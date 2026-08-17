В Эстонии и Литве уже есть, а в Латвии нет: эксперты требуют скрининг рака легких - его все чаще находят у некурящих
Заболеваемость раком легких в мире и Европе растет, особенно среди женщин. Тревогу вызывает и увеличение числа случаев среди людей, которые никогда не курили. При этом курение по-прежнему остается главным фактором риска и связано с абсолютным большинством случаев заболевания. Эксперты подчеркивают, что наряду с просвещением населения Латвии необходимо внедрить оплачиваемый государством скрининг для людей с высоким риском, как это уже сделано в других странах.
В Латвии ежегодно рак легких диагностируют примерно у 900-1000 человек. В 2023 году от рака бронхов и легких умерли 949 человек - это была самая частая причина смерти от злокачественных опухолей в стране. Пятилетняя выживаемость пациентов с раком легких остается очень низкой - около 16%. Значительная часть случаев выявляется уже на III или IV стадии, когда возможности лечения и прогноз намного хуже, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Заболеть могут и некурящие
Рак легких - очень серьезное заболевание. В Европе он является третьей по частоте причиной смерти после инфаркта и инсульта, отмечает профессор Латвийского университета, пульмонолог и руководитель Латвийской ассоциации врачей по туберкулезу и заболеваниям легких Алвилс Крамс.
Хотя курение остается главным фактором риска, ошибочно считать, что рак легких развивается только у курильщиков.
"На самом деле рак легких может развиться и у некурящих. Риск могут повышать и другие факторы - асбест, радон, который является природным радиоактивным газом, пассивное курение, наследственность, условия труда, факторы окружающей среды и другие причины. К сожалению, только примерно каждый четвертый или пятый случай рака легких выявляют на ранней стадии, когда возможности лечения и прогноз значительно лучше", - подчеркивает Алвилс Крамс.
О раке легких до сих пор существует немало заблуждений. Весенний опрос жителей Латвии, проведенный Solid Data, показал, что 27% респондентов считают, будто пассивное курение существенно не увеличивает риск рака легких. Еще 12% ответили, что не знают.
Таким образом, почти четверо из десяти опрошенных либо недооценивают связь пассивного курения с риском заболевания, либо не уверены в ее значении.
Отсутствие кашля не означает, что с легкими все в порядке
Опрос выявил и другое распространенное заблуждение. Почти треть респондентов - 31% - согласились с утверждением, что если у человека нет кашля или затрудненного дыхания, значит с легкими все в порядке. Такое мнение может быть опасным, поскольку на ранних стадиях рак легких чаще всего протекает без заметных симптомов или сопровождается неспецифическими жалобами, которые человек сначала не связывает с серьезным заболеванием.
Поэтому важно повышать осведомленность о факторах риска, вреде курения, необходимости вовремя обращаться к врачу и проводить целенаправленную раннюю диагностику у людей из группы повышенного риска, подчеркивает онколог-химиотерапевт Виктор Козировскис.
Опрос также показал недостаточное понимание возможностей диагностики. 41% респондентов считают рентген грудной клетки достаточно эффективным способом раннего выявления рака легких.
Хотя рентгенография может применяться для обследования при определенных жалобах, ее нельзя считать достаточным методом раннего выявления рака легких. В 27% случаев она может не показать ранние изменения.
Эксперты призывают ввести скрининг рака легких
В международной практике для скрининга рака легких наиболее эффективным методом считается низкодозовая компьютерная томография. Она позволяет более подробно оценить ткани легких и раньше обнаружить изменения, отмечает радиолог, профессор Рижского университета Страдиня и представитель Латвийской ассоциации радиологов Майя Радзиня.
"Организованный государством скрининг рака легких с использованием компьютерной томографии для пациентов без симптомов - самый дешевый и эффективный способ раннего выявления заболевания и улучшения результатов лечения. Раннее начало лечения существенно сокращает расходы государства. В странах, где работает такой скрининг, доля случаев, выявленных на ранней стадии, может достигать 70%", - отмечает Виктор Козировскис.
По словам Майи Радзини, Латвии также пора начать серьезное обсуждение внедрения такого скрининга на уровне государственной политики.
Пока в Латвии этот вопрос только обсуждается, в Эстонии скрининг рака легких начался уже в 2022 году, а в Литве - в 2024 году. Международный опыт показывает, что ранние радиологические обследования могут значительно снизить смертность от рака легких и помочь выявлять заболевание на стадиях, когда лечение эффективнее и обходится дешевле. При этом важно, чтобы пациентам с выявленным раком легких была доступна современная и эффективная терапия. По доступности новейших препаратов Латвия по-прежнему значительно отстает от многих европейских стран из-за ограниченного государственного финансирования.
В современной онкологии все большую роль играют персонализированная терапия, иммунотерапия и другие инновационные методы лечения. Во многих случаях они позволяют значительно продлить жизнь пациентов и улучшить ее качество, однако в Латвии больным раком легких такие возможности доступны не в том же объеме, что во многих других странах.
Эксперты подчеркивают, что своевременная диагностика и доступ к эффективному лечению остаются ключевыми условиями для снижения смертности от рака легких в Латвии.