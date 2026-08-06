Фармацевт назвал лекарства, которые ни в коем случае нельзя принимать вместе с кофе

"Если вы регулярно принимаете рецептурные препараты, стоит обратить внимание на то, когда и сколько кофе вы пьете. Даже небольшие изменения, например подождать час после приема лекарства перед чашкой кофе, могут повлиять на эффективность лечения и ваше самочувствие", - добавил фармацевт.