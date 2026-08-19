Родителей в Латвии призывают не откладывать важную прививку до начала учебного года

Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) призывает родителей использовать последние недели летних каникул, чтобы вакцинировать детей против вируса папилломы человека (ВПЧ). По мнению специалистов, откладывать прививку до начала учебного года не стоит - после возвращения в школу у семей будет меньше времени на медицинские визиты.