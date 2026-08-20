Действительно ли макароны так вредны? Эксперты объяснили, как есть их и не набирать вес

Но причиной дискомфорта может быть не только глютен. Пшеница также содержит FODMAP - ферментируемые углеводы, которые некоторым людям трудно переваривать. У чувствительных людей они попадают в толстый кишечник, где подвергаются ферментации бактериями. В результате могут возникать газообразование, вздутие, спазмы и диарея, особенно если съесть большую порцию.