Клетчатка снова в моде - но нужны ли на самом деле популярные порошки?

Более того, употребляя клетчатку в виде пищевых добавок, например, в порошках, следует учитывать ее абсорбционные свойства, которые могут влиять на усвоение витаминов, минералов и других веществ. Как объясняет фармацевт Apotheka, при использовании клетчатки в виде порошка ее не следует принимать одновременно с лекарствами – рекомендуется соблюдать интервал в несколько часов, чтобы не мешать усвоению активных веществ. В свою очередь, клетчатку можно сочетать с пробиотиками, поскольку она служит пищей для полезных бактерий. Следует также учитывать, что действие разных типов клетчатки различается – растворимая клетчатка больше влияет на микробиом и консистенцию стула, в то время как нерастворимая способствует перистальтике кишечника.