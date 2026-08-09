Латвийский кардиолог назвал простую привычку, которая продлит жизнь: "Достаточно 30 минут в день"
Кардиолог назвал неожиданно простой способ укрепить сердце и продлить жизнь. По его словам, ежедневная привычка, которая не требует лекарств или тренировок, способна положительно влиять на сосуды и снижать уровень гормонов стресса.
По словам кардиолога Андриса Скриде, для здоровья сердечно-сосудистой системы важны не только обследования, физическая активность и контроль давления, но и хорошее настроение. В эфире TV24 врач, профессор Рижского университета имени Страдиня, кардиолог и основатель клиники Skride Sirds klīnika рассказал, почему смех может быть полезен для сердца и сосудов.
По словам специалиста, одна из главных проблем заключается в том, что сердечно-сосудистые заболевания далеко не всегда сразу дают о себе знать. Человек может годами не ощущать никаких тревожных симптомов, пока в сосудах постепенно не развивается атеросклероз. Именно поэтому после 40 лет особенно важно регулярно проверять состояние сердечно-сосудистой системы.
При этом определить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний можно достаточно просто. Как объяснил Скриде, для оценки риска используются такие показатели, как возраст, пол, артериальное давление, уровень холестерина и наличие или отсутствие курения. "Это требует одной минуты. Нужно знать показатели артериального давления человека, холестерин, возраст, пол, курит он или не курит. Эти параметры вместе вводятся в SCORE-калькулятор, который является медицинским инструментом для определения риска сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказал кардиолог. По его словам, результат позволяет понять, насколько высок риск и требуется ли человеку уделять особое внимание профилактике.
Но, как отметил специалист, есть еще один фактор, о котором часто забывают, - эмоциональное состояние человека.
"Смех чрезвычайно полезен для сердца. Чем человек более жизнерадостный и счастливый, тем лучше для сердца", - подчеркнул Скриде.
Кардиолог объяснил, что во время улыбки и смеха в организме увеличивается выработка эндорфинов - естественных веществ, которые способствуют улучшению настроения и снижению болевых ощущений. "Больше выделяются эндорфины, выделяются хорошие гормоны и снижаются плохие гормоны стресса - кортизол, адреналин", - сказал врач. Еще один важный механизм связан с оксидом азота. "Оксид азота - это то, что расширяет наши кровеносные сосуды. Он образуется в стенках артерий", - пояснил кардиолог.
Именно поэтому специалист считает, что забота о сердце должна включать не только физическую активность, но и положительные эмоции.
"Так же, как нужно ходить 30 минут в день, нужно 30 минут в день смеяться и улыбаться", - отметил Скриде.
Он призвал людей сознательно находить поводы для хорошего настроения - слушать по утрам позитивные радиопередачи, смотреть комедии и чаще проводить время в приятной атмосфере. "Позитивные люди живут дольше", - подчеркнул кардиолог.