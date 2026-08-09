Дружили 20 лет, а теперь не о чем говорить - почему близкие люди вдруг становятся друг другу неинтересны

Воспоминания действительно способны очень долго поддерживать чувство близости. Старый друг знает версии нас, которых больше никто не видел. Он помнит первую работу, нелепую прическу, человека, в которого мы были безнадежно влюблены в 19 лет, и десятки историй, которые новому знакомому пришлось бы объяснять с самого начала. Такая связь ценна, но одного прошлого не всегда достаточно. Если новые события, мысли и переживания уже почти не вызывают взаимного интереса, дружба постепенно превращается в своеобразный семейный архив: возвращаться приятно, но повседневной жизнью он уже не является.