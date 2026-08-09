Не есть после 18:00, не пить во время еды - латвийский специалист развенчивает 12 устоявшихся мифов о питании
Питание - одна из тем, по поводу которой существует огромное количество мнений. Практически у каждого есть какой-нибудь проверенный, как ему кажется, совет, унаследованный от родителей или бабушек и дедушек, прочитанный в интернете, замеченный в СМИ или социальных сетях.
Некоторые из этих советов основаны на предположениях, но далеко не всегда - на научных доказательствах. Поэтому наряду с полезными рекомендациями десятилетиями существуют и различные мифы.
Как возникают мифы
Представления о питании, которые считались правильными раньше, со временем уточняются или даже полностью меняются. Нередко результаты научных исследований упрощают или вырывают из контекста. Свою роль играют также реклама, коммерческие интересы и алгоритмы социальных сетей, которые особенно способствуют распространению сенсационных и легко воспринимаемых утверждений. Особенно популярны они в различных группах в социальных сетях, где пользователи делятся советами.
При этом люди охотно верят в простые ответы - что существует какой-то хороший или плохой продукт, одна универсальная диета или чудодейственное средство для здоровья.
Некоторые мифы сохранились еще с тех времен, когда знания о питании были значительно более ограниченными. Другие возникли из-за неправильной интерпретации отдельных исследований или обобщения индивидуального опыта. Например, если определенная диета дала кому-то хорошие результаты, это не означает, что она подойдет всем. Советы народной медицины также нередко преподносятся как универсальная истина, хотя их эффективность недостаточно изучена.
Чтобы выяснить, какие из популярных представлений являются мифами, журнал Patiesā Dzīve попросил Гуну Биландe, директора учебной программы "Питание" Высшей школы бизнеса Turība, прокомментировать наиболее часто встречающиеся утверждения.
Миф № 1: нельзя есть после 18.00, чтобы не набрать вес
Это один из самых старых мифов о контроле веса. Он возник в то время, когда считалось, что вечером обмен веществ значительно замедляется и все потребленные калории автоматически превращаются в жир.
Гуна Биланде: "Важно есть регулярно, а не ориентироваться на определенное время на часах. Завтрак нужно съесть в течение трех часов после пробуждения, а вечерний прием пищи должен быть как минимум за два часа до сна. В течение дня между приемами пищи не должно проходить более пяти часов, чтобы организм не испытывал голода".
Миф № 2: в день обязательно нужно выпивать два литра воды
Миф о том, что каждый день обязательно нужно выпивать два литра воды, возник в 1945 году, когда Совет по продовольствию и питанию США (U.S. Food and Nutrition Board) рекомендовал взрослому человеку получать около 2,5 литра воды в день. Однако часто упускалось из виду, что в рекомендации было указано: значительную часть необходимой жидкости человек получает с пищей - например, с фруктами, овощами, супами и молоком.
В 1990-х и начале 2000-х годов это представление еще сильнее укрепили фитнес-индустрия, производители минеральной воды и различные рекомендации по здоровому образу жизни. В результате у людей сформировалось убеждение, что каждый человек независимо от возраста, массы тела и физической нагрузки обязательно должен выпивать два литра чистой воды в день.
Гуна Биланде: "Необходимое количество воды для каждого человека различается, поскольку на него влияют масса тела, физическая активность, температура окружающей среды и состояние здоровья. Взрослым рекомендуется получать в среднем 30-35 мл воды на каждый килограмм массы тела. Следует помнить, что маленькие дети и пожилые люди слабее ощущают жажду, поэтому им нужно регулярно напоминать о необходимости пить".
Миф № 3: нельзя пить во время еды
Миф о том, что во время еды нельзя пить, основан на давно распространенном представлении, что вода или другая жидкость разбавляет желудочный сок, снижает его эффективность и тем самым мешает перевариванию пищи. Эта идея возникла из упрощенного представления о процессе пищеварения - считалось, что желудку необходима очень концентрированная кислота для переработки пищи и любая дополнительная жидкость ухудшает этот процесс.
Гуна Биланде: "Форма желудка такова, что жидкость довольно быстро проходит через него, а желудочный сок достаточно концентрирован, чтобы несколько глотков жидкости не смогли настолько его разбавить, чтобы пищеварительные процессы прекратились. Конечно, не стоит выпивать литры жидкости во время еды, но смочить ею кусок пищи совершенно безопасно".
Миф № 4: нужно есть много творога, чтобы была хорошая память
Это представление известно в Латвии уже нескольким поколениям. Возможно, оно возникло потому, что творог является хорошим источником белка и долгое время считался особенно ценным молочным продуктом для развития детей и молодежи.
Поскольку белки необходимы для функционирования клеток организма, в том числе нервной системы, со временем сформировалось упрощенное представление о том, что творог может непосредственно улучшать память и умственные способности.
Гуна Биланде: "Сам по себе творог память не улучшает. Для здоровья мозга имеет значение полноценное питание, в котором достаточно белков, полезных жиров и других важных питательных веществ".
Миф № 5: нельзя съедать больше двух яиц в неделю, иначе будет высокий холестерин
В прошлом веке считалось, что яйца повышают уровень холестерина в крови и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку яичный желток содержит относительно много холестерина, долгое время яйца считались продуктом, который нельзя есть в желаемом количестве, а только в определенном количестве в неделю.
Гуна Биланде: "Это устаревшее представление. Современные исследования показывают, что для большинства людей употребление яиц в умеренном количестве существенно не повышает уровень холестерина в крови. Гораздо большее значение имеет общее качество питания и количество потребляемых насыщенных жиров. Здоровые взрослые могут без опасений есть до одного яйца в день".
Миф № 6: соки очищают организм от токсинов
Детоксикационные, или так называемые очищающие организм программы стали особенно популярны в конце прошлого и начале нынешнего века, когда стремительно развивалась индустрия здорового образа жизни. В рекламе, а позднее и в социальных сетях все чаще стали появляться утверждения, что соковые курсы, диеты на смузи, различные пищевые добавки или голодание способны выводить из организма токсины, улучшать самочувствие и способствовать снижению веса. Эти обещания усиливали истории знаменитостей, инфлюенсеров и коммерческие интересы, хотя само понятие "токсины" в такой рекламе обычно даже четко не определяется.
Гуна Биланде: "Организму не нужны соковые курсы для очищения, поскольку выведением токсинов каждый день занимаются печень, почки, легкие и кожа. Гораздо полезнее ежедневно питаться сбалансированно, употребляя достаточное количество овощей и фруктов".
Миф № 7: коричневый сахар полезнее белого
Представление о том, что коричневый сахар полезнее белого, возникло вместе с растущим интересом к натуральным и менее переработанным продуктам. Мифу способствовало и то, что нерафинированный тростниковый сахар содержит небольшое количество патоки.
Гуна Биланде: "Коричневый сахар чаще всего является окрашенным белым сахаром, поэтому он не будет полезнее ни на грамм. Лучшей альтернативой сахару всегда являются натуральные продукты, которые можно использовать для подслащивания, например банан, изюм или яблочное пюре".
Миф № 8: мед полезен, поэтому его можно есть без ограничений
Мед уже на протяжении многих веков считается одним из самых ценных натуральных продуктов. В народной медицине его использовали для лечения простуды, боли в горле и ран, а и сегодня меду часто приписывают практически чудодейственные свойства. Это представление еще сильнее укрепили рекламные материалы и социальные сети, где мед нередко характеризуют как полезную альтернативу сахару.
Гуна Биланде: "Мед содержит биологически активные вещества, однако он по-прежнему является источником сахара. Поэтому мед также рекомендуется употреблять умеренно - общее количество добавленных и свободных сахаров в рационе не должно превышать примерно пяти чайных ложек в день".
Миф № 9: безглютеновые продукты полезнее
Представление о том, что безглютеновые продукты полезнее, возникло после того, как все шире стала выявляться целиакия - аутоиммунное заболевание, при котором глютен повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника. По мере роста осведомленности общества безглютеновые продукты начали активно рекламировать не только людям с целиакией или непереносимостью глютена, но и широкой аудитории как более здоровый выбор.
Гуна Биланде: "Безглютеновые продукты также могут быть рафинированными и ультрапереработанными, содержать много сахара, соли и жиров, поэтому всегда нужно оценивать состав продукта в целом. Например, большинство чипсов не содержат глютен, но полезными их точно не назовешь".
Миф № 10: лимонная вода натощак сжигает жир
Это представление возникло из смешения нескольких идей. Лимоны содержат витамин C и органические кислоты, поэтому еще с давних времен их связывали с очищением организма и укреплением здоровья. Позднее, с ростом интереса к снижению веса, возникло предположение, что лимонная вода способна запускать обмен веществ, очищать организм и ускорять сжигание жира. Это представление особенно активно распространяли различные диеты, журналы о стиле жизни, советы знаменитостей и социальные сети.
Гуна Биланде: "Попробуйте положить лимон или грейпфрут на масло или сало - никакого сжигания жира не происходит. Гораздо большую пользу приносит рацион, богатый овощами, фруктами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. Содержащаяся в них клетчатка помогает снизить всасывание жиров и холестерина".
Миф № 11: морская соль намного полезнее обычной поваренной
Представление о том, что морская соль полезнее поваренной, возникло вместе с растущим интересом к натуральным и менее переработанным продуктам. Поскольку морскую соль получают путем испарения морской воды, а поваренная соль проходит промышленную очистку, многие решили, что более натуральный продукт автоматически является и более полезным. Это представление укрепляла реклама, которая подчеркивала наличие в морской соли минералов и микроэлементов.
Гуна Биланде: "Морская и обычная поваренная соль содержат практически одинаковое количество натрия, поэтому и ту, и другую следует употреблять умеренно. Гораздо важнее сократить общее количество соли в рационе - менее 5 граммов в день, - а не выбирать какой-то определенный вид соли".
Миф № 12: органические продукты всегда полезнее
Это представление возникло вместе с развитием органического сельского хозяйства и растущим интересом общества к натуральным и экологически чистым продуктам. Поскольку в органическом сельском хозяйстве не используются синтетические пестициды и минеральные удобрения, многие считали, что такие продукты превосходят остальные и по питательной ценности.
Гуна Биланде: "Можно сказать, что органические продукты в определенной степени более ценны, поскольку содержат меньше остатков пестицидов и относительно больше биологически активных веществ, однако другие различия в питательной ценности обычно незначительны. Но если говорить о кошельке, то тем, кто не может позволить себе органические продукты, все равно важно ежедневно употреблять достаточное количество овощей, фруктов и других полноценных продуктов".