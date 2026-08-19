После работы хочется только одного - чтобы никто не трогал. Что может стоять за этим состоянием

В Международной классификации болезней ICD-11 выгорание описывается как синдром, возникающий в результате хронического стресса на работе, с которым не удалось успешно справиться. Для него характерны истощение, растущее психологическое дистанцирование от работы или негативное отношение к ней, а также снижение профессиональной эффективности. При этом ВОЗ отдельно подчеркивает, что выгорание относится именно к профессиональному контексту и не классифицируется как самостоятельное заболевание. Поэтому одно нежелание встречаться с друзьями после работы еще не означает выгорание. Но если к нему добавляются постоянное ощущение истощения, раздражение при одной мысли о работе, потеря мотивации и чувство, что даже выходные перестали восстанавливать, такую комбинацию уже не стоит игнорировать.