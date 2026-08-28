Не делайте этого после 50: 7 привычек, которые специалисты советуют пересмотреть

С возрастом качество сна у многих людей меняется: становится сложнее заснуть, сон может быть более поверхностным, а ранние пробуждения случаются чаще. Поэтому особенно важно соблюдать более-менее стабильный режим. Вместо того чтобы регулярно "дожимать" день, стоит обратить внимание на время отхода ко сну, вечернее использование телефона, кофеин и алкоголь.