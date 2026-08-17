Почему хорошее зрение ещё не означает, что с глазами всё в порядке

Особое внимание у детей следует уделять миопии, или близорукости. Ребёнок не всегда сам понимает, что стал видеть хуже. Признаками могут быть прищуривание при взгляде вдаль, трудности с чтением написанного на школьной доске или стремление рассматривать предметы со всё более близкого расстояния. Сегодня при миопии можно не только корректировать зрение, но и стремиться замедлить её прогрессирование.