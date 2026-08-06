У вас легко растут мышцы? Возможно, это из-за генов неандертальцев

Чтобы гормон роста запустил развитие клеток, он должен сначала связаться с рецептором на поверхности клетки. Этот рецептор передает химический сигнал от гормона и активирует гены, которые контролируют рост и развитие клеток. У неандертальцев был ген, отвечающий за немного другой вариант рецептора гормона роста. Он оказался эффективнее, чем рецептор у большинства современных людей. Это означает, что даже меньшее количество гормона роста может приводить к более активной реакции организма.