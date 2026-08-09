Латвийский кардиолог назвал простую привычку, которая продлит жизнь: "Достаточно 30 минут в день"

При этом определить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний можно достаточно просто. Как объяснил Скриде, для оценки риска используются такие показатели, как возраст, пол, артериальное давление, уровень холестерина и наличие или отсутствие курения. "Это требует одной минуты. Нужно знать показатели артериального давления человека, холестерин, возраст, пол, курит он или не курит. Эти параметры вместе вводятся в SCORE-калькулятор, который является медицинским инструментом для определения риска сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказал кардиолог. По его словам, результат позволяет понять, насколько высок риск и требуется ли человеку уделять особое внимание профилактике.