Организм может годами подавать эти сигналы - когда стоит проверить уровень магния
Судороги, усталость, стресс, нарушения сна - может ли причиной быть нехватка магния? Магний является одним из основных электролитов в организме человека и играет важную роль в поддержании нормальной работы клеток. Какие признаки могут указывать на дефицит магния, чем отличаются содержащие магний средства и как выбрать подходящее?
Почему магний так важен?
В организме взрослого человека содержится 21-28 граммов магния. Около 60% сосредоточено в костной ткани, примерно 40% - в мышцах и мягких тканях, и только 1% циркулирует в крови.
"В недавней публикации журнала Frontiers in Nutrition описано исследование, в котором ученые из Тайваня пришли к выводу, что дефицит магния в крови может быть связан с повышенным риском развития деменции у людей старше 50 лет. Исследователи проанализировали данные более чем 325 000 человек из международной базы TriNetX и установили, что у людей, у которых в течение года дважды фиксировался уровень магния ниже 1,7 мг/дл, риск развития деменции был на 33% выше. Кроме того, дефицит магния был связан с повышенным риском инсульта и более высокой смертностью от всех причин. В других обзорах научных исследований отмечается, что магний необходим для более чем 600 ферментативных реакций в организме и участвует более чем в 300 биохимических процессах, включая регулирование работы мышц и нервной системы, контроль уровня сахара в крови и поддержание артериального давления. Магний важен для здоровья костей и сердца, нормальной работы иммунной системы, синтеза ДНК и белков, а также поддержания электролитного баланса", - рассказывает сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Ирина Корчагина.
Сколько магния необходимо?
Это зависит от возраста, пола и физиологических особенностей.
"Рекомендуемая суточная доза магния для мужчин составляет 400-420 мг, для женщин - 310-320 мг, для мальчиков-подростков - 360 мг, для девочек - 310 мг. Для детей суточная потребность составляет от 130 до 240 мг в зависимости от возраста. Потребность организма в магнии может увеличиваться при повышенных физических нагрузках, особенно у спортсменов, в периоды стресса, во время беременности и грудного вскармливания. Уровень магния в организме также могут снижать некоторые лекарства, в том числе мочегонные средства, препараты от изжоги и заболеваний сердца, инсулин, некоторые антибиотики, а также лекарства для лечения астмы и бронхита", - объясняет фармацевт.
При полноценном и сбалансированном питании необходимое количество магния можно получать из продуктов. Его источниками являются зеленые листовые овощи, орехи, цельнозерновые продукты, бобовые и темный шоколад. Однако обеспечить достаточное поступление магния только с пищей получается не всегда, и тогда его приходится принимать дополнительно в виде пищевых добавок.
Как выбрать подходящий препарат магния?
"Когда посетитель аптеки хочет купить магний, я обязательно спрашиваю, с какой целью он собирается его принимать. Существуют разные формы пищевых добавок с магнием, которые отличаются скоростью усвоения и особенностями воздействия на организм. Если выбрать неподходящую форму магния, желаемого результата можно не получить. Кроме того, возможны побочные эффекты, например диарея", - говорит Ирина Корчагина.
В пищевых добавках используются как органические, так и неорганические соли магния.
К органическим солям относятся цитрат магния, лактат магния, глицинат магния и малат магния. Если необходимо справиться с такими проблемами, как мышечные судороги, повышенный стресс, головные боли или бессонница, могут подойти органические соли магния.
К неорганическим солям относятся сульфат магния, карбонат магния и оксид магния.
Какая форма магния для чего подходит?
- Цитрат магния - одна из самых популярных форм. Он хорошо усваивается и подходит для ежедневного восполнения уровня магния. Его также часто используют при проблемах с пищеварением.
- Глицинат магния оказывает более щадящее воздействие на пищеварительную систему. Его рекомендуют при стрессе и нарушениях сна. Эта форма также может подойти людям со склонностью к раздражению желудка.
- Лактат и аспартат магния хорошо усваиваются и подходят для поддержки нервной системы, в том числе при симптомах тревожности.
- Оксид и карбонат магния содержат высокую концентрацию магния, однако усваиваются несколько хуже. Их часто используют для регулирования работы кишечника и при изжоге, поскольку они эффективно нейтрализуют желудочную кислоту.
- Сульфат магния обычно вводят внутривенно или используют в виде раствора при выраженном дефиците, поскольку при приеме внутрь он оказывает слабительное действие.
- Сукцинат магния, соль янтарной кислоты, может помогать при судорогах. Однако не рекомендуется сразу принимать всю указанную дозу. Лучше начать с половины и проследить за реакцией организма, особенно за тем, не вызывает ли средство диарею.
Фармацевт подчеркивает, что важно правильно подобрать дозировку пищевой добавки с учетом возраста и физиологических особенностей человека.
"Например, людям с повышенной массой тела, тем, кто испытывает большие физические нагрузки, спортсменам, беременным, а также людям, страдающим от сильных судорог, нередко требуется до 400 мг магния в день, хотя средняя рекомендуемая суточная доза для взрослого человека составляет около 300 мг", - говорит специалист.
Жевать, пить или класть под язык?
Выбор пищевых добавок с магнием очень широк. Есть средства для детей, взрослых и спортсменов, препараты для улучшения качества сна, уменьшения судорог и других целей.
Отличаются и формы выпуска: таблетки, жевательные таблетки, ампулы с жидкостью для приема внутрь, небольшие флаконы с суточной дозой, так называемые шоты, а также порошки. Одни из них необходимо растворять в воде, другие можно принимать непосредственно под язык.
"Если, например, во время длительного похода появляются мышечные судороги, раствор магния в ампуле может помочь быстро справиться с проблемой. Родителям детей школьного возраста от 6 до 12 лет можно рассмотреть порошок магния, который растворяется в соке. Такой напиток может помочь повысить устойчивость ребенка к стрессу и улучшить сон. Для детей с одного года доступен сироп, содержащий не только магний, но также экстракт ромашки и гидролизат молочного белка с противотревожным действием.
Неврологи нередко назначают магний в ампулах для приема внутрь. Содержимое ампулы в рекомендованной врачом дозе необходимо растворить в стакане воды и выпить.
Магний может быть полезен пожилым людям, которых беспокоят ночные мышечные судороги, боли в ногах или мышцах, а также аритмия. Наиболее подходящими могут быть цитрат и глицинат магния, которые также хорошо усваиваются организмом. Однако перед покупкой важно проконсультироваться с фармацевтом, чтобы выбрать подходящую форму, вид и дозу пищевой добавки. В идеале необходимость приема магния стоит заранее обсудить с семейным врачом", - подчеркивает фармацевт Mēness aptieka Ирина Корчагина.
Что важно учитывать
Дефицит магния может приводить к серьезным нарушениям работы нервной системы, сердца и мышц, а также способствовать развитию депрессии, тревожности и хронической усталости. Избыток магния в организме встречается редко, однако также может быть вреден для здоровья.
Главное - следовать рекомендациям врача. Чтобы определить уровень важных витаминов и минеральных веществ в организме, можно сдать соответствующие анализы, например в Centrālā laboratorija. Перед покупкой препарата желательно проконсультироваться с фармацевтом, а при приеме добавок с магнием точно соблюдать рекомендованную суточную дозу.