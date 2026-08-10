Деменция может подать первый сигнал за 15 лет до диагноза: ученые назвали неожиданный признак
Проблемы на работе и снижение продуктивности могут быть предупреждающим признаком ранней деменции более чем за десять лет до постановки диагноза, предполагает новое исследование.
Ранняя деменция - это заболевание, которое развивается у людей в возрасте до 65 лет и приводит к преждевременному ухудшению эмоционального состояния и профессиональной жизни. Во многих случаях очевидной причины заболевания обнаружить не удается.
Молодые пациенты нередко годами ждут правильного диагноза, поскольку деменцию обычно не рассматривают в качестве возможной причины симптомов у людей младше 60 лет.
Однако исследователи из Финляндии предполагают, что заболевание можно выявлять на срок до 15 лет раньше, если отслеживать изменения в профессиональной деятельности человека, пишет Daily Mail.
В исследовании приняли участие почти 800 пациентов с ранней деменцией и около 7000 здоровых людей. Ученые обнаружили, что люди, у которых впоследствии диагностировали раннюю деменцию, в среднем зарабатывали на 13 800 долларов в год меньше, чем их сверстники, начиная примерно за 15 лет до постановки диагноза. По мнению исследователей, это может быть связано со снижением производительности труда.
В целом ученые подсчитали, что за 12 лет наблюдения пациенты потеряли около 86 000 долларов заработка из-за заболевания.
"Ранняя деменция поражает людей в наиболее продуктивные годы жизни и связана со снижением способности работать, ростом безработицы и более ранним уходом с работы, чем планировалось", - рассказал невролог доктор Эйно Солье, руководивший исследованием.
По его словам, такие изменения могут приводить к снижению доходов семьи и иметь более широкие экономические последствия. "Наше исследование выявило связь между снижением производительности труда и ранней деменцией за 15 лет до постановки диагноза", - отметил специалист.
Он добавил, что полученные результаты частично могут объясняться задержками с постановкой диагноза. Из-за этого период, когда симптомы остаются незамеченными, может затягиваться, что подчеркивает долгосрочные социально-экономические последствия ранней деменции.
Многие пациенты с ранней деменцией рассказывают, что первые симптомы замечали именно на работе. Среди тревожных признаков - трудности с запоминанием встреч или с выполнением привычных задач, которые человек раньше выполнял без проблем. Некоторые начинают испытывать сложности с концентрацией или не могут следить за ходом разговора.
На более поздних стадиях заболевания могут возникать сильные перепады настроения, усиливающаяся дезориентация во времени, месте и событиях жизни, а также подозрительность по отношению к родственникам или друзьям.
В настоящее время лекарства, способного полностью вылечить деменцию, не существует, однако некоторые препараты могут помочь замедлить ее прогрессирование.
Исследование было опубликовано в журнале Neurology. Ученые наблюдали за 793 пациентами с ранней деменцией в течение 12 лет до постановки диагноза. Из них у 421 человека впоследствии диагностировали болезнь Альцгеймера, у 179 - лобно-височную деменцию, а почти у 200 пациентов были выявлены другие формы деменции, в том числе сосудистая.
Для сравнения исследователи подобрали 7000 здоровых людей примерно того же возраста, с похожим социальным и экономическим происхождением и уровнем заработка. При анализе результатов ученые учитывали такие факторы, как размер зарплаты и различные заболевания, которые могут влиять на доход.
Если рассматривать отдельные виды деменции, то у людей, у которых впоследствии развилась ранняя болезнь Альцгеймера, доходы начинали снижаться по сравнению со здоровыми сверстниками примерно за шесть лет до постановки диагноза.
При лобно-височной деменции снижение доходов наблюдалось уже за 11 лет до постановки диагноза. При этом исследование не доказало, что более низкая зарплата по сравнению со сверстниками является признаком деменции. Ученые лишь обнаружили статистическую связь, которая потенциально может указывать на ранние изменения. На результаты могли влиять и другие факторы.
Точная причина ранней деменции пока неизвестна. Ученые считают, что примерно у одного из десяти человек есть гены, повышающие риск развития заболевания. Вероятность также выше у людей, чьи близкие родственники страдали деменцией. Дополнительными факторами риска могут быть черепно-мозговые травмы, перенесенный инсульт и чрезмерное употребление алкоголя.
Диагноз устанавливают врачи, оценивая симптомы и другие признаки заболевания. Некоторые люди продолжают работать в течение многих лет после постановки диагноза, однако другим приходится прекращать трудовую деятельность.
В среднем люди с ранней деменцией живут около девяти лет после постановки диагноза.