Многие владельцы собак и кошек в Латвии воспринимают питомца как ребенка - это нормально?
Около 30% бездетных владельцев домашних животных в Латвии воспринимают свою собаку или кошку как ребенка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного благотворительным фондом Sofi совместно с Norstat Latvija.
В исследовании приняли участие 500 жителей Латвии в возрасте от 25 до 45 лет, у которых нет детей, но есть собака или кошка.
Причины, по которым люди не планируют детей, оказались разными. Среди наиболее частых ответов - мировая и экономическая ситуация, отсутствие партнера и недостаточная финансовая готовность к воспитанию ребенка. Некоторые участники опроса заявили, что осознанно не хотят становиться родителями. Другие считают, что готовы брать на себя ответственность за домашнее животное, но не готовы к ответственности за ребенка.
Почему питомец становится членом семьи
Руководитель благотворительного фонда Sofi Синдиja Лиепиня отмечает, что сильная эмоциональная связь человека с животным сама по себе является естественной.
С психологической точки зрения это также вполне объяснимо. Психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Диана Занде подчеркивает, что любовь к собаке или кошке не означает, что животное обязательно заменяет человеку ребенка.
По ее словам, человеку свойственно стремиться к близким отношениям, заботиться о ком-то и чувствовать себя нужным. Поэтому собака или кошка вполне естественно может стать полноценным членом семьи, особенно если у человека нет детей.
Именно здесь, однако, возникает вопрос о границах такой привязанности.
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Когда забота превращается в гиперопеку
Специалист по поведению собак и основательница The Woof Academy Андра Пашуева предупреждает, что чрезмерное очеловечивание животных способно негативно сказываться на их благополучии. Например, хозяин может хотеть брать собаку с собой буквально на каждое мероприятие, постоянно баловать ее человеческой едой или относиться к ней так, будто перед ним маленький ребенок.
Но то, что приятно человеку, не обязательно полезно животному. У собаки есть собственные потребности, связанные с ее видом, поведением и физиологией. Поэтому любовь к питомцу не должна означать отказ от учета того, что ему действительно необходимо.
Эксперты фактически проводят простую границу: любить животное как члена семьи - нормально, а заставлять его жить по человеческим правилам и игнорировать его природные потребности - уже проблема.
Что критикуют люди
Подобное отношение к домашним животным вызывает и неоднозначную реакцию со стороны общества. Критики тенденции считают, что некоторые хозяева слишком далеко заходят в попытках превратить питомцев в "детей".
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В частности, люди обращают внимание на ситуации, когда собаку постоянно носят на руках, одевают без необходимости, возят с собой повсюду, кормят человеческой едой или не позволяют ей проявлять естественное для животного поведение.
Отдельная претензия касается фразы "мой питомец - мой ребенок". Критики считают, что эмоциональная привязанность к собаке или кошке вполне может быть очень сильной, однако животное все же остается животным, а не маленьким человеком.
При этом психологи не считают саму сильную привязанность чем-то ненормальным. Вопрос, скорее, в том, помогает ли поведение хозяина животному или удовлетворяет прежде всего эмоциональные потребности самого человека.