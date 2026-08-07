Что происходит с организмом, когда человек перестает принимать препараты для похудения
Препараты нового поколения для снижения веса - семаглутид, тирзепатид и другие препараты - изменили подход к лечению ожирения. Они помогают значительно снизить вес, уменьшают чувство голода и улучшают ряд метаболических показателей. Но у многих возникает закономерный вопрос: что произойдет, если однажды прекратить лечение?
Исследования последних лет дают довольно четкий ответ: для значительной части людей отмена препарата сопровождается возвращением аппетита и постепенным набором части потерянного веса. И это не обязательно означает, что человек "сорвался" или неправильно питался.
Почему вес начинает возвращаться
Препараты вроде семаглутида и тирзепатида воздействуют на гормональные сигналы, связанные с голодом, насыщением и регулированием уровня глюкозы. Пока препарат действует, человеку обычно легче есть меньше: быстрее появляется чувство сытости, снижается аппетит и уменьшается тяга к еде. После прекращения терапии этот фармакологический эффект постепенно исчезает.
Организм при этом может стремиться вернуть прежний вес. После похудения меняется энергетический обмен, усиливаются сигналы голода, а расход энергии может стать ниже, чем до снижения веса. Поэтому простая рекомендация "продолжайте есть так же мало и больше двигайтесь" не всегда решает проблему.
Именно поэтому современная медицина все чаще рассматривает ожирение как хроническое заболевание, а не как краткосрочную проблему, которую достаточно решить одной диетой.
Сколько веса можно набрать после отмены
Одно из наиболее показательных исследований посвящено семаглутиду. В продолжении исследования STEP 1 участники в течение 68 недель получали семаглутид в дозировке 2,4 мг и одновременно придерживались рекомендаций по питанию и физической активности. За этот период средняя потеря веса составила 17,3%.
Затем препарат отменили. Через год участники в среднем вернули 11,6 процентного пункта потерянного веса. Таким образом, примерно две трети первоначального снижения веса были восстановлены. При этом многие улучшения показателей сердечно-сосудистого и метаболического здоровья также стали возвращаться к исходным значениям.
Похожие результаты получили и с тирзепатидом. В исследовании SURMOUNT-4 люди сначала принимали тирзепатид в течение 36 недель и в среднем потеряли 20,9% исходной массы тела. После этого одну группу перевели на плацебо, то есть фактически отменили препарат. За следующие 52 недели эта группа в среднем набрала 14% от своего веса на момент перехода на плацебо. У тех, кто продолжил получать тирзепатид, вес, напротив, продолжил снижаться.
Это не означает, что после отмены вернется весь вес
Здесь важно не делать слишком категоричных выводов. Люди реагируют на отмену препаратов по-разному. Кто-то возвращает большую часть потерянного веса, у кого-то прибавка оказывается значительно меньше, а некоторые сохраняют значительную часть результата.
Свежий анализ данных SURMOUNT-4 показал значительный разброс. После года без тирзепатида около 17,5% участников вернули менее четверти первоначально потерянного веса. При этом примерно половина восстановила не менее 50% потерянного веса, а около четверти - не менее 75%.
То есть вопрос заключается не только в том, "вернется ли вес", но и в том, насколько именно он вернется у конкретного человека.
Меняется не только цифра на весах
Есть еще один важный момент, который часто остается за пределами разговоров о похудении. При значительном наборе веса после отмены терапии могут постепенно исчезать и некоторые метаболические преимущества, полученные во время лечения.
Анализ SURMOUNT-4, опубликованный в 2026 году, показал: чем больше веса участники возвращали после прекращения тирзепатида, тем сильнее происходило обратное изменение окружности талии, артериального давления, уровня холестерина, показателей сахара крови и других метаболических параметров.
Это особенно важно для людей, которые принимают такие препараты не только ради внешнего вида, но и для лечения ожирения, преддиабета, диабета 2-го типа или других состояний, связанных с избыточным весом.
Почему "сила воли" здесь не объясняет все
Одна из самых распространенных ошибок - считать, что возвращение веса после отмены препарата свидетельствует о недостаточной дисциплине. На самом деле физиология гораздо сложнее.
Когда человек значительно худеет, организм получает сигналы о снижении доступных энергетических запасов. Аппетит может усиливаться, а расход энергии - уменьшаться. Одновременно исчезает действие препарата, который ранее помогал контролировать голод и насыщение.
Поэтому после отмены человек может столкнуться сразу с несколькими факторами: аппетит становится сильнее, насыщение наступает иначе, а организм расходует меньше энергии, чем раньше. Именно сочетание этих механизмов делает поддержание достигнутого веса сложной задачей.
Можно ли отменить препарат и не набрать вес?
Можно, но гарантировать это невозможно. На результат влияют исходный вес, продолжительность лечения, величина достигнутого снижения веса, питание, физическая активность, сон, наличие метаболических заболеваний и индивидуальная реакция организма.
Кроме того, пока еще недостаточно данных, позволяющих точно определить, кто сможет надолго сохранить результат после прекращения терапии. Поэтому решение об отмене препарата должно быть частью медицинского плана, а не самостоятельным экспериментом.
Нужно ли принимать препараты для похудения пожизненно?
На сегодняшний день универсального ответа нет. Для некоторых пациентов длительная терапия может оказаться необходимой, поскольку препарат контролирует хроническую проблему примерно так же, как другие лекарства контролируют хронические заболевания. Для других врач может рассмотреть постепенное изменение терапии, снижение дозы или отмену с последующим наблюдением.
При этом важно понимать: отмена препарата - это не конец лечения ожирения. Если лекарство убирают, необходимо заранее продумать, чем будет заменен его эффект и как будет контролироваться вес.
Что делать, если препарат уже отменен
Самое разумное - не ждать нескольких месяцев, пока вес существенно увеличится. Полезно регулярно контролировать вес и окружность талии, следить за аппетитом и изменениями пищевого поведения. При наличии диабета, преддиабета, гипертонии или нарушений липидного обмена врач может также рекомендовать контролировать соответствующие показатели.
Если после отмены быстро возвращаются сильный голод и вес, это повод обсудить ситуацию с врачом. Иногда проблема решается изменением стратегии лечения, а не очередной жесткой диетой.
Препараты для снижения веса действительно работают, но их действие не обязательно сохраняется после отмены. Исследования семаглутида и тирзепатида показывают, что возвращение части потерянного веса после прекращения терапии - распространенное явление. При этом степень набора сильно различается у разных людей. Более того, при значительном возврате веса могут постепенно исчезать и некоторые метаболические преимущества лечения.
Поэтому правильнее воспринимать такие препараты не как короткий "курс похудения", а как один из инструментов долгосрочного лечения нарушений веса и обмена веществ. И если человек собирается прекратить прием, важен не только вопрос "сколько килограммов я наберу?", но и гораздо более важный: какой план поможет организму удержать результат после отмены препарата?