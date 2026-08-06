Фармацевт назвал лекарства, которые ни в коем случае нельзя принимать вместе с кофе
Даже одна чашка утреннего кофе может изменить действие некоторых лекарств. Фармацевт объяснил, с какими препаратами кофеин несовместим и почему иногда достаточно немного изменить время приема, чтобы лечение было эффективнее.
Хотя многочисленные исследования показывают, что кофе может снижать риск развития ряда серьезных заболеваний, включая некоторые виды рака и сердечно-сосудистые болезни, употребление этого напитка одновременно с лекарствами способно не только уменьшить их эффективность, но и повысить риск опасных побочных эффектов. Об этом предупредил фармацевт Иэн Бадд.
По его словам, кофеин может взаимодействовать с самыми разными препаратами - от обычных обезболивающих и средств от простуды до лекарств от повышенного давления, сообщает Daily Mail.
"Утренняя чашка кофе кажется безобидной, но кофеин способен влиять на то, как организм перерабатывает лекарства", - объяснил специалист.
Основные взаимодействия происходят в печени. В зависимости от препарата кофеин может либо ускорять его расщепление, либо усиливать побочные эффекты.
"Если вы регулярно принимаете рецептурные препараты, стоит обратить внимание на то, когда и сколько кофе вы пьете. Даже небольшие изменения, например подождать час после приема лекарства перед чашкой кофе, могут повлиять на эффективность лечения и ваше самочувствие", - добавил фармацевт.
Средства от простуды и гриппа
Многие препараты от простуды и гриппа уже содержат кофеин, который помогает бороться с сонливостью, или псевдоэфедрин - сосудосуживающее средство, облегчающее заложенность носа. Псевдоэфедрин также входит в состав многих безрецептурных препаратов.
По словам Иэна Бадда, сочетание таких лекарств с кофе может чрезмерно стимулировать нервную систему, вызывая дрожь, учащенное сердцебиение и повышение артериального давления. Дело в том, что и псевдоэфедрин, и кофеин оказывают стимулирующее действие на центральную нервную систему, поэтому их совместный прием может усилить побочные эффекты.
Обезболивающие
Парацетамол и ибупрофен считаются безопасными при правильном применении. Однако фармацевт советует не запивать их кофе.
При частом использовании обезболивающие могут раздражать слизистую желудка и повышать риск образования язвы. Кислотность кофе дополнительно усиливает это раздражение и увеличивает вероятность изжоги.
Кофеин стимулирует выработку желудочной кислоты и расслабляет клапан между желудком и пищеводом, из-за чего кислота легче попадает обратно в пищевод, вызывая чувство жжения.
При злоупотреблении обезболивающими и кофе риск раздражения желудка значительно возрастает. В тяжелых случаях это может привести к развитию перитонита - опасного воспаления брюшины, которое без своевременного лечения угрожает жизни.
Лекарства от повышенного давления
Повышенное артериальное давление является одной из главных причин инфаркта и инсульта. Для его лечения часто назначают ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые расширяют кровеносные сосуды и помогают снизить давление.
Однако кофеин способен уменьшать всасывание этих препаратов, из-за чего они хуже выполняют свою функцию. В результате возрастает нагрузка на сосуды, сердце и другие органы, что может повысить риск инфаркта, инсульта и даже деменции.
Препараты для лечения щитовидной железы
Левотироксин - наиболее распространенный препарат при сниженной функции щитовидной железы - особенно чувствителен к времени приема. Исследования показали, что если выпить кофе слишком скоро после приема левотироксина, его усвоение может снизиться почти на 50%.
Это означает, что симптомы заболевания - усталость, увеличение веса и нарушения пищеварения - могут вернуться, несмотря на регулярный прием лекарства. Причина в том, что кофеин ускоряет работу кишечника, сокращая время, необходимое для всасывания препарата. Поэтому специалисты рекомендуют подождать не менее 30 минут после приема левотироксина, прежде чем пить кофе.
Антидепрессанты
Большое количество кофе может усиливать действие некоторых антидепрессантов и одновременно затруднять их усвоение. Особенно это касается селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.
По словам фармацевта, кофеин и некоторые антидепрессанты перерабатываются одним и тем же ферментом печени. Из-за этого кофе может замедлить выведение из организма как кофеина, так и лекарства, усиливая побочные эффекты, такие как тревожность, бессонница и учащенное сердцебиение.
В редких случаях употребление большого количества кофе на фоне приема антидепрессантов может способствовать развитию серотонинового синдрома - опасного состояния, вызванного избытком серотонина. Его симптомы включают спутанность сознания, возбуждение, учащенный пульс, сильное потоотделение и дрожь. При их появлении необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Лекарства от остеопороза
Препараты для лечения остеопороза, такие как алендронат и ризедронат, следует принимать натощак. Кофе может значительно ухудшить их всасывание.
"Лучше подождать не менее 30 минут после приема лекарства, прежде чем выпить утренний кофе", - советует Иэн Бадд.
Кроме того, людям с остеопорозом стоит помнить, что избыток кофеина может ухудшать усвоение кальция и витамина D - веществ, необходимых для здоровья костей.
Хотя пока нет убедительных доказательств того, что кофеин сам по себе вызывает остеопороз, длительное чрезмерное употребление кофе может снизить поступление кальция в организм.
Что советуют специалисты
Фармацевт рекомендует всегда внимательно читать инструкцию к лекарству. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с фармацевтом или лечащим врачом. Они помогут определить, нужно ли ограничить употребление кофе или изменить время его приема, чтобы избежать нежелательных взаимодействий.
Тем, кто беспокоится о количестве потребляемого кофеина, специалист советует рассмотреть переход на кофе без кофеина и внимательно следить за тем, как организм реагирует на лечение.