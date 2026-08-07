Что происходит с организмом, когда человек перестает принимать препараты для похудения

Поэтому правильнее воспринимать такие препараты не как короткий "курс похудения", а как один из инструментов долгосрочного лечения нарушений веса и обмена веществ. И если человек собирается прекратить прием, важен не только вопрос "сколько килограммов я наберу?", но и гораздо более важный: какой план поможет организму удержать результат после отмены препарата?