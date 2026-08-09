Большинство молодых жителей Латвии имеют нормальный вес, но статистика раскрыла проблемы в питании

Статистика показывает, что регулярное употребление овощей пока не стало привычкой для значительной части молодых жителей Латвии. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодых людей. При этом лишь 6,8% употребляют их два и более раза в день. Еще 18,2% едят овощи от одного до трех раз в неделю. У 2,4% молодых людей овощи появляются в рационе реже одного раза в неделю или не появляются вовсе.