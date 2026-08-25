Ночью снова тянет в туалет - когда частые пробуждения уже нельзя считать нормой
Один ночной поход в туалет еще не обязательно говорит о проблеме. Но если сон регулярно прерывается два, три или больше раз, списывать это только на возраст или выпитый вечером чай не стоит. Такое состояние называется никтурией, и иногда его причина находится вовсе не в мочевом пузыре.
Сначала стоит посмотреть на вечерние привычки
Самая простая причина - большое количество жидкости перед сном. Особенно заметно на ночное мочеиспускание могут влиять кофе, крепкий чай и алкоголь. Некоторые лекарства также увеличивают образование мочи. В первую очередь речь идет о мочегонных препаратах, которые могут назначаться, например, при повышенном давлении или отеках.
Если ночные пробуждения появились после начала приема нового препарата, самостоятельно отменять его не следует - лучше обсудить время приема и побочные эффекты с врачом.
Важно понять, много ли мочи выделяется на самом деле
Если человек несколько раз за ночь идет в туалет и каждый раз мочится достаточно много, организм может действительно производить слишком много мочи ночью.
Если же позывы частые, а мочи выходит совсем немного, врач скорее будет искать причины, связанные с мочевым пузырем, мочевыводящими путями или неполным опорожнением мочевого пузыря. Поэтому перед визитом к врачу полезно хотя бы несколько дней записывать, сколько и когда вы пьете, сколько раз ходите в туалет днем и ночью и примерно какое количество мочи выделяется.
Стоит проверить сахар в крови
Частое мочеиспускание может быть одним из симптомов сахарного диабета. Особенно обратить на это внимание стоит, если одновременно появилась необычно сильная жажда, усталость, затуманивание зрения или необъяснимое снижение веса. В таком случае врач может назначить анализы крови на глюкозу и другие исследования для исключения диабета.
Причина может быть в мочевом пузыре
Частые и сильные позывы, в том числе ночью, встречаются при гиперактивном мочевом пузыре. Иногда человек просыпается с ощущением, что терпеть уже невозможно, хотя мочевой пузырь заполнен лишь частично.
Частое мочеиспускание также бывает при инфекции мочевыводящих путей. В этом случае нередко присоединяются жжение или боль при мочеиспускании, необычный запах или цвет мочи, дискомфорт в нижней части живота.
У мужчин стоит обратить внимание на простату
С возрастом предстательная железа может увеличиваться и сдавливать мочеиспускательный канал. В результате мочевой пузырь опорожняется не полностью, и человеку снова хочется в туалет через сравнительно короткое время. Кроме ночных походов в туалет могут появиться слабая или прерывистая струя мочи, трудности в начале мочеиспускания и ощущение, что мочевой пузырь опорожнился не до конца. Это не означает автоматически рак. Одной из распространенных причин является доброкачественное увеличение простаты.
Неочевидная причина - проблемы со сном
Иногда человек думает, что просыпается из-за мочевого пузыря, хотя происходит наоборот: сначала нарушается сон, а уже после пробуждения возникает желание сходить в туалет.
Особенно важно обратить внимание на возможное апноэ сна. При нем дыхание во сне периодически останавливается или сильно затрудняется. Среди характерных признаков - громкий храп, остановки дыхания, которые замечают окружающие, пробуждения с нехваткой воздуха, сухость во рту, утренние головные боли и выраженная сонливость днем. Частое ночное мочеиспускание также может сопровождать обструктивное апноэ сна.
Иногда дело связано с сердцем, почками или отеками
Причина никтурии не всегда находится непосредственно в мочевыводящей системе. Например, жидкость, которая днем скапливается в ногах, после того как человек ложится, возвращается в кровоток. Почки начинают активнее ее выводить, поэтому ночью образуется больше мочи. Частое ночное мочеиспускание также может встречаться при некоторых заболеваниях сердца и почек.
Если к ночным походам в туалет добавились выраженные отеки ног, одышка или другие новые симптомы, об этом обязательно стоит рассказать врачу.