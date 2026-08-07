Мокрый нос - не гарантия здоровья: ветеринар развеяла популярный миф о кошках

Сухой и теплый нос у кошки действительно может быть одним из признаков повышенной температуры тела, однако это далеко не единственный и не определяющий показатель. Безволосая часть носа, так называемое носовое зеркальце, может стать сухой и тусклой, например, сразу после сна или если животное долго находилось в помещении с очень сухим воздухом.