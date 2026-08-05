Кардиолог назвал простой способ поддержать сердце, который доступен каждому

По его словам, смех и хорошее настроение действительно положительно влияют на сердце. "Чем человек счастливее, тем лучше для его сердца. Во время улыбки и смеха вырабатываются эндорфины - естественные обезболивающие и гормоны хорошего настроения. Одновременно снижается уровень гормонов стресса - кортизола и адреналина. Поэтому так же, как человеку рекомендуется каждый день хотя бы 30 минут ходить пешком, стоит уделять около 30 минут улыбке. Во время улыбки также выделяется оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды", - отметил кардиолог.