В Эстонии и Литве уже есть, а в Латвии нет: эксперты требуют скрининг рака легких - его все чаще находят у некурящих

Опрос выявил и другое распространенное заблуждение. Почти треть респондентов - 31% - согласились с утверждением, что если у человека нет кашля или затрудненного дыхания, значит с легкими все в порядке. Такое мнение может быть опасным, поскольку на ранних стадиях рак легких чаще всего протекает без заметных симптомов или сопровождается неспецифическими жалобами, которые человек сначала не связывает с серьезным заболеванием.