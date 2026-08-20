Старые друзья тоже становятся чужими - признаки отношений, которые давно исчерпали себя

Разговор лучше строить вокруг конкретных ситуаций: не "ты всегда думаешь только о себе", а "последние несколько раз мы обсуждали только твои проблемы, и, когда я пыталась рассказать о своих, ты переводила тему". Так у другого человека появляется возможность понять, что именно происходит. После разговора важно смотреть не на силу извинений, а на то, изменилось ли что-нибудь в последующие недели и месяцы.