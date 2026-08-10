Деменция может подать первый сигнал за 15 лет до диагноза: ученые назвали неожиданный признак

В исследовании приняли участие почти 800 пациентов с ранней деменцией и около 7000 здоровых людей. Ученые обнаружили, что люди, у которых впоследствии диагностировали раннюю деменцию, в среднем зарабатывали на 13 800 долларов в год меньше, чем их сверстники, начиная примерно за 15 лет до постановки диагноза. По мнению исследователей, это может быть связано со снижением производительности труда.