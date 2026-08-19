Как хумус и фалафель помогают набрать пять порций овощей и фруктов в день
Обычно тарелка с небольшими закусками ассоциируется с колбасными рулетиками, нарезанным мясом и сыром. Такие продукты могут содержать много калорий и насыщенных жиров. Однако, по мнению диетологов, привычный набор закусок можно сделать гораздо полезнее.
Специалисты Британского фонда сердца (BHF) напомнили, что некоторые популярные продукты для пикника и легких перекусов помогают приблизиться к рекомендованным пяти порциям овощей и фруктов в день.
Диетологи рекомендуют ежедневно съедать не менее пяти порций - около 400 г - овощей и фруктов. Это помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.
По словам старшего диетолога BHF Делл Стэнфорд, летние пикники - хороший повод вспомнить, что полезные порции не ограничиваются привычными яблоками, бананами и морковью, пишет Daily Mail.
Хумус
Оказывается, обычный хумус может помочь набрать одну из пяти ежедневных порций.
Три столовые ложки хумуса с горкой считаются одной порцией, поскольку основой блюда являются нут и другие бобовые. Они являются источником белка и клетчатки. При этом специалисты подчеркивают: независимо от количества съеденных бобовых они могут засчитываться только как одна порция из пяти.
Еще лучше сочетать хумус с овощами. Например, порция огурца, моркови или редиса весом около 80 г даст еще одну порцию.
Диетологи советуют по возможности готовить хумус самостоятельно. В его состав обычно входят нут, тахини, лимонный сок, чеснок и оливковое масло. В магазинных вариантах может содержаться много соли, а ее избыток связан с повышением артериального давления.
Фалафель
Еще один вариант - фалафель, приготовленный из нута.
Однако способ приготовления имеет значение. Запеченный фалафель считается более полезным выбором, чем жаренный во фритюре, поскольку при жарке увеличивается содержание жира.
Фалафель можно подать вместе с овощами и хумусом, превратив обычную закуску в полноценный набор продуктов с клетчаткой и белком.
Овощные соусы
Полезными могут оказаться и соусы, которые обычно подают к небольшим закускам.
Например, сальса с помидорами, перцем, луком, авокадо и кукурузой поможет увеличить количество овощей в рационе.
Но специалисты советуют внимательно читать состав готовых соусов. Некоторые магазинные варианты содержат больше соли и сахара и при этом меньше овощей, чем домашняя сальса.
Вяленые помидоры
Вяленые помидоры - еще один удобный способ получить порцию овощей.
Из-за удаления воды питательные вещества и вкус становятся более концентрированными. По данным BHF, примерно четыре вяленых помидора могут засчитываться как одна порция.
Их можно добавлять в салаты, пасту, кускус или просто подавать в качестве закуски.
Дзадзики
Популярный греческий соус на основе йогурта также может помочь увеличить количество овощей в рационе. В его состав также входят огурец, чеснок, оливковое масло, лимонный сок и зелень.
Специалисты рекомендуют дополнительно подать к дзадзики морковь или сладкий перец.
Бобовые
В качестве закуски можно использовать эдамаме, белую фасоль и другие виды бобовых.
Как и нут, они могут засчитываться только как одна порция независимо от количества. Поэтому диетологи советуют сочетать их с овощами - например, помидорами или кукурузой. Это одновременно увеличит количество клетчатки в рационе.
Оливки
Оливки тоже входят в список продуктов, которые могут помочь приблизиться к необходимому количеству овощей и фруктов. Но для полноценной порции их пришлось бы съесть около 30 штук - гораздо больше, чем обычно съедают за один раз.
Поэтому специалисты предлагают использовать небольшую горсть оливок как дополнение к овощам - например, салатным листьям и сладкому перцу.
По словам Делл Стэнфорд, привычный набор небольших закусок может стать простым способом добавить в рацион больше овощей и бобовых.
"Летние пикники - хороший повод вспомнить, что пять ежедневных порций могут состоять не только из очевидных продуктов. Бобовые, овощные соусы и другие закуски помогают приблизиться к этой цели", - отметила диетолог.