Организм может годами подавать эти сигналы - когда стоит проверить уровень магния

"В недавней публикации журнала Frontiers in Nutrition описано исследование, в котором ученые из Тайваня пришли к выводу, что дефицит магния в крови может быть связан с повышенным риском развития деменции у людей старше 50 лет. Исследователи проанализировали данные более чем 325 000 человек из международной базы TriNetX и установили, что у людей, у которых в течение года дважды фиксировался уровень магния ниже 1,7 мг/дл, риск развития деменции был на 33% выше. Кроме того, дефицит магния был связан с повышенным риском инсульта и более высокой смертностью от всех причин. В других обзорах научных исследований отмечается, что магний необходим для более чем 600 ферментативных реакций в организме и участвует более чем в 300 биохимических процессах, включая регулирование работы мышц и нервной системы, контроль уровня сахара в крови и поддержание артериального давления. Магний важен для здоровья костей и сердца, нормальной работы иммунной системы, синтеза ДНК и белков, а также поддержания электролитного баланса", - рассказывает сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Ирина Корчагина.