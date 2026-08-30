Исследование: популярные низкоуглеводные диеты могут привести к опасному повышению уровня холестерина
Низкоуглеводные диеты становятся все более популярными благодаря способности снижать уровень сахара в крови и помогать контролировать вес, а также уменьшать риск диабета. Однако новое исследование показало, что для некоторых людей такой рацион может привести к резкому повышению уровня холестерина и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта.
Около половины взрослых жителей Великобритании, по оценкам, имеют повышенный уровень холестерина, пишет Daily Mail. Избыток холестерина способствует образованию жировых бляшек в артериях.
Обычно низкоуглеводная диета состоит примерно на 75% из жиров, на 20% из белков и на 10% из углеводов. Ранее считалось, что такой рацион может повышать уровень так называемого "хорошего" холестерина, который помогает очищать артерии от жировых отложений.
Однако новые данные показывают, что у людей с высоким риском низкоуглеводная диета может повышать уровень "плохого" холестерина LDL из-за большого количества жирных продуктов.
"Диетические рекомендации иногда преподносят как универсальные для всех, - заявила ведущий автор исследования Алекса Барад. - У некоторых людей низкоуглеводная диета повышает уровень холестерина, тогда как у других такого эффекта не наблюдается".
Исследователи из Стэнфордской школы медицины изучили данные более 600 взрослых, которые в течение года придерживались либо здоровой низкоуглеводной, либо здоровой низкожировой диеты.
Кому низкоуглеводная диета может навредить
Дополнительно ученые проанализировали генетические данные 431 участника. Они изучили генетические особенности людей, потребление насыщенных жиров и изменения уровня "плохого" холестерина.
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Выяснилось, что среди участников, придерживавшихся низкоуглеводной диеты, у людей с генетической предрасположенностью к повышенному уровню LDL чаще происходило опасное увеличение холестерина.
Одной из причин может быть то, что люди заменяют богатые углеводами продукты на пищу с высоким содержанием жиров - например, красное мясо и сыр. У участников с наиболее высокой генетической предрасположенностью к повышенному холестерину его уровень сильнее всего увеличивался при высоком потреблении насыщенных жиров.
Ученые надеются, что в будущем этот подход позволит врачам и диетологам определять людей, которые особенно восприимчивы к негативным изменениям уровня холестерина при определенных диетах.
Насыщенные жиры содержатся преимущественно в продуктах животного происхождения, включая мясо и молочные продукты. Пальмовое масло также относится к источникам насыщенных жиров. Ненасыщенные жиры в основном содержатся в растительных продуктах и рыбе.
Согласно британским рекомендациям, насыщенные жиры должны составлять не более примерно 10% суточной калорийности рациона. Для мужчин это около 30 г в день, для женщин - не более 20 г. Рекомендуется по возможности заменять насыщенные жиры ненасыщенными, в том числе жирными кислотами омега-3.
Тем, кто придерживается низкоуглеводного питания, советуют чаще выбирать орехи, семена и оливковое масло вместо сливочного масла, жирного мяса и переработанных мясных продуктов.