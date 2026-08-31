Ошибка в дозировке может дорого стоить: как правильно собрать детскую аптечку
Разбитая коленка, мозоль после долгой прогулки, внезапная головная боль или температура - различные проблемы со здоровьем у детей нередко возникают в самый неожиданный момент. Правильно собранная семейная аптечка поможет подготовиться к таким ситуациям, чтобы все необходимое всегда было под рукой.
Как подобрать содержимое аптечки с учетом возраста ребенка, состояния его здоровья и повседневной активности, а также следить за сроками годности препаратов, рассказывает ответственный фармацевт производства Grindeks Эстере Виксна.
1. Что должно быть в домашней аптечке
Основу детской и семейной аптечки должны составлять средства для обработки небольших ран и оказания помощи в других повседневных ситуациях. Пригодятся пластыри разных размеров, стерильные салфетки и бинты, а также средство для промывания или дезинфекции ран. При появлении мозолей особенно полезны гидроколлоидные пластыри.
Дома обязательно должны быть термометр, а также подходящее ребенку по возрасту обезболивающее и противовоспалительное средство. Важно помнить, что дозировка лекарства для детей определяется в соответствии с массой тела, а не по принципу "половина таблетки" или "одна таблетка".
Необходимо всегда соблюдать инструкцию по применению конкретного препарата, а также рекомендации врача или фармацевта. Аптечку можно дополнить средствами от наиболее распространенных нарушений пищеварения, однако их выбор желательно обсудить с фармацевтом, особенно если лекарства предназначены для маленьких детей.
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2. Что ребенок может взять с собой в школу
В школе ребенку могут пригодиться пластыри, гигиеническая помада, средство для обработки рук и, в зависимости от возраста, другие предметы личной гигиены.
К лекарствам, которые ребенок берет с собой в школу, следует относиться с осторожностью. Необходимо учитывать его возраст, способность самостоятельно и безопасно принимать препараты, а также внутренние правила конкретного учебного заведения.
Если ребенку необходимо регулярно принимать назначенные врачом лекарства, родителям следует заранее договориться со школой о том, как их будут безопасно хранить и давать ребенку.
Если в школе у ребенка внезапно заболела голова или живот, повысилась температура либо появились другие выраженные симптомы, он должен обратиться за помощью к взрослому, а не заниматься самолечением.
Ребенку необходимо дать возможность отдохнуть, сообщить о его состоянии родителям и, если в школе есть медицинский работник, обратиться к нему для оценки самочувствия.
3. Что пригодится активным детям
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Если ребенок регулярно занимается спортом, ходит в походы или много времени проводит на улице, в аптечку можно положить эластичный бинт и одноразовый холодный компресс. Они могут пригодиться при небольших ушибах и растяжениях. При этом важно оценивать тяжесть травмы. Если возникли сильная боль, отек, деформация или ограничение подвижности, одной домашней аптечки будет недостаточно - ребенку необходима медицинская помощь.
4. Как подготовиться к сезону простуд и вирусов
Осенью и зимой аптечку стоит дополнить средствами, которые помогают облегчить наиболее распространенные симптомы инфекций дыхательных путей. В нее можно положить физиологический раствор или раствор морской воды для промывания носа, термометр, а также подходящее по возрасту жаропонижающее и обезболивающее средство. При первых признаках кашля может пригодиться сироп, соответствующий возрасту ребенка и типу кашля. Если симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к врачу.
Важно подобрать и подходящую форму лекарства. Если ребенку трудно глотать таблетки или капсулы, можно выбрать сироп, растворимый или жевательный препарат, если он предназначен для соответствующего возраста. Главное правило - всегда строго соблюдать указанную в инструкции дозировку.
Для маленьких детей доступны и различные средства, облегчающие дыхание, например пластыри с эфирными маслами, которые прикрепляются к одежде или рядом с кроватью.
Витамины D и C могут использоваться для дополнения повседневного рациона. В зависимости от индивидуальных потребностей также могут быть важны жирные кислоты омега-3 и магний. При этом следует помнить, что пищевые добавки не являются краткосрочным решением. Их прием - часть долговременной заботы о здоровье, а необходимость использования следует оценивать индивидуально.
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Не менее важны отдых, достаточное употребление жидкости и наблюдение за самочувствием ребенка. Теплый чай, приготовленные дома смеси из ягод, цитрусовых или имбиря и другие простые меры могут помочь улучшить самочувствие.
Если симптомы выражены, сохраняются длительное время или состояние ребенка быстро ухудшается, необходимо обратиться к врачу.
5. Аптечку следует проверять не реже двух раз в год
Даже хорошо укомплектованная аптечка со временем перестает соответствовать потребностям семьи. Не реже одного раза в полгода стоит проверять, есть ли в ней все необходимое, работает ли термометр и не истек ли срок годности лекарств.
Удобнее всего проводить такую проверку при смене сезонов - перед осенне-зимним сезоном вирусов и перед летом, когда чаще случаются ссадины, укусы насекомых и другие проблемы, связанные с отдыхом на природе.
Лекарства необходимо хранить в соответствии с инструкцией - в сухом, недоступном для детей и домашних животных месте, защищенном от прямых солнечных лучей и чрезмерного тепла.
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Препараты с истекшим сроком годности или лекарства, которые больше не нужны, нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами или смывать в канализацию. Их следует отнести в аптеку для правильной утилизации.
При сборе семейной аптечки полезно придерживаться простого принципа - лучше меньше, да лучше. Правильно подобранные средства, регулярная проверка сроков годности и понимание родителями правил безопасного приема лекарств гораздо ценнее большого запаса препаратов.
Самое необходимое в семейной аптечке
- Пластыри, стерильные салфетки, бинты и другие средства для обработки небольших ран.
- Подходящее для членов семьи обезболивающее и противовоспалительное средство.
- Термометр.
- Средства от наиболее распространенных нарушений пищеварения - диареи, тошноты, рвоты или запора, например активированный уголь или кремниевый гель.