Человек может начать просыпаться раньше будильника, несколько раз открывать глаза среди ночи или вдруг обнаружить, что в десять вечера его уже неудержимо клонит в сон. Многие в такой ситуации решают: "Ну все, возраст". Отчасти это правда. Но далеко не всякая бессонная ночь после 60 - норма, с которой нужно просто смириться.

Главное заблуждение заключается в том, что пожилым людям якобы требуется намного меньше сна. На самом деле потребность в нем с возрастом не исчезает. Национальный институт старения США указывает, что людям старшего возраста, как и другим взрослым, обычно требуется около 7-9 часов сна в сутки. Меняется прежде всего не столько количество, сколько сам сон - он становится более легким и прерывистым. 

Просыпаться ночью несколько раз - вполне нормально

В молодости человек может лечь вечером и впервые посмотреть на часы уже утром. После 60 такой сценарий встречается реже. С возрастом сокращается количество глубокого сна, поэтому разбудить человека становится легче. Шум за окном, движение партнера рядом, желание сходить в туалет или просто изменение положения тела могут привести к пробуждению, которое раньше человек даже не заметил бы.

По данным MedlinePlus, здоровый пожилой человек может просыпаться несколько раз за ночь, и само по себе это еще не говорит о нарушении сна. Некоторые люди после 60 просыпаются в среднем три-четыре раза за ночь. 

Важнее другое - удается ли после этого снова заснуть и как человек чувствует себя утром.

Если вы открыли глаза в три часа ночи, перевернулись на другой бок и через несколько минут снова уснули, это совсем не то же самое, что лежать бодрствуя до пяти утра несколько ночей подряд.

Засыпать и вставать раньше - тоже не обязательно проблема

Еще одно типичное изменение выглядит так: раньше человек спокойно смотрел телевизор до полуночи, а теперь уже около девяти-десяти вечера хочется спать. Зато утром глаза открываются в пять или шесть часов без всякого будильника.

Это связано с возрастными изменениями внутренних биологических часов. С возрастом циркадный ритм действительно может смещаться на более раннее время. Поэтому пожилые люди чаще чувствуют сонливость вечером и раньше просыпаются утром.

Если человек при этом спит достаточно, днем бодр, не засыпает постоянно в кресле и чувствует себя нормально, сам по себе ранний подъем не считается патологией.

Другой вопрос - если человек просыпается в четыре утра, хотя хотел бы спать еще несколько часов, и больше уснуть не способен. Особенно если такое происходит регулярно. Это уже повод разобраться в причинах.

Сон становится более "хрупким"

После 60 человек проводит меньше времени в глубоких стадиях сна и больше - в поверхностных. Поэтому то, что раньше не мешало вообще, теперь способно разбудить: слишком жаркая комната, шум, свет, боли в спине или суставах, лекарства, необходимость сходить в туалет.

Получается парадокс: человек может провести в постели восемь часов, но утром сказать, что "будто вообще не спал".

Поэтому оценивать сон только по количеству часов не очень полезно. Имеет значение, насколько он непрерывный и восстанавливающий. 

Постоянная разбитость утром 

Есть вещи, которые часто списывают на старение совершенно напрасно. Например, человек каждое утро просыпается измотанным, днем буквально засыпает сидя, не может сосредоточиться или регулярно нуждается в нескольких дневных снах. Это нельзя автоматически считать нормальным последствием возраста.

Американская академия медицины сна подчеркивает: выраженная дневная сонливость и постоянное пробуждение с ощущением, что человек не выспался, не являются нормальной частью старения.  За подобными симптомами могут скрываться нарушения сна или другие проблемы со здоровьем.

Храп тоже не стоит объяснять возрастом

Очень распространенная история: человек с возрастом начал сильно храпеть, периодически будто перестает дышать во сне, затем резко всхрапывает и продолжает спать. Утром при этом может болеть голова, а днем постоянно хочется спать.

Так может проявляться апноэ сна - состояние, при котором дыхание неоднократно прекращается или сильно ограничивается во время сна.

Риск апноэ с возрастом действительно увеличивается, но это не делает его нормой. То же самое касается синдрома беспокойных ног, постоянной бессонницы и других нарушений сна, которые чаще встречаются у пожилых людей. 

"Я всю жизнь спал восемь часов, а теперь мне хватает семи"

У некоторых людей общее время сна с возрастом немного сокращается. MedlinePlus указывает, что пожилые люди нередко спят около 6,5-7 часов. Но это не означает, что всем после 60 достаточно шести часов или что хронический недосып вдруг перестает иметь значение. 

Современные рекомендации для взрослых по-прежнему ориентируются примерно на семь и более часов сна регулярно, а Национальный институт старения приводит диапазон 7-9 часов для пожилых людей. При этом потребность во сне индивидуальна. Один человек действительно прекрасно чувствует себя после семи часов, другому требуется восемь с половиной.

Ориентироваться стоит не только на часы. Если утром вы просыпаетесь относительно легко, днем не боретесь с сонливостью и сохраняете нормальную концентрацию, скорее всего, сна вам хватает.

Дневной сон после 60 - не обязательно плохая привычка

С возрастом желание немного поспать днем встречается чаще. Само по себе это не проблема. Но есть большая разница между двадцатиминутным отдыхом после обеда и двухчасовым сном вечером, после которого ночью невозможно уснуть.

Если дневной сон начинает "отнимать" ночной, специалисты советуют сокращать его продолжительность и не переносить на поздний вечер. Регулярный режим вообще становится с возрастом особенно важен - вставать и ложиться примерно в одно время организму проще, чем постоянно перестраивать внутренние часы. 

Иногда дело вообще не в возрасте

После 60 у человека чаще появляются заболевания и лекарства, которые сами по себе способны серьезно менять сон. Ночью могут будить боли в суставах и спине, изжога, одышка или частые походы в туалет. Некоторые препараты делают человека сонливым днем, другие, наоборот, мешают заснуть вечером. Поэтому внезапно испортившийся сон в 65 или 70 лет не стоит автоматически объяснять цифрой в паспорте. Особенно насторожить должно резкое изменение. Например, человек годами спал нормально, а затем за несколько недель начал просыпаться каждый час. Возрастные изменения обычно происходят постепенно.

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