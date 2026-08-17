Почему хорошее зрение ещё не означает, что с глазами всё в порядке
Если мы без труда читаем текст на экране телефона, узнаём людей на улице и можем водить автомобиль, кажется логичным сделать вывод: со зрением всё в порядке. Однако острота зрения — лишь один из показателей здоровья глаз.
Когда пора проверить зрение?
Размытое изображение, трудности при чтении мелкого текста, усталость глаз или участившиеся головные боли — явные сигналы, которые не стоит игнорировать. Однако откладывать проверку зрения до появления жалоб тоже не следует. Некоторые изменения происходят постепенно, и человек успевает к ним привыкнуть. Кроме того, существуют заболевания глаз, которые на ранних стадиях могут развиваться без выраженных симптомов и не влиять на центральную остроту зрения.
Например, глаукома на ранних стадиях часто не вызывает заметных симптомов, поэтому хорошее зрение само по себе ещё не является полноценным показателем здоровья глаз. Важно также понимать разницу между оптометристом и офтальмологом. Оптометрист оценивает зрительные функции, определяет необходимую коррекцию и подбирает подходящие очки или контактные линзы. Офтальмолог, в свою очередь, — это врач, который диагностирует и лечит заболевания глаз.
Одинаковые диоптрии — разные потребности
Двум людям с похожими показателями зрения могут потребоваться совершенно разные очки. Один проводит большую часть дня за компьютером, другой много времени проводит за рулём, а третьему во время работы приходится постоянно переводить взгляд с близкого расстояния вдаль и обратно.
Особенно актуальна сегодня работа с экранами. При длительной концентрации на близком расстоянии глаза испытывают повышенную нагрузку, к тому же человек обычно начинает реже моргать. Это может вызывать сухость глаз, затуманивание зрения, усталость и головные боли. Для людей с высокой зрительной нагрузкой на близком расстоянии одним из возможных решений могут стать очковые линзы Eyezen®. Их дизайн разработан таким образом, чтобы облегчить фокусировку вблизи и снизить зрительную нагрузку.
Детская близорукость — это уже не только вопрос более сильных очков
Особое внимание у детей следует уделять миопии, или близорукости. Ребёнок не всегда сам понимает, что стал видеть хуже. Признаками могут быть прищуривание при взгляде вдаль, трудности с чтением написанного на школьной доске или стремление рассматривать предметы со всё более близкого расстояния. Сегодня при миопии можно не только корректировать зрение, но и стремиться замедлить её прогрессирование.
Для этой цели созданы очковые линзы Stellest® с технологией H.A.L.T. Центральная зона линзы обеспечивает необходимую коррекцию зрения, а специально расположенные микролинзы создают оптический сигнал, направленный на замедление осевого роста глаза. Клинические исследования показывают, что такой дизайн линз способен существенно замедлить прогрессирование миопии у детей по сравнению с обычными однофокусными линзами. Разработано и новое поколение технологии — Stellest® 2.0 с дизайном H.A.L.T. MAX, которое продолжает развитие оптических методов контроля миопии.
После 40 лет становится сложнее фокусировать зрение вблизи
Примерно после 40 лет многие начинают замечать, что телефон или книгу хочется держать немного дальше, мелкий текст при недостаточном освещении становится сложнее читать, а после длительного чтения глаза быстрее устают. Это пресбиопия — естественное возрастное снижение способности глаза фокусироваться на близком расстоянии. Одним из решений могут стать прогрессивные очковые линзы, например Varilux®, которые позволяют в одних очках хорошо видеть вдаль, на среднем расстоянии и вблизи.
За рулём к зрению предъявляются особые требования
Недостатки зрения нередко становятся более заметными осенью и зимой, когда приходится водить автомобиль в сумерках, под дождём и в темноте. Блики от мокрой дороги и свет фар встречных автомобилей создают дополнительную зрительную нагрузку, поэтому точная коррекция зрения особенно важна.
Дополнительный комфорт могут обеспечить специальные линзы. Transitions XTRActive® реагируют как на ультрафиолетовое, так и на видимое излучение и способны затемняться даже в автомобиле. В свою очередь, поляризационные линзы Drivewear® предназначены для вождения в дневное время и помогают уменьшить мешающие блики.
Проверка зрения важна на каждом этапе жизни
Потребности зрения меняются на протяжении всей жизни: ребёнку может быть актуален контроль миопии, молодому человеку — комфорт при работе с экранами, а в более старшем возрасте — возможность чётко видеть на разных расстояниях.
Проверить зрение можно в оптиках “Fielmann”. Мы также проверяем зрение детям с 7 лет, если ребёнок уже носит очки. Специалист оценит зрение и поможет подобрать наиболее подходящее решение для его коррекции с учётом индивидуальных потребностей. Записаться на проверку зрения можно ЗДЕСЬ или по телефону клиентской службы +371 22313929.