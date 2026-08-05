Кардиолог назвал простой способ поддержать сердце, который доступен каждому
Проблемы с сердцем могут годами развиваться без заметных симптомов, а первым тревожным сигналом иногда становится уже серьезное ухудшение состояния. Кардиолог Андрис Скриде рассказал, почему после 40 лет важно регулярно проверять сердце и как обычный смех может помочь сосудам.
Жгучая боль в груди во время физической нагрузки или стресса, отдающая в челюсть, тошнота, одышка, холодный пот - это лишь некоторые симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем. Однако, как оказалось, один из самых простых способов поддержать здоровье сердца - это... смех. Об этом в программе TV24 "Ārsts atbild" рассказал профессор RSU, кардиолог, основатель клиники Skrides Sirds klīnika Андрис Скриде.
По словам профессора, сердце далеко не всегда подает тревожные сигналы. Если человек не проходит профилактические обследования, он может десятилетиями не подозревать, что его коронарные сосуды постепенно сужаются из-за атеросклероза. В итоге это может привести даже к инфаркту.
Именно поэтому после 40 лет регулярная проверка сердца особенно важна.
Кардиолог отметил, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно оценить буквально за минуту. Для этого необходимо знать артериальное давление, уровень холестерина, возраст, пол, а также курит человек или нет.
"Все эти данные вводятся в калькулятор SCORE - это медицинский инструмент для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. После расчета становится понятно, есть ли повод для беспокойства: красный индикатор означает повышенный риск, а зеленый говорит о том, что можно спокойно жить дальше и не забывать улыбаться", - объяснил Скриде.
По его словам, смех и хорошее настроение действительно положительно влияют на сердце. "Чем человек счастливее, тем лучше для его сердца. Во время улыбки и смеха вырабатываются эндорфины - естественные обезболивающие и гормоны хорошего настроения. Одновременно снижается уровень гормонов стресса - кортизола и адреналина. Поэтому так же, как человеку рекомендуется каждый день хотя бы 30 минут ходить пешком, стоит уделять около 30 минут улыбке. Во время улыбки также выделяется оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды", - отметил кардиолог.