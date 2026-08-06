Ученые назвали лучшее время дня для употребления клетчатки, чтобы быстрее похудеть
Большинство людей получают слишком мало клетчатки, хотя она необходима для нормальной работы кишечника и контроля веса. Теперь ученые выяснили, в какое время дня этот важный компонент питания может работать лучше всего.
Клетчатка играет важную роль в поддержании здорового пищеварения. Она увеличивает объем стула, облегчая его выведение из организма и помогая поддерживать регулярную работу кишечника. Кроме того, клетчатка замедляет опорожнение желудка, благодаря чему дольше сохраняется чувство сытости.
В краткосрочной перспективе недостаток клетчатки - менее 21-38 граммов в день в зависимости от возраста и пола - может привести к запорам, вздутию живота, спазмам и газообразованию. Однако со временем низкое потребление клетчатки связывают с хроническими воспалительными процессами, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком кишечника.
Поскольку клетчатка помогает дольше чувствовать насыщение, ранее уже было доказано ее влияние на снижение веса. Теперь новое исследование показало, в какое время суток лучше всего употреблять больше клетчатки, чтобы сбросить больше килограммов, пишет Daily Mail.
Клетчатка на завтрак помогает похудеть быстрее
Исследователи из Шотландии изучили группу людей с избыточным весом или ожирением и предложили им придерживаться типичной западной диеты. Единственным различием было содержание завтрака: одна группа делала акцент на богатые белком продукты, такие как мясо и яйца, а другая - на продукты с высоким содержанием клетчатки, например овсянку и цельнозерновой хлеб.
Через 71 день ученые обнаружили, что участники, которые ели богатый клетчаткой завтрак, потеряли на 25% больше веса, чем те, чей завтрак был преимущественно белковым.
Анализ образцов стула также показал, что у людей, которые употребляли больше клетчатки утром, увеличивалось количество полезных бактерий кишечника. Это может снижать воспаление и дополнительно улучшать процесс похудения и общее состояние здоровья.
Почему утром клетчатка работает лучше
Хотя организм не перерабатывает клетчатку принципиально иначе в первой половине дня, специалисты считают, что именно утром она может эффективнее взаимодействовать с кишечником.
"Утро обычно является более эффективным временем для переработки клетчатки, поскольку всасывание питательных веществ, моторика кишечника, активность пищеварительных ферментов и сигналы метаболических гормонов естественным образом сильнее в начале дня и постепенно снижаются к ночи", - объяснила диетолог и специалист по питанию из Сан-Франциско Соня Анджелоне, не участвовавшая в исследовании.
По ее словам, продукты с высоким содержанием клетчатки утром позволяют ей выполнять свою основную функцию: "замедлять пищеварение, поддерживать чувство сытости и питать микробиом кишечника в период его наибольшей активности".
Что показало исследование
В исследовании, опубликованном в феврале в British Journal of Nutrition, приняли участие 19 человек в возрасте от 18 до 75 лет с избыточным весом или ожирением. Средний возраст участников составлял 57 лет, 17 из них были мужчинами. Средний индекс массы тела (ИМТ) равнялся 33, что соответствует ожирению, а средний вес участников составлял 102 кг.
Обе группы придерживались одинакового режима питания: 45% дневных калорий приходилось на завтрак, 35% - на обед и 20% - на ужин. Одна группа получала на завтрак больше белка из таких продуктов, как яйца, молочные продукты, мясо и рыба. Вторая группа делала упор на клетчатку - цельнозерновые продукты, бобовые и отруби.
Каждый участник соблюдал одну диету в течение 28 дней, затем был 15-дневный перерыв, после чего он переходил на другой вариант питания еще на 28 дней.
В результате оказалось, что участники из группы с богатым клетчаткой завтраком в среднем потеряли 4,8 кг, а те, кто придерживался белкового завтрака, - 3,8 кг. При этом ученые отметили, что белковый завтрак немного сильнее повышал чувство сытости, что также может быть полезно для долгосрочного контроля веса.
Сколько клетчатки нужно есть утром
Диетолог Соня Анджелоне рекомендует получать за завтраком примерно 6-10 граммов клетчатки. Обычно это количество можно получить из цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей.
"Начав день с клетчатки, вы с большей вероятностью получите достаточное ее количество к концу дня. Утренняя клетчатка поможет уменьшить тягу к перекусам и улучшить реакцию организма на инсулин", - отметила специалист.