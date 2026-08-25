На ИИ надейся, но сам не плошай - можно ли доверять ChatGPT при сборе грибов?
Кажется, что достаточно сфотографировать гриб на телефон и спросить искусственный интеллект о его безопасности. Но специалисты предупреждают - ошибка может стоить очень дорого.
Приложения для определения грибов и искусственный интеллект действительно могут помочь предположить, какой вид гриба находится перед человеком, однако гарантировать его съедобность они не способны, рассказала миколог Латвийского музея природы Инита Даниэле.
По ее словам, точность определения во многом зависит от качества фотографии. На снимке должна быть видна не только шляпка, но и нижняя сторона гриба, ножка, ее основание, а также место, где гриб растет.
"Если вы сфотографируете шляпку с трех метров во мху, вам ничего не скажет ни искусственный, ни естественный интеллект", - подчеркнула Даниэле.
Приложения могут предложить несколько возможных вариантов, однако для окончательного определения необходимы знания о совокупности признаков конкретного гриба. Некоторые виды можно отличить только по микроскопическим характеристикам, а в отдельных случаях требуется даже анализ ДНК.
Для определения грибов можно использовать, например, приложение iNaturalist. Оно способно помочь зафиксировать находку и сузить круг возможных видов, но его результаты необходимо проверять. Приложение не может гарантировать безопасность гриба для употребления в пищу.
Специалисты советуют собирать для еды только те грибы, в которых человек абсолютно уверен. Если есть хоть малейшие сомнения в том, что это за гриб, его лучше оставить в лесу - независимо от того, что показывает экран телефона.