Не есть после 18:00, не пить во время еды - латвийский специалист развенчивает 12 устоявшихся мифов о питании

Гуна Биланде: "Можно сказать, что органические продукты в определенной степени более ценны, поскольку содержат меньше остатков пестицидов и относительно больше биологически активных веществ, однако другие различия в питательной ценности обычно незначительны. Но если говорить о кошельке, то тем, кто не может позволить себе органические продукты, все равно важно ежедневно употреблять достаточное количество овощей, фруктов и других полноценных продуктов".