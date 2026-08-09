Большинство молодых жителей Латвии имеют нормальный вес, но статистика раскрыла проблемы в питании
На первый взгляд, образ жизни молодых жителей Латвии выглядит вполне благополучным. Но свежая статистика показывает несколько деталей, которые заметно меняют общую картину.
В прошлом году нормальная масса тела была у 71,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. При этом у 13,9% был зафиксирован избыточный вес, у 3,5% - ожирение, а у 11,3% масса тела была ниже нормы, сообщает Центральное статистическое управление.
Овощи едят далеко не каждый день
Статистика показывает, что регулярное употребление овощей пока не стало привычкой для значительной части молодых жителей Латвии. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодых людей. При этом лишь 6,8% употребляют их два и более раза в день. Еще 18,2% едят овощи от одного до трех раз в неделю. У 2,4% молодых людей овощи появляются в рационе реже одного раза в неделю или не появляются вовсе.
Фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей. Еще 23% едят их от одного до трех раз в неделю, а 4% - реже одного раза в неделю или вовсе не употребляют.
Молодые люди стали больше двигаться на работе
При этом в повседневной жизни молодых жителей Латвии наблюдаются и положительные изменения. По сравнению с 2022 годом доля молодых людей, чья работа преимущественно связана с сидячим образом жизни, снизилась с 32,8% до 29,4%.
Одновременно до 40% выросла доля тех, чья работа в основном связана с ходьбой или умеренной физической нагрузкой. Также увеличилась доля молодых людей, которые выполняют тяжелую физическую работу или большую часть рабочего времени проводят стоя.
Почти каждый пятый не занимается спортом
А вот с физической активностью вне работы ситуация неоднозначная. 40,6% молодых людей занимаются спортом или другой физической активностью от одного до трех раз в неделю. Ежедневно физической активностью занимаются 16,4%, а два и более раза в день - всего 0,7%.
При этом 17,7% молодых жителей Латвии признались, что в свободное от работы время вообще не занимаются физической активностью.
Таким образом, несмотря на то что более 70% молодых людей имеют нормальный вес, статистика показывает, что привычки питания и уровень физической активности у значительной части молодежи все еще далеки от оптимальных.