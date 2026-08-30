Исследование: популярные низкоуглеводные диеты могут привести к опасному повышению уровня холестерина

Одной из причин может быть то, что люди заменяют богатые углеводами продукты на пищу с высоким содержанием жиров - например, красное мясо и сыр. У участников с наиболее высокой генетической предрасположенностью к повышенному холестерину его уровень сильнее всего увеличивался при высоком потреблении насыщенных жиров.