Многие владельцы собак и кошек в Латвии воспринимают питомца как ребенка - это нормально?

Причины, по которым люди не планируют детей, оказались разными. Среди наиболее частых ответов - мировая и экономическая ситуация, отсутствие партнера и недостаточная финансовая готовность к воспитанию ребенка. Некоторые участники опроса заявили, что осознанно не хотят становиться родителями. Другие считают, что готовы брать на себя ответственность за домашнее животное, но не готовы к ответственности за ребенка.