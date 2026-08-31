Ошибка в дозировке может дорого стоить: как правильно собрать детскую аптечку

Если ребенок регулярно занимается спортом, ходит в походы или много времени проводит на улице, в аптечку можно положить эластичный бинт и одноразовый холодный компресс. Они могут пригодиться при небольших ушибах и растяжениях. При этом важно оценивать тяжесть травмы. Если возникли сильная боль, отек, деформация или ограничение подвижности, одной домашней аптечки будет недостаточно - ребенку необходима медицинская помощь.