Мокрый нос - не гарантия здоровья: ветеринар развеяла популярный миф о кошках
Мокрый и прохладный нос означает, что кошка здорова, а сухой и теплый якобы свидетельствует о повышенной температуре - такое мнение широко распространено среди владельцев домашних животных. Однако по одному лишь состоянию носа нельзя достоверно судить о здоровье питомца.
Эксперт Rimi Mājdzīvniekiem, сертифицированный ветеринарный врач Криста Ресне объясняет, в каких случаях изменения состояния носа являются нормальными, а когда на них стоит обратить особое внимание.
Сухой и теплый нос у кошки действительно может быть одним из признаков повышенной температуры тела, однако это далеко не единственный и не определяющий показатель. Безволосая часть носа, так называемое носовое зеркальце, может стать сухой и тусклой, например, сразу после сна или если животное долго находилось в помещении с очень сухим воздухом.
Поэтому только по температуре или влажности носа определить, есть ли у кошки жар, невозможно. Единственный надежный и точный способ измерить температуру тела животного - сделать это ректально при помощи цифрового термометра.
Во время физической активности, интенсивных игр или стресса нос кошки, напротив, может стать заметно более розовым и влажным. Это связано с учащением сердцебиения, колебаниями артериального давления и испарением влаги. По тем же причинам могут розоветь и подушечки лап.
Нос кошки нужен не только для распознавания запахов
Нос отвечает не только за обоняние и дыхание, но также участвует в фильтрации, согревании и увлажнении вдыхаемого воздуха. Полость носа покрыта слизистой оболочкой с железами и мелкими волосками, которые очищают воздух до того, как он попадет глубже в дыхательные пути и обонятельную область.
Обоняние у кошек развито особенно хорошо. У них насчитывается примерно от 45 до 80 миллионов обонятельных рецепторов. Для сравнения, у человека их около 5-6 миллионов.
Кроме того, у кошек есть вомероназальный, или орган Якобсона, расположенный в ротовой полости за передними зубами. Когда кошка что-то особенно внимательно обнюхивает и при этом слегка приоткрывает рот, с помощью этого органа она воспринимает феромоны. Они играют важную роль в социальном общении и размножении животных.
Трещины и шелушение могут указывать на проблемы с кожей
В норме кожа носового зеркальца не должна сильно шелушиться, трескаться или быть выраженно сухой. Если вокруг ноздрей или по краям носа появляются трещины и шелушение, причиной могут быть слишком сухой воздух в помещении, обезвоживание, нехватка витаминов и минералов, дерматит или другие заболевания.
У некоторых пород сухость кожи носа может быть наследственной особенностью. Например, у бенгальских кошек уже в раннем возрасте может развиваться гиперкератоз, при котором кожа на носу и лапах становится сухой и утолщенной. Похожие изменения могут встречаться у персидских, шотландских вислоухих и британских короткошерстных кошек.
Если при этом не появляются глубокие болезненные трещины, покраснение или отек, животное может жить с такой особенностью без серьезного дискомфорта. Тем не менее за состоянием носа необходимо регулярно следить. Сам по себе внешний вид кожи носа не позволяет поставить диагноз - ветеринар оценивает его вместе с другими симптомами и общим самочувствием животного.
Когда выделения из носа должны насторожить
У здоровой кошки обычно не должно быть заметных выделений из ноздрей. Прозрачные и водянистые выделения, сопровождающиеся слезотечением, могут появляться из-за сухого воздуха, аллергической реакции или другого раздражения.
Более серьезным сигналом считается изменение цвета выделений. Если они становятся желтоватыми или зеленоватыми либо в них появляется кровь, это может свидетельствовать о воспалительном процессе.
Вирусные заболевания у кошек нередко начинаются с чихания и слезотечения. Если иммунитет животного ослаблен, может присоединиться вторичная инфекция - тогда выделения становятся гнойными, повышается температура тела, а общее состояние кошки заметно ухудшается.
Желтоватые выделения в сочетании с чиханием также могут быть связаны с грибковой инфекцией или полипами в носовой полости. Поскольку нос кошки представляет собой очень небольшую и сложную анатомическую структуру, для точного определения причины проблемы в некоторых случаях ветеринару может потребоваться компьютерная или магнитно-резонансная томография.
Влажность и температура носа - лишь один из множества признаков, по которым можно оценивать состояние кошки. Гораздо важнее следить за ее аппетитом, активностью, дыханием, поведением и другими возможными симптомами. Если появляются подозрения, что животное нездорово, оценку его состояния лучше доверить ветеринарному врачу.