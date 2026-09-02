Возраст меняет сон. Так что же считается нормальным после 60?

Главное заблуждение заключается в том, что пожилым людям якобы требуется намного меньше сна. На самом деле потребность в нем с возрастом не исчезает. Национальный институт старения США указывает, что людям старшего возраста, как и другим взрослым, обычно требуется около 7-9 часов сна в сутки. Меняется прежде всего не столько количество, сколько сам сон - он становится более легким и прерывистым.