Возраст меняет сон. Так что же считается нормальным после 60?
После 60 сон становится другим. Человек может начать просыпаться раньше будильника, несколько раз открывать глаза среди ночи или вдруг обнаружить, что в десять вечера его уже неудержимо клонит в сон. Многие в такой ситуации решают: "Ну все, возраст". Отчасти это правда. Но далеко не всякая бессонная ночь после 60 - норма, с которой нужно просто смириться.
Главное заблуждение заключается в том, что пожилым людям якобы требуется намного меньше сна. На самом деле потребность в нем с возрастом не исчезает. Национальный институт старения США указывает, что людям старшего возраста, как и другим взрослым, обычно требуется около 7-9 часов сна в сутки. Меняется прежде всего не столько количество, сколько сам сон - он становится более легким и прерывистым.
Просыпаться ночью несколько раз - вполне нормально
В молодости человек может лечь вечером и впервые посмотреть на часы уже утром. После 60 такой сценарий встречается реже. С возрастом сокращается количество глубокого сна, поэтому разбудить человека становится легче. Шум за окном, движение партнера рядом, желание сходить в туалет или просто изменение положения тела могут привести к пробуждению, которое раньше человек даже не заметил бы.
По данным MedlinePlus, здоровый пожилой человек может просыпаться несколько раз за ночь, и само по себе это еще не говорит о нарушении сна. Некоторые люди после 60 просыпаются в среднем три-четыре раза за ночь.
Важнее другое - удается ли после этого снова заснуть и как человек чувствует себя утром.
Если вы открыли глаза в три часа ночи, перевернулись на другой бок и через несколько минут снова уснули, это совсем не то же самое, что лежать бодрствуя до пяти утра несколько ночей подряд.
Засыпать и вставать раньше - тоже не обязательно проблема
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Еще одно типичное изменение выглядит так: раньше человек спокойно смотрел телевизор до полуночи, а теперь уже около девяти-десяти вечера хочется спать. Зато утром глаза открываются в пять или шесть часов без всякого будильника.
Это связано с возрастными изменениями внутренних биологических часов. С возрастом циркадный ритм действительно может смещаться на более раннее время. Поэтому пожилые люди чаще чувствуют сонливость вечером и раньше просыпаются утром.
Если человек при этом спит достаточно, днем бодр, не засыпает постоянно в кресле и чувствует себя нормально, сам по себе ранний подъем не считается патологией.
Другой вопрос - если человек просыпается в четыре утра, хотя хотел бы спать еще несколько часов, и больше уснуть не способен. Особенно если такое происходит регулярно. Это уже повод разобраться в причинах.
Сон становится более "хрупким"
После 60 человек проводит меньше времени в глубоких стадиях сна и больше - в поверхностных. Поэтому то, что раньше не мешало вообще, теперь способно разбудить: слишком жаркая комната, шум, свет, боли в спине или суставах, лекарства, необходимость сходить в туалет.
Получается парадокс: человек может провести в постели восемь часов, но утром сказать, что "будто вообще не спал".
Поэтому оценивать сон только по количеству часов не очень полезно. Имеет значение, насколько он непрерывный и восстанавливающий.
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Постоянная разбитость утром
Есть вещи, которые часто списывают на старение совершенно напрасно. Например, человек каждое утро просыпается измотанным, днем буквально засыпает сидя, не может сосредоточиться или регулярно нуждается в нескольких дневных снах. Это нельзя автоматически считать нормальным последствием возраста.
Американская академия медицины сна подчеркивает: выраженная дневная сонливость и постоянное пробуждение с ощущением, что человек не выспался, не являются нормальной частью старения. За подобными симптомами могут скрываться нарушения сна или другие проблемы со здоровьем.
Храп тоже не стоит объяснять возрастом
Очень распространенная история: человек с возрастом начал сильно храпеть, периодически будто перестает дышать во сне, затем резко всхрапывает и продолжает спать. Утром при этом может болеть голова, а днем постоянно хочется спать.
Так может проявляться апноэ сна - состояние, при котором дыхание неоднократно прекращается или сильно ограничивается во время сна.
Риск апноэ с возрастом действительно увеличивается, но это не делает его нормой. То же самое касается синдрома беспокойных ног, постоянной бессонницы и других нарушений сна, которые чаще встречаются у пожилых людей.
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"Я всю жизнь спал восемь часов, а теперь мне хватает семи"
У некоторых людей общее время сна с возрастом немного сокращается. MedlinePlus указывает, что пожилые люди нередко спят около 6,5-7 часов. Но это не означает, что всем после 60 достаточно шести часов или что хронический недосып вдруг перестает иметь значение.
Современные рекомендации для взрослых по-прежнему ориентируются примерно на семь и более часов сна регулярно, а Национальный институт старения приводит диапазон 7-9 часов для пожилых людей. При этом потребность во сне индивидуальна. Один человек действительно прекрасно чувствует себя после семи часов, другому требуется восемь с половиной.
Ориентироваться стоит не только на часы. Если утром вы просыпаетесь относительно легко, днем не боретесь с сонливостью и сохраняете нормальную концентрацию, скорее всего, сна вам хватает.
Дневной сон после 60 - не обязательно плохая привычка
С возрастом желание немного поспать днем встречается чаще. Само по себе это не проблема. Но есть большая разница между двадцатиминутным отдыхом после обеда и двухчасовым сном вечером, после которого ночью невозможно уснуть.
Если дневной сон начинает "отнимать" ночной, специалисты советуют сокращать его продолжительность и не переносить на поздний вечер. Регулярный режим вообще становится с возрастом особенно важен - вставать и ложиться примерно в одно время организму проще, чем постоянно перестраивать внутренние часы.
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Иногда дело вообще не в возрасте
После 60 у человека чаще появляются заболевания и лекарства, которые сами по себе способны серьезно менять сон. Ночью могут будить боли в суставах и спине, изжога, одышка или частые походы в туалет. Некоторые препараты делают человека сонливым днем, другие, наоборот, мешают заснуть вечером. Поэтому внезапно испортившийся сон в 65 или 70 лет не стоит автоматически объяснять цифрой в паспорте. Особенно насторожить должно резкое изменение. Например, человек годами спал нормально, а затем за несколько недель начал просыпаться каждый час. Возрастные изменения обычно происходят постепенно.