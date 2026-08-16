Врач объяснил, почему ночью сводит ноги и когда это может быть признаком серьезного заболевания
Почти каждый знаком с этим ощущением - вы крепко спите, но внезапно просыпаетесь от резкой боли в ноге. Чаще всего это внезапная судорога в икроножной мышце, которая заставляет проснуться среди ночи и задаваться вопросом, почему мышцы решили сократиться именно во время сна.
Ночные судороги ног встречаются довольно часто, могут нарушать сон и мешать полноценному отдыху. Однако в большинстве случаев они не представляют серьезной опасности, отмечают специалисты Cleveland Clinic.
"В большинстве случаев это обычная ночная судорога икроножной мышцы, и у нее нет какой-то одной конкретной причины", - рассказал Daily Mail доктор Мохаммед Эмам, специалист по физической медицине и реабилитации спортивной медицины из Johns Hopkins Medicine в Балтиморе.
Многие автоматически связывают судороги с обезвоживанием или нехваткой витаминов и электролитов. Однако зачастую проблема связана не столько с дефицитом каких-либо веществ, сколько с тем, в каком положении находятся мышцы во время отдыха.
Почему судороги чаще возникают ночью?
Если днем мышцы работают нормально, естественно возникает вопрос - почему они начинают сводить именно во время глубокого сна?
По словам Эмама, часто причина заключается в положении тела и длительном отсутствии движения.
"Когда человек лежит, вытянув носки, икроножная мышца остается в наиболее укороченном и напряженном положении в течение длительного времени. Это, по-видимому, повышает вероятность возникновения судороги", - объясняет врач.
В течение дня ходьба и другие движения обеспечивают постоянное чередование растяжения и сокращения мышц. Ночью движение прекращается. Если человек спит с опущенными вниз стопами или под тяжелым одеялом, икроножные мышцы могут оставаться укороченными несколько часов, что повышает вероятность судорог.
Еще одним фактором может быть необычно активный день. Например, если человек много ходил или долго стоял, хотя обычно этого не делает, нагрузка способна спровоцировать ночную судорогу.
Когда стоит обратиться к врачу?
Одиночная судорога обычно не является поводом для беспокойства. Однако в некоторых случаях она может сигнализировать о проблеме со здоровьем.
"Классическая ночная судорога возникает в икроножной мышце и может поочередно затрагивать разные ноги. Поэтому если судорога или боль всегда возникает в одной и той же ноге, особенно если она выглядит опухшей, теплой или покрасневшей, об этом стоит сообщить врачу", - отметил Эмам.
Особенно важно обратить внимание на следующие признаки:
- судороги возникают почти каждую ночь или регулярно нарушают сон;
- появляются онемение, покалывание или слабость;
- наблюдается заметный отек в области мышцы;
- судороги начались примерно одновременно с приемом нового лекарства;
- появляются необъяснимая потеря веса, температура или повышенная утомляемость.
Некоторые лекарства также могут провоцировать судороги. Среди них отдельные противовоспалительные препараты, статины, диуретики, препараты железа и некоторые ингаляторы от астмы.
Более частые судороги могут быть связаны и с другими заболеваниями - например, нарушением кровообращения, сужением позвоночного канала в нижней части спины или неврологическими заболеваниями, включая болезнь Паркинсона.
Что делать, если ногу свело ночью?
Когда судорога возникает посреди ночи, лучше всего попытаться растянуть сокращенную мышцу.
"Нужно уверенно растянуть икроножную мышцу, потянув пальцы ноги и стопу вверх, в сторону голени. Похожего эффекта можно добиться, встав и немного походив", - советует Эмам.
Также может помочь легкий массаж или тепло - например, теплый душ или грелка.
Чтобы снизить вероятность повторных судорог, врач рекомендует перед сном уделять несколько минут растяжке. Можно мягко растягивать икроножные мышцы и заднюю поверхность бедра в течение одной-двух минут. Полезна и легкая вечерняя активность - например, короткая прогулка. Она помогает подготовить мышцы к ночному отдыху.
Имеет значение и положение ног во время сна. Можно использовать подушку таким образом, чтобы стопы не были постоянно направлены вниз. Это позволит избежать длительного нахождения мышц в укороченном положении.
Помогает ли магний?
Магний часто рекомендуют как средство от мышечных судорог, однако научные данные пока не подтверждают его эффективность при ночных судорогах у большинства людей.
Исследования, опубликованные в Cochrane Database of Systematic Reviews, не дали однозначного ответа относительно способности магния предотвращать ночные судороги.
Эмам также отмечает, что магний остается популярной добавкой, однако убедительных доказательств его эффективности именно против мышечных судорог недостаточно.
Главное
В большинстве случаев ночные судороги ног безобидны, хотя и могут серьезно нарушать сон и качество жизни.
Чаще всего они связаны с положением мышц, длительным покоем или необычной физической нагрузкой. Регулярная растяжка, достаточное употребление жидкости, правильное положение ног во время сна и умеренная физическая активность могут помочь уменьшить вероятность судорог.
Однако если судороги становятся частыми или сильными, постоянно возникают в одной ноге либо сопровождаются отеком, покраснением, слабостью, покалыванием, онемением или длительной болью, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить возможные заболевания.