Большинство людей неправильно чистят зубы: стоматологи назвали главную ошибку
Чистить зубы два раза в день - совет, который большинство из нас слышит с детства. Однако даже эта простая ежедневная процедура не гарантирует хорошую гигиену полости рта. Стоматологи предупреждают: многие люди совершают одну и ту же ошибку, которая снижает эффективность чистки и может со временем навредить зубам и деснам.
Главная ошибка - слишком сильное давление
Одна из наиболее распространенных ошибок - привычка сильно давить на зубную щетку. Некоторые считают, что чем интенсивнее они трут зубы, тем лучше удаляют налет. На самом деле чрезмерное давление не делает чистку эффективнее.
Слишком агрессивная техника может травмировать десны и способствовать их постепенному отступлению. Кроме того, при регулярном сильном трении повышается риск повреждения эмали и появления чувствительности зубов, особенно если одновременно используется жесткая щетка.
Поэтому при чистке зубов важнее не сила, а правильная техника и достаточное время.
Как правильно чистить зубы
Стоматологи обычно рекомендуют чистить зубы два раза в день примерно по две минуты. Щетку следует держать под небольшим углом к линии десен и совершать небольшие мягкие движения, тщательно проходя по внешней, внутренней и жевательной поверхностям зубов.
Не стоит пытаться "отполировать" зубы сильным нажимом. Если щетинки постоянно расплющиваются во время чистки, это может быть признаком того, что давление слишком велико.
Для большинства людей подходит зубная щетка с мягкой или средней мягкости щетиной. Особенно важно не выбирать жесткую щетку только потому, что кажется, будто она лучше очищает зубы.
Нельзя забывать о линии десен
Зубной налет скапливается не только на поверхности зубов. Одна из проблемных зон - граница между зубом и десной. Если чистить только видимую часть зубов, налет может оставаться у десневого края. Со временем это способствует воспалению десен и появлению кровоточивости.
При этом кровоточивость - не повод полностью избегать этой зоны. Напротив, необходимо аккуратно очищать линию десен. Если кровоточивость сохраняется, усиливается или сопровождается отеком и болью, стоит обратиться к стоматологу.
Одной щетки недостаточно
Еще одна распространенная проблема заключается в том, что люди пытаются решить все вопросы гигиены только зубной щеткой. Но щетинки не всегда эффективно очищают промежутки между зубами.
Для удаления налета между зубами могут использоваться зубная нить или межзубные ершики. Конкретное средство зависит от размера промежутков и состояния десен.
Язык также нуждается в регулярном очищении, поскольку на его поверхности могут накапливаться бактерии и налет.
А что насчет электрической щетки?
Электрическая зубная щетка может облегчить правильную чистку, особенно людям, которым сложно соблюдать необходимую технику движений. Некоторые модели оснащены датчиком давления - он предупреждает, если пользователь слишком сильно нажимает на зубы и десны.
Однако сама по себе дорогая щетка не решает проблему. Даже электрической щеткой можно чистить зубы недостаточно тщательно или слишком сильно давить на поверхность.
Не стоит чистить зубы сразу после кислой еды
Есть еще одна привычка, которая может негативно влиять на эмаль. После употребления кислых продуктов и напитков - например, цитрусовых, некоторых фруктов, газированных напитков или вина - поверхность эмали временно подвергается воздействию кислот.
Если сразу после этого интенсивно чистить зубы, механическое воздействие может быть нежелательным. Поэтому после кислой пищи лучше сначала прополоскать рот водой и некоторое время подождать перед чисткой зубов.
Главное - не сила, а регулярность и техника
Правильная чистка зубов не должна превращаться в силовую тренировку. Задача щетки - удалить бактериальный налет, а не буквально "соскоблить" его с поверхности зубов.
Оптимальный подход прост: чистить зубы дважды в день около двух минут, использовать мягкую технику, не давить на щетку, уделять внимание линии десен и очищать промежутки между зубами.
И если после чистки зубы кажутся идеально "скрипучими", это еще не означает, что процедура была выполнена правильно. Хорошая гигиена полости рта определяется не силой воздействия, а тем, насколько тщательно и бережно удаляется налет.