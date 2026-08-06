У вас легко растут мышцы? Возможно, это из-за генов неандертальцев
Некоторые люди будто созданы для спорта: мышцы появляются быстрее, а тело легче сохраняет силу. Ученые выяснили, что одной из причин может быть наследие наших древних родственников - неандертальцев.
Ученые из Общества Макса Планка обнаружили, что генетическое изменение, полученное от наших древних родственников неандертальцев, может заметно влиять на развитие мышечной массы. Современные люди, унаследовавшие этот неандертальский ген от одного из родителей, в среднем имеют примерно на 270 граммов больше мышечной массы. А те, кто получил по одной копии гена от обоих родителей, в среднем имеют примерно на полкилограмма больше мышц, пишет Daily Mail.
Кроме того, эта мутация связана с более широкими бедрами и изменениями в строении челюсти, которые "напоминают особенности неандертальцев".
По оценкам исследователей, до 24% людей в Южной Азии являются носителями этой уникальной неандертальской особенности. В то же время среди современных европейцев такой вариант гена встречается лишь примерно у 0,5% людей.
"Удивительно, что одно генетическое изменение, унаследованное от неандертальцев, до сих пор может влиять на человеческий организм", - говорит старший автор исследования доктор Хьюго Зеберг.
Как неандертальский ген влияет на мышцы
Эта мутация изменяет реакцию клеток организма на гормон роста - химический сигнал, который отвечает за рост в детстве и стимулирует образование мышечной ткани. Гормон роста вырабатывается гипофизом в головном мозге и распространяется по организму через кровь. Чтобы выполнить свою функцию, гормон сначала должен соединиться со специальным "рецептором" на поверхности клеток. Этот рецептор распознает сигнал и активирует гены, отвечающие за рост и развитие клеток.
В исследовании, опубликованном в научном журнале Current Biology, ученые обнаружили, что у неандертальцев были два важных отличия в рецепторах гормона роста.
"Мы выяснили, что вариант рецептора у неандертальцев более активен. Это означает, что при одинаковом количестве гормона роста он оказывает более сильное воздействие на организм", - объяснил соавтор исследования доктор Филипп Канис.
Ученые проверили действие этой мутации на выращенных в лаборатории клетках, которые были специально изменены так, чтобы иметь либо неандертальский, либо современный человеческий вариант гена. Оказалось, что клетки с неандертальским рецептором росли примерно на 40% быстрее, чем клетки с обычным вариантом Homo sapiens.
Почему этот ген делает людей более мускулистыми
Чтобы гормон роста запустил развитие клеток, он должен сначала связаться с рецептором на поверхности клетки. Этот рецептор передает химический сигнал от гормона и активирует гены, которые контролируют рост и развитие клеток. У неандертальцев был ген, отвечающий за немного другой вариант рецептора гормона роста. Он оказался эффективнее, чем рецептор у большинства современных людей. Это означает, что даже меньшее количество гормона роста может приводить к более активной реакции организма.
Ученые подсчитали, что каждая копия этого гена добавляет человеку примерно 270 граммов мышечной массы. Таким образом, человек, унаследовавший такую копию от обоих родителей, может иметь примерно 500 граммов дополнительной мышечной массы.
По сохранившимся ископаемым останкам ученые знают, что неандертальцы обычно были более крепкими и обладали более развитыми мышцами, чем среднестатистический человек.
У современных людей с этим геном также обнаружены некоторые черты, напоминающие неандертальцев: более короткие корни зубов, более сильные руки и ноги, а также более крупные ягодичные мышцы.
При этом у детей младше 11 лет эти различия не обнаруживались, что указывает на то, что основной эффект проявляется в период активного роста во время полового созревания.
Однако ученые не считают, что характерная внешность неандертальцев объясняется только более эффективным рецептором гормона роста.
"На форму тела влияют множество генов, генетических вариантов и других факторов. Мы не утверждаем, что можем объяснить внешность неандертальцев одним этим вариантом гена. Но впервые нам удалось связать некоторые черты, напоминающие неандертальцев, с конкретным генетическим изменением", - отметил доктор Канис.
Когда люди получили этот ген
Ученые считают, что современные люди приобрели этот ген в результате скрещивания с неандертальцами примерно 47 тысяч лет назад. Это произошло уже после основных миграций людей из Африки, что объясняет, почему данный ген практически отсутствует у людей африканского происхождения. При этом в некоторых регионах Южной Азии этот вариант гена встречается очень часто - до 24% населения. Исследователи пока не могут точно объяснить такую распространенность.
Ген не заменит тренировки
Несмотря на то что носители этого неандертальского варианта гена могут легче набирать мышечную массу, ученые подчеркивают: это не означает, что они автоматически становятся лучшими спортсменами.
На силу и физические способности влияют множество других генетических факторов, а также питание, тренировки и образ жизни.
"Как человек, который занимается CrossFit, я была рада увидеть, что генетика неандертальцев и мышечная масса оказались в центре одного исследования. Но даже рецептор гормона роста неандертальцев не заменит тренировок", - сказала соавтор работы, аспирантка Каролинского института в Швеции Мириам Беррайтер.