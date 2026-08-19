Как хумус и фалафель помогают набрать пять порций овощей и фруктов в день

Три столовые ложки хумуса с горкой считаются одной порцией, поскольку основой блюда являются нут и другие бобовые. Они являются источником белка и клетчатки. При этом специалисты подчеркивают: независимо от количества съеденных бобовых они могут засчитываться только как одна порция из пяти.