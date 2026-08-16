Врач объяснил, почему ночью сводит ноги и когда это может быть признаком серьезного заболевания

"Классическая ночная судорога возникает в икроножной мышце и может поочередно затрагивать разные ноги. Поэтому если судорога или боль всегда возникает в одной и той же ноге, особенно если она выглядит опухшей, теплой или покрасневшей, об этом стоит сообщить врачу", - отметил Эмам.