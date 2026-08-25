Клетчатка снова в моде - но нужны ли на самом деле популярные порошки?
В последнее время клетчатка переживает настоящую волну популярности - о ней говорят все чаще, и интерес к ее роли в ежедневном питании все растет. В то же время клетчатка остается одним из самых недооцененных питательных веществ, которые во многих меню остаются на втором плане. Что клетчатка на самом деле значит для здоровья, и как ее использовать в повседневной жизни?
Сертифицированный специалист по питанию Центра здоровья Vivendi, специалист по методу когнитивно-поведенческой терапии расстройств пищевого поведения (КПT ППР), доктор Лайла Силиня и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане объясняют значение клетчатки для организма и как получить реальную пользу от этого питательного вещества.
"Клетчатка является важным профилактическим фактором питания, значение которого для здоровья часто недооценивается. Она не только способствует процессам пищеварения – достаточное потребление клетчатки связано с более низким риском развития диабета 2 типа, дислипидемии и сердечно-сосудистых заболеваний, а также с меньшей вероятностью развития некоторых злокачественных новообразований. В то же время клетчатка способствует разнообразию кишечной микрофлоры, поддерживает работу иммунной системы и влияет на баланс обмена веществ, гормональных и даже когнитивных функций. Она является важным вкладом в поддержание здоровья в долгосрочной перспективе, поэтому стоит задуматься о ежедневном потреблении клетчатки", – говорит Лайла Силиня.
Не только для работы кишечника – более широкий взгляд на важность клетчатки для здоровья
Действие клетчатки в организме начинается уже в желудке – она притягивает воду, увеличивает объем и замедляет опорожнение желудка, тем самым обеспечивая более длительное чувство сытости и более равномерное высвобождение энергии. Это помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови и уменьшить резкие колебания сахара после еды. В кишечнике клетчатка формирует оптимальную каловую массу и способствует регулярной перистальтике, но роль клетчатки на этом не заканчивается – особенно растворимая клетчатка связывает желчные кислоты, способствуя выведению избытка холестерина, а также участвует в выведении различных конечных продуктов обмена веществ.
В дополнение к вышеперечисленным преимуществам Алина Флейшмане конкретно акцентирует внимание на многообразии полезных свойств клетчатки: "Клетчатка также играет важную роль в регулировании кишечного микробиома. Она служит питательным веществом для полезных бактерий, способствуя образованию короткоцепочечных жирных кислот, что, в свою очередь, влияет на здоровье кишечной стенки, работу иммунной системы и регуляцию воспалительных процессов. Исследования показывают, что достаточное потребление клетчатки связано с более лучшими показателями метаболизма и более низким риском хронических заболеваний. Таким образом, клетчатка действует как многоуровневый механизм поддержки здоровья – влияя как на пищеварительную систему, так и на метаболизм, и на защитные силы организма в целом".
Всем ли необходимы порошки с клетчаткой?
"Как специалист по питанию, считаю, что практически любой человек может ежедневно потреблять достаточное количество клетчатки, придерживаясь сбалансированного питания. Да, бывают ситуации, когда потребление клетчатки недостаточно по разным причинам, и тогда в некоторых случаях можно рассмотреть возможность компенсации дефицита с помощью порошков с клетчаткой – например, для уменьшения некоторых симптомов пищеварения. Однако эти ситуации являются индивидуальными для решения конкретных проблем со здоровьем. Если нет особых медицинских показаний, я всегда рекомендую в первую очередь сосредоточиться на потреблении клетчатки с пищей", – говорит Лайла Силиня.
Более того, употребляя клетчатку в виде пищевых добавок, например, в порошках, следует учитывать ее абсорбционные свойства, которые могут влиять на усвоение витаминов, минералов и других веществ. Как объясняет фармацевт Apotheka, при использовании клетчатки в виде порошка ее не следует принимать одновременно с лекарствами – рекомендуется соблюдать интервал в несколько часов, чтобы не мешать усвоению активных веществ. В свою очередь, клетчатку можно сочетать с пробиотиками, поскольку она служит пищей для полезных бактерий. Следует также учитывать, что действие разных типов клетчатки различается – растворимая клетчатка больше влияет на микробиом и консистенцию стула, в то время как нерастворимая способствует перистальтике кишечника.
В отдельных случаях напиток с клетчаткой может помочь выдержать длительные перерывы между приемами пищи, но чаще рекомендуется употреблять его непосредственно перед едой, чтобы быстрее возникло чувство насыщения. Однако специалист по питанию подчеркивает, что основная цель – не питаться меньше, а питаться более полноценно, обеспечивая организм белками, витаминами, минералами и полезными жирами, а также продуктами, являющимися источниками клетчатки – овощами, фруктами, ягодами и другими.
Клетчатка в повседневной жизни: как употреблять ее с умом, чтобы организм получил наибольшую пользу?
Чтобы клетчатка приносила наибольшую пользу для здоровья, взрослым рекомендуется потреблять примерно 25-30 граммов в день, желательно разделив это количество на несколько приемов пищи. Основными источниками клетчатки являются растительные продукты – овощи, зелень, фрукты и ягоды, бобовые, цельнозерновые продукты, семена, орехи и грибы. Предпочтение следует отдавать продуктам с минимальной обработкой – цельнозерновому хлебу и овсяным хлопьям, крупам, чечевице, коричневому рису, а также фруктам и овощам с кожурой, поскольку именно в них концентрируется значительная часть клетчатки. В свою очередь, недостаток этих питательных веществ часто связан с преобладанием в рационе рафинированных продуктов, полуфабрикатов и фастфуда – белого хлеба, изделий из муки высшего сорта и подслащенных переработанных продуктов.
Резкое увеличение количества клетчатки может вызвать вздутие живота, диарею или запор, поэтому целесообразно постепенно увеличивать объем и разнообразие продуктов. Потреблять клетчатку рекомендуется постепенно, позволяя пищеварительной системе и кишечной микрофлоре привыкнуть к новому объему. Также важно достаточно потреблять жидкость – клетчатка притягивает воду и набухает в желудочно-кишечном тракте, создавая оптимальную консистенцию содержимого кишечника. При недостаточном потреблении воды риск запора увеличивается, в свою очередь достаточное потребление жидкости способствует регулярному опорожнению кишечника и лучшей переносимости клетчатки.