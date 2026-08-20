После 40 тело перестает многое прощать - первые изменения, которые замечают почти все

Проблема в том, что в зрелом возрасте движение часто исчезает незаметно. Человек не решает сознательно стать менее активным. Он просто больше сидит на работе, чаще ездит на машине, реже гуляет без конкретной цели и проводит свободное время за экраном. В результате организм получает меньше естественной нагрузки, чем 10 или 15 лет назад.