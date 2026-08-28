Не делайте этого после 50: 7 привычек, которые специалисты советуют пересмотреть
После 50 лет многие привычки, которые раньше казались совершенно безобидными, начинают давать организму лишнюю нагрузку. Это не означает, что человеку нужно резко менять образ жизни или отказываться от привычных удовольствий. Но некоторые ежедневные действия действительно стоит пересмотреть.
Речь идет не о попытке "молодиться", а о вполне практичных вещах: сне, питании, физической активности, лекарствах, профилактических обследованиях и отношении к собственному самочувствию.
1. Не откладывайте сон на выходные
Привычка спать по пять-шесть часов в будни, а затем пытаться компенсировать недосып долгим сном в выходные, не лучший вариант.
С возрастом качество сна у многих людей меняется: становится сложнее заснуть, сон может быть более поверхностным, а ранние пробуждения случаются чаще. Поэтому особенно важно соблюдать более-менее стабильный режим. Вместо того чтобы регулярно "дожимать" день, стоит обратить внимание на время отхода ко сну, вечернее использование телефона, кофеин и алкоголь.
Постоянные проблемы со сном также не стоит просто списывать на возраст. Иногда за ними могут стоять заболевания или принимаемые препараты.
2. Не проводите весь день сидя
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Даже если человек регулярно гуляет или занимается спортом, многочасовое сидение без перерывов остается проблемой.
После 50 особенно важно сохранять не только аэробную активность, но и мышечную силу. С возрастом естественным образом уменьшается мышечная масса, а недостаток движения этот процесс ускоряет.
Поэтому необязательно превращать жизнь в постоянные тренировки. Полезнее добавить движение в обычный день: чаще вставать со стула, ходить пешком, подниматься по лестнице, делать простые упражнения и несколько раз в неделю уделять внимание силовой нагрузке. Главное - не проводить часы практически без движения.
3. Не воспринимайте постоянную усталость как норму возраста
"Мне уже за 50, поэтому я постоянно устаю" - удобное объяснение, но далеко не всегда правильное. Если раньше привычная нагрузка переносилась нормально, а теперь регулярно появляется выраженная усталость, сонливость или ощущение нехватки энергии, причины стоит искать.
На самочувствие могут влиять качество сна, питание, недостаток физической активности, стресс, некоторые лекарства и различные заболевания. Особенно не стоит игнорировать усталость, если она сопровождается другими новыми симптомами или постепенно усиливается.
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4. Не принимайте лекарства "по памяти"
С возрастом количество назначаемых препаратов у многих людей увеличивается. При этом старое правило "эти таблетки мне когда-то помогли" может быть опасным.
Препарат, который подходил несколько лет назад, сегодня может оказаться ненужным или взаимодействовать с другими лекарствами. То же относится к безрецептурным средствам и биологически активным добавкам.
Полезно периодически пересматривать вместе с врачом весь список принимаемых препаратов и добавок, особенно если их становится много. И не стоит самостоятельно отменять назначенные лекарства только потому, что самочувствие улучшилось.
5. Не отказывайтесь от силовых упражнений из-за возраста
Существует распространенное представление, что после 50 достаточно просто ходить пешком. Ходьба действительно полезна, но одной ее может быть недостаточно для поддержания мышечной силы.
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Силовые упражнения помогают сохранять мышцы и физическую самостоятельность. Причем речь не обязательно идет о тяжелых тренировках в спортзале. Упражнения с собственным весом, резинками или небольшими отягощениями также могут быть частью программы. При этом нагрузку следует подбирать с учетом состояния здоровья и физической подготовки.
6. Не ждите появления симптомов, чтобы проверять здоровье
Еще одна привычка, которую специалисты советуют оставить в прошлом, - обращаться к врачу только тогда, когда проблема уже мешает жить.
После 50 профилактика становится особенно важной. Конкретный набор обследований зависит от пола, возраста, наследственности и факторов риска, поэтому универсального списка анализов "для всех после 50" не существует.
Но контроль артериального давления, уровня холестерина, сахара в крови и другие профилактические проверки могут помочь вовремя обнаружить изменения, которые на первых этапах никак себя не проявляют.
Важно не превращать профилактику в бесконечную сдачу анализов. Гораздо разумнее обсудить с семейным врачом индивидуальный план.
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7. Не живите в режиме "мне уже ничего не нужно"
После 50 люди иногда постепенно отказываются от привычных занятий: меньше встречаются с друзьями, перестают учиться чему-то новому, реже путешествуют и проводят больше времени дома.
Однако активная социальная жизнь и интеллектуальная деятельность важны не меньше физической активности. Новые занятия, общение, хобби и регулярная нагрузка для мозга помогают сохранять интерес к жизни и не дают повседневности превратиться исключительно в работу, бытовые дела и просмотр телевизора.
Возраст сам по себе не является причиной отказываться от того, что приносит удовольствие.