Ночью снова тянет в туалет - когда частые пробуждения уже нельзя считать нормой

С возрастом предстательная железа может увеличиваться и сдавливать мочеиспускательный канал. В результате мочевой пузырь опорожняется не полностью, и человеку снова хочется в туалет через сравнительно короткое время. Кроме ночных походов в туалет могут появиться слабая или прерывистая струя мочи, трудности в начале мочеиспускания и ощущение, что мочевой пузырь опорожнился не до конца. Это не означает автоматически рак. Одной из распространенных причин является доброкачественное увеличение простаты.