Родителей в Латвии призывают не откладывать важную прививку до начала учебного года
Врачи призывают родителей не откладывать вакцинацию детей против вируса папилломы человека до начала учебного года. Исследования показывают: прививка в подростковом возрасте значительно снижает риск развития рака шейки матки в будущем.
Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) призывает родителей использовать последние недели летних каникул, чтобы вакцинировать детей против вируса папилломы человека (ВПЧ). По мнению специалистов, откладывать прививку до начала учебного года не стоит - после возвращения в школу у семей будет меньше времени на медицинские визиты.
ВПЧ - одна из наиболее распространенных инфекций, передающихся преимущественно половым путем. Известно более 200 типов вируса, а большинство сексуально активных людей сталкиваются с ним в течение жизни. При этом инфекция часто протекает без каких-либо симптомов.
В большинстве случаев организм самостоятельно справляется с вирусом. Однако некоторые его типы относятся к высокому онкогенному риску и способны со временем привести к развитию различных видов рака.
В первую очередь ВПЧ связывают с раком шейки матки. Кроме того, отдельные типы вируса могут быть причиной рака анального канала, влагалища, вульвы, полового члена, ротовой полости и глотки. Некоторые разновидности ВПЧ также вызывают остроконечные кондиломы.
В Латвии вакцинацию пока получили не все дети
SPKC напоминает, что наиболее эффективна вакцинация до контакта с вирусом, то есть до начала половой жизни. Именно поэтому прививку рекомендуют делать в подростковом возрасте в соответствии с государственным календарем вакцинации.
Однако темпы вакцинации детей пока не позволяют говорить о полном охвате целевой группы. По данным SPKC на 12 августа, первую дозу вакцины получили 54,7% детей, родившихся в 2012 и 2013 годах. Вторую дозу получили только 42,8%. Всего детям этих годов рождения было введено 37 243 дозы вакцины, тогда как целевая группа насчитывает 38 297 человек.
В SPKC отмечают, что после начала учебного года повседневная жизнь детей и родителей становится значительно более насыщенной. Поэтому специалисты рекомендуют заранее запланировать визит на вакцинацию и не откладывать его на осень.
Исследования показали высокую эффективность
По данным SPKC, за более чем 15 лет в Европе накоплены убедительные научные доказательства эффективности вакцинации против ВПЧ. Крупные исследования, проведенные в Швеции, Дании и Нидерландах, показали значительное снижение числа ВПЧ-инфекций и предраковых изменений у вакцинированных людей. Также среди вакцинированных женщин наблюдается более низкая заболеваемость раком шейки матки.
Особенно показательны результаты долгосрочного исследования в Швеции. Среди девушек, которые были вакцинированы до 17 лет, рак шейки матки встречался на 88% реже, чем среди невакцинированных.
Наблюдения также показывают, что защитный эффект вакцинации сохраняется в течение многих лет.
Именно поэтому специалисты подчеркивают важность вакцинации в подростковом возрасте - до возможного контакта с вирусом. Для родителей последние недели летних каникул могут стать удобным временем, чтобы сделать прививку ребенку и не переносить этот вопрос на более загруженный учебный год.