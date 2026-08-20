Действительно ли макароны так вредны? Эксперты объяснили, как есть их и не набирать вес
Мало какие блюда способны сравниться с макаронами по ощущению комфорта и сытости. Однако простая тарелка пасты остается одним из самых неправильно понимаемых продуктов с точки зрения здорового питания.
Годами макароны считались врагом всех, кто пытается похудеть: их обвиняли в том, что они способствуют набору веса, вызывают вздутие живота и приводят к той самой неприятной сонливости после еды. Однако эксперты по питанию считают, что это заблуждение.
На самом деле макароны вполне могут быть частью сбалансированного и сытного рациона, если правильно подобрать остальные ингредиенты.
Паста в первую очередь является источником углеводов, которые организм расщепляет до глюкозы и использует в качестве энергии. Цельнозерновые варианты также содержат клетчатку, а некоторые современные безглютеновые макароны, приготовленные из чечевицы или нута, могут быть богаче белком.
Независимо от выбранного вида макароны хорошо сочетаются с овощами, полезными жирами и источниками белка - например, бобовыми, морепродуктами или нежирным мясом.
Диетолог Никола Ладлам-Рейн рассказала Daily Mail, что макароны могут быть частью рациона для похудения, если соблюдать разумный размер порции и правильно составлять блюдо. По ее словам, стоит сочетать их с томатным соусом, нежирным белком, овощами или салатом, богатыми клетчаткой, а также небольшим количеством оливкового масла - это помогает дольше сохранять чувство сытости.
Что содержится в макаронах
Помимо углеводов и клетчатки, макароны содержат различные витамины и минералы и поэтому вполне могут занимать место в сбалансированном рационе.
Обычные макароны из белой муки в развитых странах часто дополнительно обогащают витаминами и минералами. В частности, в них возвращают витамины группы B и железо, часть которых теряется в процессе переработки пшеницы.
По словам Ладлам-Рейн, макароны обеспечивают организм углеводами, необходимыми для энергии, а также содержат витамины группы B, включая тиамин и фолат, железо и небольшое количество белка.
Цельнозерновые варианты содержат те же питательные вещества, но при этом отличаются более высоким содержанием клетчатки, магния и антиоксидантных растительных соединений.
Углеводы являются основным источником энергии для организма, помогая поддерживать работу мозга, мышц и нервной системы. Именно поэтому макароны особенно популярны среди спортсменов и людей с высокой физической активностью.
При варке макароны впитывают воду, из-за чего увеличиваются в весе, а концентрация питательных веществ на 100 граммов снижается. В 100 граммах сухих макарон обычно содержится около 70-75 граммов углеводов. После приготовления этот показатель составляет примерно 25-35 граммов на 100 граммов продукта.
В цельнозерновых макаронах количество углеводов примерно такое же, но клетчатки значительно больше. В стандартной порции приготовленных обычных макарон содержится около 4 граммов клетчатки, тогда как в цельнозерновых - примерно 6-9 граммов.
Цельнозерновые или обычные?
Белые макароны производят из очищенной пшеницы. При переработке удаляются внешние слои зерна, в которых содержится значительная часть клетчатки и микроэлементов. Цельнозерновые макароны производят из зерна целиком, поэтому в них сохраняется больше клетчатки, витаминов и минералов.
Дополнительная клетчатка замедляет пищеварение, способствует более стабильному уровню сахара в крови и помогает дольше чувствовать сытость.
Сколько калорий в макаронах
Сами по себе сухие макароны содержат мало жира, поскольку обычно их делают всего из пшеницы и воды. В свежей яичной пасте жира немного больше из-за содержания яиц, но его количество все равно остается умеренным.
Основная проблема обычно заключается не в самих макаронах, а в том, что к ним добавляют. Сливочные соусы, большое количество сыра, сливочного масла и масла могут значительно увеличить калорийность блюда.
"Как только вы начинаете добавлять жирные соусы, большое количество сыра, масла или переработанного мяса, количество калорий быстро растет", - объясняет Ладлам-Рейн.
Она рекомендует выбирать томатные соусы и добавлять много овощей - так блюдо останется сытным, но будет менее калорийным.
В среднем порция из 75 граммов сухих макарон содержит около 270 калорий.
Можно ли есть макароны при похудении?
Да. По словам экспертов, ключевую роль играют размер порции и общий состав блюда.
Обычная порция для взрослого человека составляет около 75 граммов сухих макарон. После приготовления это примерно 180-200 граммов.
В ресторанах и заведениях доставки порции нередко значительно больше и иногда вдвое превышают рекомендуемый объем. Соответственно, увеличивается и количество потребляемых калорий.
Чтобы сделать блюдо более сбалансированным, специалисты советуют добавлять овощи, источники белка - бобы, чечевицу, курицу или рыбу - и полезные жиры, например оливковое масло или орехи.
Цельнозерновые макароны также помогут увеличить потребление клетчатки. Белок и клетчатка в сочетании с пастой замедляют пищеварение и помогают дольше не испытывать голод.
Почему после макарон может вздуваться живот
Вздутие после пасты встречается довольно часто, однако иногда оно может быть связано с определенными заболеваниями пищеварительной системы.
У людей с целиакией - хроническим аутоиммунным заболеванием, при котором глютен вызывает повреждение слизистой тонкого кишечника, - пшеничные макароны могут вызывать выраженное ухудшение самочувствия.
Но причиной дискомфорта может быть не только глютен. Пшеница также содержит FODMAP - ферментируемые углеводы, которые некоторым людям трудно переваривать. У чувствительных людей они попадают в толстый кишечник, где подвергаются ферментации бактериями. В результате могут возникать газообразование, вздутие, спазмы и диарея, особенно если съесть большую порцию.
Имеет значение и способ приготовления. Макароны, сваренные до состояния al dente, а также приготовленные и затем охлажденные, например в салате, содержат больше устойчивого крахмала. Этот вид углеводов переваривается медленнее.
Устойчивый крахмал может способствовать более стабильному уровню энергии и положительно влиять на микробиом кишечника.
Большие порции обычных макарон из очищенной муки, напротив, могут привести к более быстрому повышению и последующему снижению уровня сахара в крови, из-за чего после еды некоторые люди чувствуют усталость.
Чем заменить обычные макароны при непереносимости глютена
Для людей с целиакией или непереносимостью пшеницы сегодня существует множество альтернатив. Безглютеновые макароны часто делают из нута, чечевицы или гороха. Они, как правило, содержат больше белка и клетчатки, чем традиционные пшеничные макароны.
Также широко доступны макароны из риса и киноа. Они обычно имеют более мягкий вкус и по текстуре напоминают привычную пасту.
Какая форма макарон самая полезная?
С точки зрения питательной ценности форма макарон практически не имеет значения.
"Не существует самой полезной формы макарон", - говорит Ладлам-Рейн.
Разница в основном кулинарная: разные виды пасты по-разному удерживают соус. Рифленые пенне или ригатони хорошо подходят для густых соусов, а длинные спагетти - для более легких.
Чем ньокки отличаются от макарон?
Главное различие заключается в составе. Традиционные макароны делают из пшеничной муки и воды, тогда как ньокки обычно готовят из картофеля с добавлением муки. Поэтому после приготовления они имеют более мягкую текстуру.
По словам Ладлам-Рейн, ньокки обычно содержат больше крахмала и меньше белка, чем традиционные макароны.
Из-за картофельной основы ньокки могут казаться более тяжелой пищей, поэтому их порции часто делают немного меньше.