Ученые назвали лучшее время дня для употребления клетчатки, чтобы быстрее похудеть

В исследовании, опубликованном в феврале в British Journal of Nutrition, приняли участие 19 человек в возрасте от 18 до 75 лет с избыточным весом или ожирением. Средний возраст участников составлял 57 лет, 17 из них были мужчинами. Средний индекс массы тела (ИМТ) равнялся 33, что соответствует ожирению, а средний вес участников составлял 102 кг.